ИИ пишет пьесы: IT-евангелист Дмитрий Сошников рассказал, как сделать нейросеть помощником в творчестве

Бурное развитие IT-технологий и особенно искусственного интеллекта привлекают внимание молодежи как перспективное поле деятельности для карьеры и самовыражения. О том, как найти свой путь в цифровой жизни и не потеряться на бескрайних просторах всемирной паутины, рассказал московский IT-евангелист, много лет проработавший в команде Microsoft, преподаватель НИУ ВШЭ и МАИ, автор телеграм-канала «Облачный адвокат», кандидат физико-математических наук Дмитрий Сошников.

– Как вы пришли в профессию, с чего начинали?

– Я занимался компьютерами со школы. Когда я был в 6-7 классе, мы с папой собрали первый домашний компьютер, на нем я и учился программировать. Потом я перешел в школу № 224 при МАИ, где выпускные экзамены считались вступительными в университет, и пойти в Московский авиационный казалось мне логичным путем. Моя школа была аффилирована с 6-м, «Аэрокосмическим» институтом, но я перешел в 8-й, «Компьютерные науки и прикладная математика», так как это больше отвечало моим интересам. После окончания учебы остался в аспирантуре.

Интересом к теме искусственного интеллекта я, откровенно говоря, обязан случаю. В МАИ я познакомился с Валентином Евгеньевичем Зайцевым, который стал моим научным руководителем. Его группа как раз занималась проектами создания экспертных систем. На эту тему я защитил диссертацию.

– Как на вас вышел Microsoft и как вы стали IT-евангелистом?

– Это тоже получилось благодаря МАИ. Я уже преподавал, и у нас были активные студенты, которые принимали участие в разных соревнованиях. У Microsoft есть соревнование Imagine Cup, в рамках которого студенты со всего мира делают проекты. Это аналог олимпиад, но более практического характера, что-то вроде мини-стартапа, возможность для студентов воплотить свои идеи в жизнь. В 2004–2005 годах мы начали этим заниматься в МАИ и дошли до того, что одна команда заняла второе место в мире в своей категории. И в какой-то момент ко мне обратились из Microsoft: «Ты так здорово готовишь команды, приходи к нам и будешь заниматься этим по всей России».

В Microsoft у меня была позиция IT-евангелист – идеальная, на мой взгляд. Я за несколько лет до этого побывал на конференции одной IT-компании, и там выступал американский евангелист, который показывал крутые демонстрации со сцены, например как робот-собачка приносит шарик. Я подумал: «Вот же хорошая профессия: рассказываешь интересные вещи, путешествуешь по разным странам, получаешь за это деньги и живешь в дорогих отелях!». Мне это очень понравилось.

По сути, IT-евангелист – это пропагандист, популяризатор IT-технологий. Сейчас таких специалистов называют «девелопер адвокатами»: это посредники между компаниями и пользователями. Я много лет этим занимался: популяризировал общие IT-технологии и конкретные разработки в высшей школе.

Когда стало понятно, что искусственный интеллект начинает играть все большую и большую роль, меня от Microsoft отправили в командировку в школу по нейросетям в Microsoft Research Cambridge. Это было недельное погружение, которое оказалось достаточно полезным. Я посмотрел, как рассказывают об этом высококвалифицированные специалисты со всего мира, и потом стал разрабатывать свои учебные материалы.

Внутри Microsoft я последние несколько лет работал в международном отделе, который занимался продвижением технологий в образование на мировом уровне. Мы работали с крупными зарубежными вузами, например, университетом Карнеги-Меллона, Калифорнийским университетом в Беркли, смотрели, как студенты делают IT-проекты, помогали им внедрять облачные технологии в преподавание и в исследовательскую деятельность.

– Вы много лет посвятили популяризации IT-технологий и искусственного интеллекта. Как вы используете нейросети в своей повседневной и профессиональной жизни?

– В повседневной жизни я применяю генератор изображений, особенно если нужно послать кому-то поздравление с днем рождения. У меня есть свой бот, который объединяет в себе несколько нейросетей, и я им часто пользуюсь. Хотя поздравления я пишу сам, но искусственный интеллект помогает придумать креативные идеи для них. Также люблю экспериментировать на стыке ИИ и искусства, периодически участвую в выставках как ИИ-художник в направлении Science Art.

В профессиональной жизни использую генератор изображений для создания презентаций: стараюсь всегда туда включать сгенерированный контент. Это очень удобно, потому что под ту мысль, которую я выражаю, я всегда могу подобрать подходящее изображение. И это как правило лучше получается, чем если искать какие-то стоковые картинки.

Также я активно пользуюсь текстовыми нейросетями. Например, недавно мне нужно было проверить тест у студентов Школы дизайна в ВШЭ по курсу «Программирование для креативных индустрий». Я его читаю для потока в 700 человек. В тест я включил один вопрос с открытым ответом: «Приведите пример, как вы применяли или можете применить программирование в своей жизни». 700 ответов очень долго читать! Поэтому я использовал автоматическую проверку с помощью нейросети ChatGPT.

Я попросил искусственный интеллект оценить ответы по нескольким критериям: 1) конкретность приведенного студентом примера, 2) релевантность ответа вопросу, 3) насколько текст ответа относится к личному опыту человека или носит абстрактный характер. На основании трех этих критериев ChatGPT проанализировал 700 ответов за несколько секунд, а мне это стоило 200 с чем-то рублей. Это дешевле, чем если бы я сидел над ответами несколько часов.

– Какими проектами в области искусственного интеллекта вы занимаетесь сейчас?

– Сейчас у меня основной акцент смещен в сторону популяризации. Я делаю такие задачи, на основе которых можно красиво рассказывать про искусственный интеллект и наглядно демонстрировать его работу. Так получилось, что моя дочь ходила и в физико-математическую, и в художественную школы, поэтому мне всегда хотелось ее заинтересовать чем-то на стыке искусства и IT-технологий, и эта сфера стала близка мне самому.

Я задался вопросом, как использовать искусственный интеллект при создании выставочных экспонатов. Один из разработанных мною экспонатов называется «Кибернетическое бессмертие «Фидонет». Он сейчас представлен на выставке в галерее Краснохолмская. В его основе лежит достаточно простая идея: воскресить компьютерную сеть «Фидонет», популярную в 1980–1990-е годы, до того, как появился и стал доступен современный интернет. «Фидонет» сформировал специфическую среду: форумы, на которых собирались интеллигентные люди, потому что никто другой не мог себе этого позволить.

Эти люди владели модемами, умели настраивать программы. В этой сети люди общались на разные интересные темы, такие как философия, фотография, литература. Мне пришла в голову идея взять архивы этих форумов и научить искусственный интеллект генерировать бесконечную переписку несуществующих людей в несуществующей уже сети «Фидонет». В целом, это хороший способ рассказать про историю компьютерной техники, и в МАИ мы планируем поставить такой действующий экспонат.

Еще один интересный проект мы делали с художниками Валерой и Наташей Черкашиными. Они получили известность благодаря своим очень самобытным фотоколлажам. Я пофотографировал их картины на выставке и обучил на них нейросеть. Мы сделали серию работ, которые в прошлом году выставили в художественном музее Витебска в рамках фестиваля «ФотоКрок». На мой взгляд, это иллюстрация того, как искусственный интеллект совместно с человеком может добиться хороших результатов. Казалось бы, бездушный искусственный интеллект может рисовать картины в таком оригинальном стиле. И это хороший способ увековечить стиль. Все технологии для этого готовы, и для обучения нейросети даже больших данных не нужно. На 200 работах мы уже получили очень неплохой результат. Точно так же сейчас любой пользователь может при помощи нейросетей нарисовать портрет, например, в стиле Ван Гога.

– На своем сайте вы опубликовали и театральные пьесы, написанные искусственным интеллектом. Расскажите об этом проекте.

