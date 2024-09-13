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Экранное время родителей повлияло на речевое развитие детей
Если родители много времени посвящают гаджетам, то у детей с большей вероятностью хуже будут развиваться языковые навыки, например словарный запас и владение грамматикой. Исследование, в котором объясняется эта закономерность, опубликовали ученые из Эстонии.
Формирование речевых навыков — один из главных аспектов развития ребенка. Владение языком или языками тесно связано со способностью четко формулировать собственные мысли и правильно понимать других людей, дальнейшими академическими успехами. Предыдущие исследования показали, что на речевом развитии негативно сказывается просмотр видеоконтента в одиночестве, а обсуждать прошедший день с родителем полезнее, чем вместе читать.
Специалисты из Тартуского университета в Эстонии обнаружили взаимосвязь между экранным временем родителей и уровнем языковых навыков у детей. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Frontiers in Developmental Psychology.
Ученые изучили данные о 421 ребенке в возрасте от двух с половиной до четырех лет и их родителях. Мамы и папы ответили на вопросы о том, какие гаджеты, для чего и сколько времени в будни и выходные используют они сами и их дети, а также заполнили анкету, позволяющую оценить языковые способности и общее развитие детей.
Далее родителей и детей разделили на три группы по длительности использования гаджетов. Для взрослых низким считалось экранное время до двух часов в день, средним — от двух до четырех часов, высоким — больше четырех часов. Детей считали мало использующими гаджеты, если они посвящали им меньше часа в день, умеренно — если ежедневное экранное время было равно одному-двум часам, много — если превышало два часа.
Как правило, дети принадлежали к той же группе, что и родители: если мама и папа проводили много времени у экранов по взрослым меркам, то их ребенок был активным пользователем гаджетов по детским. При этом дети, которые посвящали экранам больше часов в день, набрали меньше баллов при оценке словарного запаса и владения грамматикой, чем их сверстники, меньше взаимодействующие с гаджетами. Для чего дети использовали компьютеры, планшеты и телефоны, важно не было, отметили исследователи:
«Хотя электронные книги и некоторые развивающие игры могут предоставить возможности для изучения языка, особенно для детей старшего возраста, исследования показывают, что в первые годы жизни наиболее важно ежедневное личное общение родителей и ребенка».
По словам ученых, когда родители много времени посвящают гаджетам, они меньше внимания уделяют детям, в том числе меньше общаются с ними. Кроме того, от совместного времяпрепровождения могут отвлекать постоянные текстовые сообщения и звуковые уведомления, из-за чего даже при совместном досуге взрослый недостаточно вовлечен в общение и ребенок хуже усваивает новые слова и грамматические конструкции.
Авторы статьи подчеркнули, что собирали данные в 2019 году и считают важным провести дополнительные исследования, чтобы оценить влияние пандемии коронавируса на выявленные закономерности. Кроме того, по их мнению, было бы интересно понаблюдать за детьми по мере их взросления.
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