  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 минут назад
Полина Меньшова
9

Экранное время родителей повлияло на речевое развитие детей

5.2

Если родители много времени посвящают гаджетам, то у детей с большей вероятностью хуже будут развиваться языковые навыки, например словарный запас и владение грамматикой. Исследование, в котором объясняется эта закономерность, опубликовали ученые из Эстонии.

Психология
# гаджеты
# речевое развитие
# родители и дети
# словарный запас
# экранное время
Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Кадр из мультсериала «Симпсоны» / © Fox

Формирование речевых навыков — один из главных аспектов развития ребенка. Владение языком или языками тесно связано со способностью четко формулировать собственные мысли и правильно понимать других людей, дальнейшими академическими успехами. Предыдущие исследования показали, что на речевом развитии негативно сказывается просмотр видеоконтента в одиночестве, а обсуждать прошедший день с родителем полезнее, чем вместе читать.

Специалисты из Тартуского университета в Эстонии обнаружили взаимосвязь между экранным временем родителей и уровнем языковых навыков у детей. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Frontiers in Developmental Psychology.

Ученые изучили данные о 421 ребенке в возрасте от двух с половиной до четырех лет и их родителях. Мамы и папы ответили на вопросы о том, какие гаджеты, для чего и сколько времени в будни и выходные используют они сами и их дети, а также заполнили анкету, позволяющую оценить языковые способности и общее развитие детей.

Далее родителей и детей разделили на три группы по длительности использования гаджетов. Для взрослых низким считалось экранное время до двух часов в день, средним — от двух до четырех часов, высоким — больше четырех часов. Детей считали мало использующими гаджеты, если они посвящали им меньше часа в день, умеренно — если ежедневное экранное время было равно одному-двум часам, много — если превышало два часа.

Как правило, дети принадлежали к той же группе, что и родители: если мама и папа проводили много времени у экранов по взрослым меркам, то их ребенок был активным пользователем гаджетов по детским. При этом дети, которые посвящали экранам больше часов в день, набрали меньше баллов при оценке словарного запаса и владения грамматикой, чем их сверстники, меньше взаимодействующие с гаджетами. Для чего дети использовали компьютеры, планшеты и телефоны, важно не было, отметили исследователи:

«Хотя электронные книги и некоторые развивающие игры могут предоставить возможности для изучения языка, особенно для детей старшего возраста, исследования показывают, что в первые годы жизни наиболее важно ежедневное личное общение родителей и ребенка».

В семьях, где родители много времени посвящали гаджетам, таким же поведением отличались и дети / © Tiia Tulviste et al., Frontiers in Developmental Psychology
В семьях, где родители много времени посвящали гаджетам, таким же поведением отличались и дети / © Tiia Tulviste et al., Frontiers in Developmental Psychology

По словам ученых, когда родители много времени посвящают гаджетам, они меньше внимания уделяют детям, в том числе меньше общаются с ними. Кроме того, от совместного времяпрепровождения могут отвлекать постоянные текстовые сообщения и звуковые уведомления, из-за чего даже при совместном досуге взрослый недостаточно вовлечен в общение и ребенок хуже усваивает новые слова и грамматические конструкции.

Авторы статьи подчеркнули, что собирали данные в 2019 году и считают важным провести дополнительные исследования, чтобы оценить влияние пандемии коронавируса на выявленные закономерности. Кроме того, по их мнению, было бы интересно понаблюдать за детьми по мере их взросления.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# гаджеты
# речевое развитие
# родители и дети
# словарный запас
# экранное время
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Сен
1500
Темная сторона Вселенной
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Сен
1000
Хлебом едимым
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Сен
Бесплатно
Магнитные материалы в биомедицине
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Сен
Бесплатно
Правда о Солнце
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Беседа
14 Сен
Бесплатно
Механики управления стрессом
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Сен
Бесплатно
Личная буква императрицы
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
14 Сен
700
Либеральные протопартии в России накануне 1905 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Сен
Бесплатно
Звери незнаемы: древнерусские легенды о животных
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
14 Сен
Бесплатно
Учиться по-китайски: система образования и как учатся иностранцы в КНР
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:23
Полина Меньшова

Биологи описали, что происходит в мозге собаки при общении с человеком

Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.

Биология
# общение с животными
# собаки
# человек и собака
Позавчера, 07:43
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
Позавчера, 13:39
Игорь Байдов

Муравьи изменили способ строительства гнезд, чтобы остановить распространение болезней

Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.

Биология
# животные
# заболевания
# муравьи
# насекомое
Позавчера, 07:43
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
9 сентября
Игорь Байдов

Китайский радар обнаружил «редкие» плазменные пузыри над пирамидами Гизы

Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.

Физика
# LARID
# Китай
# радары
# экваториальные плазменные пузыри
Вчера, 11:23
Полина Меньшова

Биологи описали, что происходит в мозге собаки при общении с человеком

Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.

