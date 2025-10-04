  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 октября, 12:31
Evgenia Vavilova
5

Физики разработали молекулярные кубиты, работающие на частотах мобильной связи

❋ 4.1

Коллектив ученых из США создал молекулярные кубиты, которые работают на тех же частотах, что и мобильная связь. Для этого они синтезировали специальную металлорганическую молекулу на основе эрбия.

Физика
# кубит
# лантаноиды
# редкоземельные металлы
# спин
# химический синтез
# эрбий
Студенты докторантуры Лея Вайс и Грант Смит в лаборатории руководителя исследования, профессора Дэвида Авшалома / © John Zich
Студенты докторантуры Лея Вайс и Грант Смит в лаборатории руководителя исследования, профессора Дэвида Авшалома / © John Zich

Свет используют для передачи и считывания информации, а магнетизм глубоко связан со «спином» — одним из свойств квантовых систем, на основе которых можно разрабатывать системы обработки данных. На квантовом уровне связь между светом и магнетизмом тонкая и сложная. 

Ученые разработали молекулярный кубит, использующий и свет, и магнетизм. Для этого они применили технологии из области квантовой оптики и химического синтеза. Работа опубликована в журнале Science.

Новый молекулярный кубит содержит эрбий — редкоземельный элемент. Редкоземельные элементы поглощают и излучают свет «чище» других элементов, в более узком диапазоне длин волн. А также эти химические вещества сильно взаимодействуют с магнитными полями. Оба свойства — следствие строения их электронной оболочки. В работе ученые рассказали о том, что подобные молекулы можно создать и с другими лантаноидами.

«Эти молекулы могут действовать как наномост между миром магнетизма и миром оптики. Информацию можно было бы кодировать в магнитном состоянии молекулы, а затем считывать с помощью света на длинах волн, совместимых с уже хорошо развитыми технологиями, лежащими в основе оптоволоконных сетей и кремниевых фотонных схем», — сказала Лея Вайс (Leah Weiss), соавтор статьи.

С помощью оптической спектроскопии и микроволновых устройств ученые показали, что молекулярные кубиты на основе эрбия используют частоты, совместимые с кремниевой фотоникой, которая применяется для передачи информации, высокопроизводительных вычислений и сенсорах уже сейчас. Исследователи заявили что эта совместимость может ускорить разработку гибридных молекулярно-фотонных платформ для квантовых сетей.

«Химический синтез молекул предоставляет возможность оптимизировать электронные и оптические свойства ионов редкоземельных элементов способами, которые трудно реализовать иначе. Наша работа лишь поверхностно затрагивает то, чего, как мы считаем, можно достичь в квантовых технологиях», — рассказал Райан Мерфи (Ryan Murphy), соавтор исследования.

Команда ученых надеется, что их разработка открывает научному сообществу полезный и производительный путь создания точно настраиваемых квантовых систем. Они считают, что молекулярные кубиты станут хорошим вариантом для создания квантовых сенсоров: малый размер и химическая гибкость позволяют внедрять их в биологические системы для измерения магнитных полей, температуры или давления в наномасштабе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
138 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Физика
# кубит
# лантаноиды
# редкоземельные металлы
# спин
# химический синтез
# эрбий
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
04 Окт
500
Приборы измерения времени
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Окт
1000
Форма воды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Есть ли жизнь после COVID’а
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Окт
1000
Земля — тыква или дыня? О первом эллипсоиде и злоключениях градусной экспедиции
Medio Modo
Москва
Конференция
05 Окт
Бесплатно
Третий международный конгресс CRISPR-2025
Российско-армянский университет
Ереван
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Чума в Средние века: как болезнь захватила мир
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Наука в своей тарелке
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Не-летальная технология безопасности при встречах с белыми медведями
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Окт
Бесплатно
От Prototaxites до мухомора: эволюционные скитания грибов
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 октября, 12:40
Александр Березин

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
# США
3 октября, 12:20
Игорь Байдов

Удар по астероиду Диморфу изменил его орбиту дважды вопреки ожиданиям ученых

Миссия NASA DART завершилась не так, как планировали ученые, показав, насколько сложными могут быть последствия космического столкновения. Удар по астероиду Диморфу прошел успешно, но его орбита продолжала меняться еще месяц, хотя астрономы ожидали иного. Загадку пытались разгадать исследователи из Франции.

Астрономия
# DART
# NASA
# астероиды
# Дидим
# Диморф
3 октября, 08:13
Адель Романова

В венерианских облаках нашли огромное количество воды

Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики разработали молекулярные кубиты, работающие на частотах мобильной связи

    4 октября, 12:31

  2. Морские биологи оценили рекордные энергопотребности детенышей горбатых китов

    4 октября, 11:21

  3. В атмосфере коричневого карлика впервые нашли фосфин

    4 октября, 09:31

  4. Ученые добудут литий для аккумуляторов из пластовых вод с помощью растений

    3 октября, 16:22
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

максим короб
7 минут назад
Давид, А СэрГэй как и многие в стране наверное ответит, что он живёт в России а не в гейропе и не в гейсша куда вы так легко перебрались и цены, а

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Anatoliy Kravtsov
21 минута назад
Alexander, Да, вы правы. Я в музыке дуб. Просто воспользовался ИИ. Могу ещё десяток подкинуть. Но что меня сейчас интересует - это воспитание

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Давид Барсегян
24 минуты назад
Сергей, +1 всепропальщик) Поживи в США или в какой-нибудь Германии, заскулишь так, что понравится Россия

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Ардатур
30 минут назад
750 домашний инет Уфанет, скорость 100мбс,безлимит плюс куча подписок винк и т.д. Теле2 хз какая скорость но даже через впн редко ютуб долго грузит, 750 в

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Mikhail Gladkovskiy
46 минут назад
А Тайланд где потеряли?

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

321 123
48 минут назад
Димитриус, да вопрос был риторическим. Типа восклицания

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Анна Франскевич
58 минут назад
Из вашего же сообщения вы показали лишь истеричность журналистов и свою собственную как легко вы ведетесь на желтую прессу. А не маска.

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Алексей Филиппов
1 час назад
Yuliya, по региону смотреть нужно. В провинциальном город "У" 80мб/с за 800р. В Подмосковье 750мб/с за 700р. В какой-нибудь деревне возле Рязани, уже будет цена

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Valdemar Valdemarovich
1 час назад
Алексей, да она ватник интернетовских

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Анна Франскевич
1 час назад
То что предлагает блюориджин, это ещё раз повторить то что делали аппалоны. Привезти и увезти людей с луны в маленькой капсуле. Лишь бы показать что

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Valdemar Valdemarovich
1 час назад
ezdiumno, ты лакей тупой просто

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Анна Франскевич
1 час назад
То что вы видели прожиг аппарата это не значит что он готов доставлять людей на луну. Готов он будет когда многократными полетами без проблем

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Иван Колупаев
1 час назад
Vladimir, зачем обобщать? Полно открытий плодами которых человечество пользуется по сей день. И это не обязательно что-то эпохальное когда ширинку

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Zygote4Life
1 час назад
Никита, да не это он про агрессивных пи*****, а их и в России не меньше как мы видим

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

SEINTBEL
1 час назад
Secret, Нужно просто подлючать более быстрый и "дорогой" у меня 1 гигабит за 1300₽ но по факту 850мегабит и получается 1.52 ₽ за мегабит . Да и 100 мегабит

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Сергей рыков
2 часа назад
Никита, куда идти? Не смешите меня .где мы живём в коррумпированном государстве? Я служил в трёх системах силовых и гражданского стажа по самые уши

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Сергей рыков
2 часа назад
Aleksey, вы не поняли ? Не надо сравнивать Америку с Россией где уровень жизни намного выше чем в России ..Просто сравните зарплату квалифицированного

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Дмитрий Панин
2 часа назад
Вася, Инфографика, представленная выше, сравнивает цену фиксированного широкополосного интернета за мегабит в секунду более чем в 60 странах в 2025

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Имя Фамилия
2 часа назад
Переформулирую: "Белорусские беспилотники могут ездить только по рельсам (по прямой)". Так лучше, господа желтые пиарщики? :-P Не надо называть

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Никита Шилов
3 часа назад
Во времена Джемени возникла гениальная идея, что можно попробовать добраться до Луны на Джемени, а посадку осуществить в одноместном не

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно