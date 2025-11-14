Уведомления
Главный «звездопад» ноября: когда и как наблюдать метеорный поток Леониды
С 17 по 18 ноября ожидается пик главного звездопада месяца — метеорного потока Леониды. Он подарит жителям всей Земли возможность увидеть до 15 «падающих звезд» в час. Это небесное представление имеет богатейшую историю — первые записи о нем датируются еще 902 годом нашей эры. Эксперт Пермского Политеха рассказал о космическом происхождении явления, его легендарных «звездных бурях» прошлого и дал прогноз, какое зрелище ждет наблюдателей в этом году.
Метеорный поток, который в народе часто называют «звездопадом», на самом деле — встреча Земли с частицами космической пыли и мелкими обломками, оставленными кометами. При столкновении с атмосферой нашей планеты эти частицы на огромной скорости сгорают, оставляя яркие светящиеся следы. Именно эти вспышки мы и видим с поверхности как «падающие звезды».
Леониды получили название благодаря созвездию Льва (Leo), где расположен их радиант — точка на небесной сфере, из которой визуально исходят метеоры. Это один из самых известных и исторически значимых примеров такого небесного «шоу». Первые письменные упоминания датируются 902 годом нашей эры, а «источником» явления стала комета Темпеля-Туттля, ее обнаружили позже.
— Ее открыли два астронома еще в XIX веке — Эрнст Темпель в 1865 году и Гораций Таттл в 1866 году. Эта небольшая «странница» с диаметром ядра около 3,6 километра совершает полный оборот вокруг Солнца за 33 года. Каждое ее приближение к светилу сопровождается активным испарением льда и выбросом частиц пыли и камня, которые формируют долгоиграющий протяженный шлейф. Когда Земля ежегодно пересекает его, мы становимся свидетелями метеорного потока, — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
Особую известность поток приобрел благодаря своим периодическим мощным всплескам активности, когда небо буквально усыпано сотнями и тысячами метеоров в час. История знает несколько поистине легендарных появлений.
— Например, в 1833 году интенсивность потока достигала до 100 000 «вспышек» в час. Последний раз комета проходила перигелий (максимально приблизилась к Солнцу) в 1998 году. Это событие и вызвало серию знаменитых звездопадов, которые наблюдались в 1999-2002 годах, с наибольшей значимостью в 2001 году (более 2000 метеоров в час). Следующее возвращение «путешественницы» к Солнцу прогнозируют в 2031 году, — говорит эксперт.
В этом году можно ожидать около 10–15 метеоров в час. При пиковой активности их число может достигать 20. Хотя это не рекордный показатель, высокая скорость и яркость компенсируют их количество.
— Особое внимание стоит обратить на уникальную стремительность Леонид — они входят в атмосферу с темпом около 70 километров в секунду, что делает их одними из самых быстрых «штормов». Многие из них оставляют яркие, длинные следы, которые могут сохраняться несколько секунд. Часто встречаются болиды — особенно ослепительные метеоры, превосходящие по блеску даже планету Венеру — рекордсмена на нашем небе после Солнца и Луны, — комментирует Евгений Бурмистров.
Наилучшим временем для наблюдений в 2025 году станет вечер 17 ноября около 21:00 по московскому времени. Если радиант потока, расположенный в созвездии Льва, поднимется над горизонтом после полуночи и достигнет наивысшей точки к утру, есть вероятность увидеть наибольшее количество звезд.
По словам эксперта, лучше всего смотреть на область вокруг созвездия, а не прямо на него. Так метеоры будут казаться длиннее и эффектнее. Для успешного обзора необходимо выбрать место вдали от городской засветки, с открытым горизонтом. Идеально подходят загородные участки, поля или возвышенности.