Биология
# общение с животными
# собаки
# человек и собака
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. ИИ пишет пьесы: IT-евангелист Дмитрий Сошников рассказал, как сделать нейросеть помощником в творчестве

    2 минуты назад

  2. Экранное время родителей повлияло на речевое развитие детей

    8 минут назад

  3. Археологи развеяли миф о жестоких завоевателях из Евразийской степи

    30 минут назад

  4. Телескоп «Иноуэ» помог составить карту магнитного поля солнечной короны

    1 час назад
Выбор редакции

«Приросла»: как работают имплантаты

Позавчера, 13:45

Последние комментарии

John Oakland
6 минут назад
С., ок, тогда как Вы видите причину?

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

GSamolov
9 минут назад
ulogin_facebook_1290301854336967, Фраза идиота.. кто ему в крошечный мозг вбил эуту дурь???

Предложена концепция полета к СириусуПредложена концепция полета к Сириусу

GSamolov
11 минут назад
ulogin_vkontakte_143505130, у РПЦ мозга нет.. там стяжатели и болтуны - бормотухи древних. дряхлых фраз несчаст. монахо.

Предложена концепция полета к СириусуПредложена концепция полета к Сириусу

GSamolov
12 минут назад
Кирилл, через 2 года.. эти воинственные вожди уже покончат - случайно - с этой неудавшейся Цивилизацией и нашими НЕРОДИВШИМИСЯ правнуками..

Предложена концепция полета к СириусуПредложена концепция полета к Сириусу

GSamolov
13 минут назад
ulogin_facebook_814629761972780, время не существует!.. в 5 классе дети знают это ..в 1 чувствуют.. что Секунда отмеряет День.. его длину .. а не врэмя Хоки. Вы -

Предложена концепция полета к СириусуПредложена концепция полета к Сириусу

GSamolov
16 минут назад
ulogin_facebook_213599435768219, Вам нужно серьёзно почистить мозг свой.. на море! МД АФС! www.samolov.org

Предложена концепция полета к СириусуПредложена концепция полета к Сириусу

GSamolov
18 минут назад
Безответственные пустые слова.. автор МД АФС-совершенство!

Предложена концепция полета к СириусуПредложена концепция полета к Сириусу

Сергей Новиков
1 час назад
Ну всё понятно, это же нынешние украинцы )

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Roman Lemberg
3 часа назад
Нейросеть ещё в прошлом году расшифровала в США. О чём вы говорите? Рукопись посвящена лекарственным растениям.

В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавитВ манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

Владислав Сазонов
5 часов назад
Чем то он напоминает чёрного рыцаря, кто в теме тот знает

Прототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздухПрототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздух

Aleksandr Vishnyakov
8 часов назад
П*здеть точно может не хуже

Мозг человека vs ИИ: в МАИ оценили способность нейросетей заменить журналистовМозг человека vs ИИ: в МАИ оценили способность нейросетей заменить журналистов

mikhail mirskiy
9 часов назад
Я много расшифровал слов есть Английские слова есть венгерские и ещё минимум 4языка плюс химические элементы . Да это занимает много времени . Но

В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавитВ манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

1 2
10 часов назад
Опять какие-то истерические кукареки "европейских университетов" про потепление. Ну 34 градуса вода, что дальше? У нас нет животных, чья температура

Геологи установили причину самого опустошительного вымирания в истории ЗемлиГеологи установили причину самого опустошительного вымирания в истории Земли

Сергей Сфыеду
11 часов назад
John, тут ведь вот какая штука - первые сапиенсы не слишком отличались от неандертальцев по своей культуре.Некоторые исследователи сравнивают

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Сергей Сфыеду
11 часов назад
Несмотря на весь энтузиазм Александра - да, это всего лишь гипотеза. То, что один ученый интерпретирует так, другой запросто расценит иначе.

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

1 2
13 часов назад
Вот это да! ≈100 а.е. это мощнейше У Сатурна Феба была захвачена через разделение двух гравитационно связанных тел (Феба и её спутник), у Нептуна

Орбиты нерегулярных спутников Солнечной системы изменились миллиарды лет назад из-за пролета звездыОрбиты нерегулярных спутников Солнечной системы изменились миллиарды лет назад из-за пролета звезды

Mikhail Kravchenko
15 часов назад
Нияз, Антарктида плоская!

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнамиСпутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Вячеслав Афанасьев
16 часов назад
У нас сейчас в России запускается свой проект строительства дирижаблей нового поколения, причём в этом может поучаствовать простой народ.

Стратосферный дирижабль Sceye совершил первый суточный полетСтратосферный дирижабль Sceye совершил первый суточный полет

Иван Колупаев
16 часов назад
Сергей, ладно пускай не "теория", а всего лишь "гипотеза" 🙂 У Березина где-то был веcьма длинный разбор этой темы.

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

John Oakland
17 часов назад
Сергей, получается мозг у них был хорош, да не тот - не было в нем искры разума в человеческом понимании

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно