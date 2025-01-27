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В Испании нашли следы пещерного медведя, оставленные почти 30 тысяч лет назад
Палеонтологи отсканировали галерею испанской пещеры Хонсека, где в 2021 году нашли следы неизвестного животного. По трехмерным моделям специалисты определили, что их, вероятнее всего, оставил пещерный медведь. В таких случаях вид называют Ursichnus europaeus, и это первая подобная находка для Пиренейского полуострова, зверь наследил там 27-28 тысяч лет назад.
Люди узнают о существовании древних животных зачастую по их окаменевшим останкам. Сохраниться может как весь скелет (хотя такие находки чрезвычайно редки), так и фрагменты одной-двух костей. Порой палеонтологи находят и мягкие ткани древних видов, а иногда и их мумифицированные тела, сохранившиеся в мерзлоте. Так, например, недавно российские исследователи описали мумию котенка саблезубых гомотериев, которая открыла множество подробностей внешнего вида вымершей кошки.
Есть и другой класс ископаемых следов, которые в буквальном смысле из этого состоят, — ихнофоссилии. Это отметины, отражающие ходьбу, бег, плаванье, гнездование, питание и прочие действия, раскрывающие как особенности экологии, так и эволюцию передвижения при развитии скелета.
Некоторые виды, известные только по таким отпечаткам, называют ихнотаксонами. В румынской пещере Уршилор (она же «медвежья пещера») в 2011 году нашли окаменелые следы медведя, которые приписывают пещерному виду (Ursus spelaeus). Но говорить наверняка, что следы оставил именно пещерный медведь, нельзя, поэтому немецкий палеонтолог Каюс Дидрих (Cajus Diedrich) ввел для таких отметин термин Ursichnus europaeus.
Новую цепочку следов пещерных медведей обнаружили на Пиренейском полуострове — на севере Испании в пещере Хонсека (Cueva de Honseca). Строго говоря, о находке сообщили еще в 2021 году, но кому принадлежали отпечатки и сколько им лет, оставалось неясным. Сама пещера длиной 3,6 километра известна с 1970-х, поэтому некоторые следы успели вытоптать туристы. В свежем исследовании, опубликованном в журнале Ichnos, испанские палеонтологи описали эти отпечатки и определили вид наследившего зверя.
Ученые выявили 16 отметин, состоявших из трех элементов: пяточной подушечки, отпечатков пальцев и когтей. Следы передних лап достигали в среднем 13 сантиметров в длину и 14,6 сантиметра в ширину, а задних — 15,6 и 12,5 сантиметра соответственно. Палеонтологи отсканировали галерею пещеры в высоком разрешении (2 ± 1,7 миллиметра), а по медвежьим отпечаткам сделали трехмерные модели. Вычисляя размеры животного, специалисты сравнивали данные с известными ихнотаксонами медведей, найденными, к примеру, во французской пещере Шове и других местах.
Главной задачей было отличить, какой медведь натоптал в испанской пещере — бурый (U. arctos) или пещерный? У последнего пальцы передних лап образуют округлую дугу, следы когтей меньше, чем у бурого, а подошвенная подушечка больше. Все критерии, как отмечают авторы статьи, соответствовали описанию Каюса Дидриха, то есть подходят Ursichnus europaeus. Это первая подтвержденная находка для Пиренейского полуострова, как подчеркивают ученые.
Большинство отпечатков из пещеры Хонсека 27-28 тысяч лет назад (тогда животное населяло Европу, пока не вымерло в позднем плейстоцене) оставил молодой хищник весом около 100 килограммов. Но некоторые хорошо сохранившиеся следы, вероятно, принадлежат зверю массой до 438 килограммов. К слову, кто больше — бурый или пещерный, неясно. По разным данным, последний мог вырастать до 500 или 800 килограммов, тогда как бурый до 400-600 килограммов.
«К сожалению, некоторые следы были уничтожены любителями, которые посещали внутренние помещения пещеры без особой осторожности, до того как ученые узнали об их существовании. Поэтому одна из целей подобных исследований — подчеркнуть ценность этих окаменелостей и способствовать их сохранению», — отметил автор статьи Хесус Родригес.
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