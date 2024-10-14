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7 минут назад
Елизавета Александрова
5

Астрономы понаблюдали, как галактика растет изнутри

4.8

Что делало галактики именно такими, какими мы их видим, — один из самых интересных вопросов в астрофизике. Теперь у ученых появился шанс не только понять, но и рассмотреть это своими глазами.

Астрономия
# James Webb
# вселенная
# галактики
# космос
Ранние галактики на снимке обсерватории «Джеймс Уэбб»
Ранние галактики на снимке обсерватории «Джеймс Уэбб» / © Webb Space Telescope

Физически доступная для обозрения учеными часть Вселенной простирается вокруг нас в радиусе 46 миллиардов световых лет. Это то максимальное расстояние, с которого в расширяющейся Вселенной за 13,8 миллиарда лет ее существования до нас мог успеть долететь свет. В этом пространстве, по оценкам, расположены сотни миллиардов, а может быть, и два триллиона галактик. Все они составляют лишь 4% массы-энергии Вселенной, но и в них нелегко разобраться.

Как поняли космологи, в целом галактики — это водород, который образовался через несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва, заполнил все пространство сплошным «смогом», а потом стал концентрироваться в сгустки. Эти сгустки и превратились в галактики. Но как именно они формировались и от чего зависит их внешний вид, астрономы продолжают выяснять.

Приблизиться к истине в этом вопросе помогает инфракрасная космическая обсерватория «Джеймс Уэбб», которая может видеть самые далекие галактики, потому что их и можно наблюдать только в инфракрасном свете. Но одновременно это означает, что телескоп заглядывает в самое далекое прошлое Вселенной. Он уже показал нам много галактик такими, какими они были всего через сотни миллионов лет после Большого взрыва. И одна из них заинтересовала астрономов тем, как она растет. Вернее, конечно, росла 13 миллиардов лет назад.

Галактика JADES-GS+53.18343−27.79097 в сравнении с одной из современных эллиптических галактик / © JADES Collaboration

Эта галактика, записанная в каталоги как JADES-GS+53.18343−27.79097, имеет массу примерно в 400 миллионов масс Солнца, а диаметр — около 1500 световых лет. То есть она в 100 раз меньше нашей галактики Млечный Путь, в которой сотни миллиардов звезд. И наблюдается она такой, какой была через 700 миллионов лет после возникновения Вселенной. Надо сказать, застать Галактику в те далекие времена настолько хорошо сформированной само по себе удивительно: ученые привыкли считать, что тогда полноценных галактик вообще еще не было, но целая серия снимков «Уэбба» полностью разрушает это представление.

В случае JADES-GS+53.18343−27.79097 обратило на себя внимание то, что у небольшой юной галактики ядро такое же плотное, как у современных гигантских эллиптических галактик. При этом больше всего новых звезд рождается ближе к окраинам. Каждые 10 миллионов лет общая масса светил на галактической периферии удваивается. Как пишут в журнале Nature Astronomy исследователи из Кембриджского университета (Великобритания), это подтверждает теоретически предсказанный сценарий, по которому со временем звездообразование распространяется и усиливается все дальше и дальше от центра. То есть галактика разрастается «изнутри».

Соавтор исследования, доктор Сандро Тачелла из Кавендишской лаборатории Кембриджа, объяснил, что рождение галактик сравнимо с вращением фигуриста на льду: когда он прижимает к себе руки, то кружится быстрее. Точно так же по мере накопления массы в центре будущей галактики вещество в этом центре раскручивается все сильнее, и по мере этого вращения формируется спираль или диск.

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Астрономия
# James Webb
# вселенная
# галактики
# космос
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Foxxys Wer
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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
39 минут назад
Eskov, аргументы в тексте выше -- и их там много. Поскольку вы не смогли их понять, я предложил вам осознать их правоту через доступный и вам способ:

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Zhe Sh
49 минут назад
Такое впечатление, что на картинке фракталы проявляются. Или нет? Трудно понять, разрешение, кажется, маловато.

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Kuramori Reika
1 час назад
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Eskov Andrey
2 часа назад
Александр, Это все аргументы?

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Vlad, нет, такой ситуации к 2030 году не может случиться (причины -- см. текст). А вот ситуация, которую я описал в тексте выше -- да, может.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

BOOMKA DOOK
2 часа назад
Выживет сильнейший. ИИ в перспективе это одна из форм "жизни" с которой надо считаться. Лошадку тоже долго приучали к труду, до сих пор нет нет да

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

Vlad Ok
2 часа назад
Александр, для того чтобы оценить угрозы от данного вида техники, нужны длительные натурные испытания. Кои разумеется будут проводится. Если кибер

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Zhe Sh
2 часа назад
Степан, боюсь, если вы предложите такую задачку среднестатистической домохозяйке, то, в большинстве случаев, получите схожие результаты. Да что

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Vlad Ok
2 часа назад
Степан, вы конечно же понимаете что текстовый ИИ без специализации и специализированный на конкретных задачах вождения ИИ отличаются друг от

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Vlad, "В ответе автора просматривается стойкое убеждение, что безсубъективный анализ и мнения не могут быть сопоставимы по значимости." Ну то есть

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Vlad Ok
2 часа назад
Александр, В ответе автора просматривается стойкое убеждение, что безсубъективный анализ и мнения не могут быть сопоставимы по значимости.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Степан Жук
2 часа назад
Отличная статья! С Александром я часто не согласен, но тут - он абсолютно прав. Мне достаточно было протестировать ИИ на простой задачке по физике.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Vlad, неверный анализ без субъективности стоит меньше, чем пыль под ногами. И тем более меньше, чем верное мнение -- вне зависимости от того, кажется ли

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Vlad Ok
3 часа назад
Александр, от чат джипити вам: 1. Ценность "мнения" Отсутствие субъективности: Автор подчеркивает, что у "несуществующих личностей" (таких как

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Eskov, остается дождаться 2030 года и посчитать число Кибертакси на дорогах общего пользования. Вспомните это еще раз тогда.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Vlad, если не секрет - а какая ценность в этом "мнении" (разумеется, в кавычках, т.к. у несуществующих личностей не существует и мнения)? Если вы

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