  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 минут назад
Татьяна Пичугина
14

Археологи развеяли миф о жестоких завоевателях из Евразийской степи

5.1

Приход бронзового века на территорию центральной и западной частей Европы сопровождался серьезными социальными потрясениями, о причинах которых продолжаются споры. По одной из гипотез, смена генофонда произошла под напором воинственных пастухов, прибывших из степей Причерноморья и Каспия. Чтобы это проверить, ученые проанализировали датировки из погребений юга Пиренейского полуострова.

Археология
# Бронзовый век
# медный век
# Пиренейский полуостров
# степные племена
# энеолит
Эль-Аргарская культура
Слева — погребение-80 из Ла-Альмолойя. Типичный пример захоронения Эль-Аргарской культуры бронзового века. Справа — археологический памятник Гатас, где найдено одно из древнейших погребений Эль-Аргара / © ASOME-UAB

Как происходит смена археологических периодов? Ответить на этот вопрос не так-то легко. Одна культура заменяет другую в считаные столетия. Археологи фиксируют другой погребальный ритуал, другую керамику, тип жилищ. При анализе ДНК выясняется, что и население уже не то. Почему — остается догадываться. Ни следов великих побоищ, ни массового геноцида, ни голода.

Ученые из Автономного университета Барселоны и Университета Мурсии (Испания) в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports, исследовали социальные изменения на юге Пиренейского полуострова, произошедшие 4200 лет назад. Этой датой маркируют границу медного и бронзового веков.

То было время сильнейшей засухи, длившейся столетие, и масштабной миграции с востока. Воинственное степное население, знавшее колесо и приручившее лошадей, вторглось в центральную и западную части Европы из Причерноморья и Каспия. Вместе с ними, возможно, пришла чума. Все это могло уничтожить местное палеолитическое и энеолитическое (синоним медного века) население. Такова гипотеза, которую авторы нового исследования подвергли проверке с помощью статистических методов — байесовского моделирования калиброванных дат и ядерной оценки плотности.

Карта юго-востока Пиренейского полуострова с памятниками медного века и эпохи бронзы, данные из которых использованы в работе / © Rafael Micó et al, 2024

В первую очередь ученые детально проанализировали радиоуглеродные датировки костей из энеолитических общих могильников с юга Пиренейского полуострова (территория современной Испании) и сменивших их единоличных и парных погребений раннего бронзового века. Самая поздняя дата для первой группы захоронений — 3830 лет до настоящего времени, самая ранняя дата для второй группы — 3802 года. То есть фактически они совершались без перерыва и, возможно, одновременно. Означает ли это, что энеолитическое население было резко замещено пришлым?

Согласно модели, которую построили исследователи, к концу медного века население юга Пиренейского полуострова беспрецедентно увеличилось (хоронить стали больше). Об этом говорят и раскопки крупного городища Лос-Мильярес в период его расцвета.

Через два столетия ситуация полностью изменилась. Вместо протогородов — небольшие поселения, численность людей упала. По мнению археологов, угасание шло постепенно. На это указывает отсутствие в регионе внезапной сильной засухи, а чума пришла туда уже в позднем бронзовом веке. 

Результат применения метода ядерной оценки плотности к радиоуглеродным датам из массовых захоронений юго-востока Пиренейского полуострова. Правый пик авторы исследования интерпретировали как рост численности населения к концу медного века / © Rafael Micó et al, 2024

По всей видимости, первые группы степняков медленно проникли с севера Пиренейского полуострова и достигли уже опустевшего юга. По данным палеогенетики, доля «степных» генов медленно снижалась с севера на юг, что исключало «перекос в мужскую сторону». 

Маловероятно, что пришлые пастухи уничтожили мощную земледельческую, протогородскую цивилизацию медного века. Авторы новой научной работы отвергли идею о том, что носители «степной» гаплогруппы R1b, доминировавшей на юге Пиренейского полуострова с бронзового века, сформировали военную элиту, которая убила местное мужское население или отстранила его от участия в продолжении рода. Факты говорят об обратном: местное сообщество уже пришло в упадок к тому моменту, как появились «мигранты». 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Археология
# Бронзовый век
# медный век
# Пиренейский полуостров
# степные племена
# энеолит
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Сен
1500
Темная сторона Вселенной
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Сен
1000
Хлебом едимым
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Сен
Бесплатно
Магнитные материалы в биомедицине
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Сен
Бесплатно
Правда о Солнце
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Беседа
14 Сен
Бесплатно
Механики управления стрессом
ВДНХ
Москва
Лекция
14 Сен
Бесплатно
Личная буква императрицы
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
14 Сен
700
Либеральные протопартии в России накануне 1905 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Сен
Бесплатно
Звери незнаемы: древнерусские легенды о животных
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
14 Сен
Бесплатно
Учиться по-китайски: система образования и как учатся иностранцы в КНР
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:23
Полина Меньшова

Биологи описали, что происходит в мозге собаки при общении с человеком

Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.

Биология
# общение с животными
# собаки
# человек и собака
Позавчера, 07:43
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
Позавчера, 13:39
Игорь Байдов

Муравьи изменили способ строительства гнезд, чтобы остановить распространение болезней

Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.

Биология
# животные
# заболевания
# муравьи
# насекомое
Позавчера, 07:43
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
9 сентября
Игорь Байдов

Китайский радар обнаружил «редкие» плазменные пузыри над пирамидами Гизы

Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.

Физика
# LARID
# Китай
# радары
# экваториальные плазменные пузыри
10 сентября
Алиса Гаджиева

В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.

История
# криптография
# манускрипт Войнича
# медиевистика
# мультиспректральное сканирование
# расшифровка
# рукопись
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Археологи развеяли миф о жестоких завоевателях из Евразийской степи

    5 минут назад

  2. Телескоп «Иноуэ» помог составить карту магнитного поля солнечной короны

    38 минут назад

  3. Биологи случайно открыли новый вид ос-паразитов, заражающих взрослых мух

    1 час назад

  4. Физики впервые создали одномерный газ из фотонов, который поможет в разработке квантовых компьютеров

    4 часа назад
Выбор редакции

«Приросла»: как работают имплантаты

Позавчера, 13:45

Последние комментарии

Сергей Новиков
42 минуты назад
Ну всё понятно, это же нынешние украинцы )

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Roman Lemberg
2 часа назад
Нейросеть ещё в прошлом году расшифровала в США. О чём вы говорите? Рукопись посвящена лекарственным растениям.

В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавитВ манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

Владислав Сазонов
5 часов назад
Чем то он напоминает чёрного рыцаря, кто в теме тот знает

Прототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздухПрототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздух

Aleksandr Vishnyakov
7 часов назад
П*здеть точно может не хуже

Мозг человека vs ИИ: в МАИ оценили способность нейросетей заменить журналистовМозг человека vs ИИ: в МАИ оценили способность нейросетей заменить журналистов

mikhail mirskiy
9 часов назад
Я много расшифровал слов есть Английские слова есть венгерские и ещё минимум 4языка плюс химические элементы . Да это занимает много времени . Но

В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавитВ манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

1 2
10 часов назад
Опять какие-то истерические кукареки "европейских университетов" про потепление. Ну 34 градуса вода, что дальше? У нас нет животных, чья температура

Геологи установили причину самого опустошительного вымирания в истории ЗемлиГеологи установили причину самого опустошительного вымирания в истории Земли

Сергей Сфыеду
10 часов назад
John, тут ведь вот какая штука - первые сапиенсы не слишком отличались от неандертальцев по своей культуре.Некоторые исследователи сравнивают

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Сергей Сфыеду
10 часов назад
Несмотря на весь энтузиазм Александра - да, это всего лишь гипотеза. То, что один ученый интерпретирует так, другой запросто расценит иначе.

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

1 2
13 часов назад
Вот это да! ≈100 а.е. это мощнейше У Сатурна Феба была захвачена через разделение двух гравитационно связанных тел (Феба и её спутник), у Нептуна

Орбиты нерегулярных спутников Солнечной системы изменились миллиарды лет назад из-за пролета звездыОрбиты нерегулярных спутников Солнечной системы изменились миллиарды лет назад из-за пролета звезды

Mikhail Kravchenko
15 часов назад
Нияз, Антарктида плоская!

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнамиСпутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Вячеслав Афанасьев
15 часов назад
У нас сейчас в России запускается свой проект строительства дирижаблей нового поколения, причём в этом может поучаствовать простой народ.

Стратосферный дирижабль Sceye совершил первый суточный полетСтратосферный дирижабль Sceye совершил первый суточный полет

Иван Колупаев
16 часов назад
Сергей, ладно пускай не "теория", а всего лишь "гипотеза" 🙂 У Березина где-то был веcьма длинный разбор этой темы.

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

John Oakland
16 часов назад
Сергей, получается мозг у них был хорош, да не тот - не было в нем искры разума в человеческом понимании

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Сергей Сфыеду
16 часов назад
John, "что мешало неандертальцам развиться так же? " - а что мешало африканцам, индейцвм, австралийцам и тасманийцам развиться так же, как европейцы,

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Сергей Сфыеду
17 часов назад
Иван, насчет лука и стрел - это всего лишь гипотеза, причем не очень убедительная. Типа есть микролиты - значит должны быть и стрелы, хотя по большому

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Алиса Дементьева
17 часов назад
Вообще-то в идеале романтические партнёры и есть лучшие друзья. Если делается разница между романтическими и "просто друзьями" то надо так и писать

Биологи описали, что происходит в мозге собаки при общении с человекомБиологи описали, что происходит в мозге собаки при общении с человеком

Иван Колупаев
17 часов назад
John, в узком смысле, да 😏 Возраст останков в пещере Кро-Маньон датируется около 30 000 лет. Ваше право считать своими предками жителей именно этой

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Samorez
18 часов назад
Сейчас интересен только ядерный тягач и его бортовое вооружение, на Маска с его игрушками вообще пофиг, а этот недоМИГ фтопку..

Прототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздухПрототип первого в мире космоплана с клиновоздушным ракетным двигателем снова поднимется в воздух

John Oakland
18 часов назад
Иван, ну кроманьонцы появились 40000 лет назад, это и есть наш вид. И вот за эти 40 тысяч лет они достигли большего, чем неандертальцы за 300 тысяч - что

Во Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч летВо Франции обнаружили древнюю популяцию неандертальцев, обитавшую в изоляции 50 тысяч лет

Нияз Ибадов
20 часов назад
А как же теория "плоская Земля"? 🤣

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнамиСпутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно