Секс черной пантеры и ягуара в дикой природе впервые попал на видео
Фотоловушки — устройства для фото- и видеосъемки животных в дикой природе — не раз помогали ученым увидеть примечательные детали из жизни представителей фауны. На этот раз в объективы камер попало то, что прежде никогда не удавалось снять в естественных условиях: спаривание черной пантеры и ягуара обычной пятнистой окраски.
Редкий момент запечатлели фотоловушки в бразильском национальном парке Серра-ду-Парду. Их установила международная группа экологов и биологов из Норвегии, Бразилии и Великобритании в рамках проекта Amazon Biodiversity and Carbon Expeditions (ABC Expeditions) по изучению биоразнообразия бразильской Амазонии. Результаты своих наблюдений исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Ecology and Evolution.
Ягуары ведут одиночный и скрытный образ жизни, что затрудняет их изучение в естественной среде. Поэтому специалисты считают большой удачей отснятый шестиминутный ролик. Отойди животные буквально на несколько метров дальше, ухаживания и спаривание самки ягуара-меланиста (их называют «черными пантерами») и самца с пятнистой шкурой остались бы за кадром. До этого черных пантер в «моменты любви» снимали только в неволе.
Поведение диких ягуаров на видео было схоже с тем, что наблюдали у их сородичей в неволе. Камера запечатлела два акта спаривания, а еще одним любопытным моментом стало то, что у самки заметили возможные признаки лактации или недавних родов.
Анализируя кадры, ученые обратили внимание на набухшие молочные железы и соски на брюхе черной пантеры. Достоверно подтвердить лактацию не представлялось возможным, но исследователи предположили, что у самки мог быть так называемый псевдоэструс, имитация течки.
Считается, что кормящие самки используют этот адаптивный механизм и спариваются с самцом, чтобы скрыть детенышей и не дать понять, кто их настоящий отец. Тем самым они защищают потомство от возможного убийства самцом. Как и у других хищников, у ягуаров распространен инфантицид — убийство детенышей самки, зачатых от предыдущего партнера.
Редкие кадры расширяют представление о жизни диких ягуаров и особенностях их репродуктивного поведения. Это важно не только для лучшего изучения этих животных, но и может помочь с их разведением в неволе в целях сохранения вида. Ягуаров почти или полностью истребили на значительной части своего прежнего ареала в Южной Америке. С 1973 года эти кошачьи внесены в международную Красную книгу и во многих странах охраняются.
Также результаты наблюдений в очередной раз продемонстрировали ценность фотоловушек и других неинвазивных инструментов для изучения видов со скрытным образом жизни. В дальнейшем исследователи надеются выяснить, влияет ли меланизм (черная окраска) на успешность спаривания, социальное поведение и другие аспекты экологии ягуаров.