– Проект «Лаборатория искусственно-интеллектуальной пьесы» мы сделали вместе с моим другом Алеком Петуком в Московском музее современного искусства ММОМА. Он был скорее экспериментом в области того, как правильно использовать генеративную сеть, чтобы создать какой-то большой продукт. Потому что просто сказать искусственному интеллекту «напиши пьесу» – не работает. Искусственный интеллект не может писать большой объем текста. Получается очень ванильный материал, который не интересно ни читать, ни обыгрывать.

Поэтому здесь был использован другой подход. Сначала с помощью нейросети придумываем идею пьесы, то есть проводим с ней совместный «мозговой штурм». Искусственный интеллект придумывает, мы отбираем лучший вариант. Синтезируем главных героев, сюжет каждого из действий, потом прописываем текст каждого действия. Зрители, которые смотрели и первый, и второй сезон, говорили, что пьеса второго сезона получилась более глубокой, потому что мы учимся все лучше и лучше работать с искусственным интеллектом, добавляя больше конфликта, человечности и так далее, пытаясь минимизировать искусственность текста. Но до конца от этой «ванильности» избавляться не хотим, потому что в этом есть некий шарм.

В целом мне в этом проекте интереснее сам процесс, чем результат. Раньше за две недели написать и поставить пьесу было невозможно. Мы же провели три встречи по два часа для написания текста и полторы недели ставили саму пьесу – пять встреч на репетицию и постановку. Играли живые актеры, но был и введенный визуализированный персонаж, который время от времени возникал на экране и говорил свои реплики.

– А когда будет возможна игра искусственных персонажей?

– Через какое-то время такое будет возможно. Есть такие системы моделирования, у меня студент делал курсовую работу на эту тему, экспериментировал с ними. Он создал полностью искусственный театр. Мне эта тема очень интересна. С теоретической точки зрения это многоагентная система, и если на сцене действуют несколько актеров, то между ними должна возникнуть групповая динамика, например, чтобы решить порядок произнесения реплик. Эти неочевидные вопросы нужно учиться решать, это серьезная научная проблема: как строить диалог в таких полуавтономных системах. И студент сделал проект, поместив в виртуальную среду таких роботов, которые передвигаются и что-то друг другу говорят.

Дмитрий Сошников / © Никита Спицин, пресс-служба МАИ

Сейчас это выглядит не очень убедительно для человека, потому что мы ждем какие-то эмоции. Но само это направление безусловно имеет право на жизнь, и когда у меня дойдут руки, я хотел бы сделать что-то подобное.

– Вы продолжаете работать IT-евангелистом?

– Да, но не на каком-то одном конкретном месте работы. Все основные мои проекты – это популяризация. Сейчас очень многие компании хотят узнать больше о генеративных моделях искусственного интеллекта, потому что думают о том, как их внедрять в свою деятельность. Большое направление в моей жизни – помогать с этим, рассказывать об этом, проводить мастер-классы и семинары на эту тему. Также много сотрудничаю с Yandex Cloud, делаем вместе какие-то мастер-классы, семинары, выступления, проекты.

Еще один мой проект связан с улучшением вопрос-ответных ботов. Мы со студентами думаем, как заставить такой бот давать качественные ответы. Естественно, думаю, как упростить с помощью искусственного интеллекта обучение. Например, автоматизировать устный экзамен. Сейчас цифры приема сильно увеличиваются, нагрузка на преподавателя возрастает, а хочется сделать так, чтобы массовый уровень образования обеспечивать небольшим количеством усилий и больше времени уделять работе с узким кругом продвинутых ребят.

Революция в области искусственного интеллекта неизбежно приводит к тому, что роль преподавателя, роль образования будет очень сильно переосмысляться.

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России.

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МАИ 5 статей Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) ведёт свою историю с 20 марта 1930 года. Сегодня МАИ – ведущий высокотехнологичный вуз России, обеспечивающий подготовку инженерных кадров и проведение передовых научных исследований мирового уровня. В 2021 г. программа развития Московского авиационного института прошла отбор в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». МАИ вошёл в первую группу университетов по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» программы «Приоритет 2030».