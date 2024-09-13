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Археологи развеяли миф о жестоких завоевателях из Евразийской степи
Приход бронзового века на территорию центральной и западной частей Европы сопровождался серьезными социальными потрясениями, о причинах которых продолжаются споры. По одной из гипотез, смена генофонда произошла под напором воинственных пастухов, прибывших из степей Причерноморья и Каспия. Чтобы это проверить, ученые проанализировали датировки из погребений юга Пиренейского полуострова.
Как происходит смена археологических периодов? Ответить на этот вопрос не так-то легко. Одна культура заменяет другую в считаные столетия. Археологи фиксируют другой погребальный ритуал, другую керамику, тип жилищ. При анализе ДНК выясняется, что и население уже не то. Почему — остается догадываться. Ни следов великих побоищ, ни массового геноцида, ни голода.
Ученые из Автономного университета Барселоны и Университета Мурсии (Испания) в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports, исследовали социальные изменения на юге Пиренейского полуострова, произошедшие 4200 лет назад. Этой датой маркируют границу медного и бронзового веков.
То было время сильнейшей засухи, длившейся столетие, и масштабной миграции с востока. Воинственное степное население, знавшее колесо и приручившее лошадей, вторглось в центральную и западную части Европы из Причерноморья и Каспия. Вместе с ними, возможно, пришла чума. Все это могло уничтожить местное палеолитическое и энеолитическое (синоним медного века) население. Такова гипотеза, которую авторы нового исследования подвергли проверке с помощью статистических методов — байесовского моделирования калиброванных дат и ядерной оценки плотности.
В первую очередь ученые детально проанализировали радиоуглеродные датировки костей из энеолитических общих могильников с юга Пиренейского полуострова (территория современной Испании) и сменивших их единоличных и парных погребений раннего бронзового века. Самая поздняя дата для первой группы захоронений — 3830 лет до настоящего времени, самая ранняя дата для второй группы — 3802 года. То есть фактически они совершались без перерыва и, возможно, одновременно. Означает ли это, что энеолитическое население было резко замещено пришлым?
Согласно модели, которую построили исследователи, к концу медного века население юга Пиренейского полуострова беспрецедентно увеличилось (хоронить стали больше). Об этом говорят и раскопки крупного городища Лос-Мильярес в период его расцвета.
Через два столетия ситуация полностью изменилась. Вместо протогородов — небольшие поселения, численность людей упала. По мнению археологов, угасание шло постепенно. На это указывает отсутствие в регионе внезапной сильной засухи, а чума пришла туда уже в позднем бронзовом веке.
По всей видимости, первые группы степняков медленно проникли с севера Пиренейского полуострова и достигли уже опустевшего юга. По данным палеогенетики, доля «степных» генов медленно снижалась с севера на юг, что исключало «перекос в мужскую сторону».
Маловероятно, что пришлые пастухи уничтожили мощную земледельческую, протогородскую цивилизацию медного века. Авторы новой научной работы отвергли идею о том, что носители «степной» гаплогруппы R1b, доминировавшей на юге Пиренейского полуострова с бронзового века, сформировали военную элиту, которая убила местное мужское население или отстранила его от участия в продолжении рода. Факты говорят об обратном: местное сообщество уже пришло в упадок к тому моменту, как появились «мигранты».
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