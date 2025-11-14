  • Добавить в закладки
14 ноября, 09:10
ПНИПУ
33

Главный «звездопад» ноября: когда и как наблюдать метеорный поток Леониды

❋ 4.4

С 17 по 18 ноября ожидается пик главного звездопада месяца — метеорного потока Леониды. Он подарит жителям всей Земли возможность увидеть до 15 «падающих звезд» в час. Это небесное представление имеет богатейшую историю — первые записи о нем датируются еще 902 годом нашей эры. Эксперт Пермского Политеха рассказал о космическом происхождении явления, его легендарных «звездных бурях» прошлого и дал прогноз, какое зрелище ждет наблюдателей в этом году.

ПНИПУ
# Звездопад
# любительская астрономия
# меторный поток
# созвездие
Метеорный поток Леониды 1966 года, снятый с выдержкой 10-12 минут / © A. Scott Murrell / Sky & Telescope

Метеорный поток, который в народе часто называют «звездопадом», на самом деле — встреча Земли с частицами космической пыли и мелкими обломками, оставленными кометами. При столкновении с атмосферой нашей планеты эти частицы на огромной скорости сгорают, оставляя яркие светящиеся следы. Именно эти вспышки мы и видим с поверхности как «падающие звезды».

Леониды получили название благодаря созвездию Льва (Leo), где расположен их радиант — точка на небесной сфере, из которой визуально исходят метеоры. Это один из самых известных и исторически значимых примеров такого небесного «шоу». Первые письменные упоминания датируются 902 годом нашей эры, а «источником» явления стала комета Темпеля-Туттля, ее обнаружили позже.

— Ее открыли два астронома еще в XIX веке — Эрнст Темпель в 1865 году и Гораций Таттл в 1866 году. Эта небольшая «странница» с диаметром ядра около 3,6 километра совершает полный оборот вокруг Солнца за 33 года. Каждое ее приближение к светилу сопровождается активным испарением льда и выбросом частиц пыли и камня, которые формируют долгоиграющий протяженный шлейф. Когда Земля ежегодно пересекает его, мы становимся свидетелями метеорного потока, — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Особую известность поток приобрел благодаря своим периодическим мощным всплескам активности, когда небо буквально усыпано сотнями и тысячами метеоров в час. История знает несколько поистине легендарных появлений.

— Например, в 1833 году интенсивность потока достигала до 100 000 «вспышек» в час. Последний раз комета проходила перигелий (максимально приблизилась к Солнцу) в 1998 году. Это событие и вызвало серию знаменитых звездопадов, которые наблюдались в 1999-2002 годах, с наибольшей значимостью в 2001 году (более 2000 метеоров в час). Следующее возвращение «путешественницы» к Солнцу прогнозируют в 2031 году, — говорит эксперт.

В этом году можно ожидать около 10–15 метеоров в час. При пиковой активности их число может достигать 20. Хотя это не рекордный показатель, высокая скорость и яркость компенсируют их количество.

— Особое внимание стоит обратить на уникальную стремительность Леонид — они входят в атмосферу с темпом около 70 километров в секунду, что делает их одними из самых быстрых «штормов». Многие из них оставляют яркие, длинные следы, которые могут сохраняться несколько секунд. Часто встречаются болиды — особенно ослепительные метеоры, превосходящие по блеску даже планету Венеру — рекордсмена на нашем небе после Солнца и Луны, — комментирует Евгений Бурмистров.

Наилучшим временем для наблюдений в 2025 году станет вечер 17 ноября около 21:00 по московскому времени. Если радиант потока, расположенный в созвездии Льва, поднимется над горизонтом после полуночи и достигнет наивысшей точки к утру, есть вероятность увидеть наибольшее количество звезд.

По словам эксперта, лучше всего смотреть на область вокруг созвездия, а не прямо на него. Так метеоры будут казаться длиннее и эффектнее. Для успешного обзора необходимо выбрать место вдали от городской засветки, с открытым горизонтом. Идеально подходят загородные участки, поля или возвышенности.

ПНИПУ
1342 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
ПНИПУ
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
13 ноября, 17:09
ФизТех

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.

ФизТех
# классификация
# модели
# пространственно-временной континуум
# Сингулярность
# физика
13 ноября, 14:02
Адель Романова

Отсутствие радиосигналов из системы с «признаками жизни» повысило шансы на ее обитаемость

Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.

Астрономия
# K2-18b
# внеземная жизнь
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
Комментарии

