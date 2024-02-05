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В МТУСИ разработали методику применения гаджетов на занятиях по физкультуре
Преподаватели кафедры «Физическое воспитание» МТУСИ разработали методику по работе с гаджетами, которые способны повысить интерес обучающихся к занятиям физкультурой.
Разработанная техника способствует решению образовательных и рекреационных задач, и включает в себя описание работы с несколькими популярными устройствами: вluetooth-наушники, смарт-скакалка, умные гантели, умные кроссовки.
Bluetooth-наушники — устройство, которое широко распространено среди студентов МТУСИ. Они используются чаще всего при сдаче теста физической подготовленности на длинные дистанции (2000 и 3000 метров).
Смарт-скакалка считывает время и количество сделанных прыжков. Полезное устройство, учитывая, что в программах по дисциплине есть тест «прыжки на скакалке», где студентам необходимо выполнить 130 прыжков за минуту. Имея такой предмет, отпадает необходимость в механическом подсчете количества проделанных прыжков.
Умные гантели становятся популярными у обучающихся МТУСИ своими многофункциональными приложениями и надежной конструкцией. Они считывают выполненные повторения и передают данные на телефон. Кроме того, если задать нужное количество повторений, то гантели будут считывать их и подавать сигнал при достижении цели.
Во время первенства МТУСИ по легкоатлетическому кроссу, где участвовало более 150 человек был выявлен очень низкий процент участников, которые демонстрировали рациональную технику бега и в соответствующей именно для бега обуви. Поэтому применение умных кроссовок для здорового и правильного бега рекомендовано и в разработанной методике.
«Использование современных гаджетов, улучшающих тренировочный процесс за счет современных технологий, принесло большую пользу в работе со студентами вуза. Эти приспособления хорошо подходят для студентов, ведущих здоровый образ жизни и обучающихся с ограничениями по состоянию здоровья, а также спортсменов, выступающих на московских спортивных студенческих играх», – рассказал заведующий кафедрой «Физическое воспитание» МТУСИ, доцент Андрей Саблин.
Используя современные технические средства и мобильные приложения, обучающийся втягивается в процесс систематических занятий и тем самым отмечается повышенный интерес и мотивация к ним. Студенту хочется познавать свой организм, повышать свои ресурсные возможности, следить за динамикой роста своих достижений.
Это подтверждают и результаты опроса, которые показали, что процент желающих пользоваться такими техническими средствами среди студентов с первого по третий курс МТУСИ составляет до 70 процентов, желающих изучать и внедрять эти гаджеты в самостоятельной работе составляют до 45 процентов, вот только на их покупку у студентов, как правило, не хватает средств.
Стоит отметить, что предложенная преподавателями МТУСИ методика применения гаджетов — только вспомогательное средство при занятиях физкультурой и спортом. Успешная сдача обязательных тестов зависит, прежде всего, от самого студента, от его целеустремленности, настойчивости, воли, стремления и трудолюбия. Исследование опубликовано в журнале «Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе».
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