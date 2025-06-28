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Древние кальмары доминировали в океане 100 миллионов лет назад
Сотни окаменелых клювов кальмаров, которые нашли японские палеонтологи с помощью новой технологии, рассказали, кто на самом деле правил океаном в эпоху динозавров. Оказалось, что самыми многочисленными и крупными морскими хищниками в те далекие времена были не рыбы и даже не аммониты, которые, как считалось, господствовали в морских экосистемах на протяжении мезозойской эры.
Кальмары (Teuthida) — одни из самых необычных существ в истории Земли. В отличие от некоторых других головоногих, у кальмаров нет громоздкой и тяжелой внешней раковины, что сделало их более быстрыми и гибкими — важное преимущество во время охоты и при бегстве от хищника.
Многие исследователи полагают, что в мезозойскую перестройку морских экосистем у кальмаров сформировался целый комплекс адаптаций, позволивший им завоевать океан. Но точно неизвестно, когда именно это произошло. Все потому, что мягкие ткани кальмаров плохо минерализуются — в отличие от костей или панцирей — и зачастую не успевают затвердеть, прежде чем бактерии и кислород их разложат, а затем накроет слой песка и ила. То есть древние кальмары оставили мало следов в летописи планеты.
Но у кальмаров есть клюв, состоящий из хитина — плотный орган, похожий на клюв попугая, с помощью которого моллюски разрывают добычу. Именно клювы чаще других частей тела превращаются в окаменелости. До сих пор таких находок было крайне мало.
Теперь ситуация изменилась. Японские ученые из Университета Хоккайдо придумали новую методику, позволяющую проводить полную 3D-оцифровку горных пород. Это помогает увидеть недоступные ранее слои без разрушения образцов. Технология выявляет даже микроскопические окаменелости, невидимые глазу.
Применив методику к породам, возрастом 100 миллионов лет, найденным в Японии, исследователи сделали неожиданное открытие. Внутри камней они обнаружили тысячи ископаемых клювов головоногих: 263 из них принадлежали кальмарам, причем примерно 40 неизвестным науке видам.
Больше всего поразило ученых не количество видов, а их распространенность. Клювов кальмаров оказалось намного больше, чем остатков костистых рыб и аммонитов. А это уже настоящая сенсация. Аммонитов всегда считали одними из самых успешных и быстрых морских животных мезозойской эры. У них были твердые раковины и развитая система передвижения. Теперь выясняется, что именно кальмары были основными обитателями древнего океана.
Дополнительный анализ показал, что некоторые кальмары достигали размеров рыб, а часто превосходили своих современников-аммонитов. Диаметр раковин некоторых групп аммонитов мог составлять более двух метров.
По мнению авторов научной работы, 100 миллионов лет назад задолго до исчезновения динозавров, в морях уже существовали сложные экосистемы с кальмарами на вершине пищевой цепи.
Еще одно открытие касается эволюции этих моллюсков. Сегодня существуют два основных подотряда кальмаров: одни обитают в прибрежной зоне (Myopsida), другие — в открытом океане (Oegopsida). До сих пор ученые считали, что разделение на эти два подотряда произошло после массового вымирания динозавров 66 миллионов лет назад. Новые данные опровергают эту версию.
Судя по найденным клювам, обе группы кальмаров уже существовали 100 миллионов лет назад. Причем не просто существовали, а активно развивались и распространялись. Это говорит о том, что кальмары начали свое господство не после катастрофы, а задолго до нее.
Научная работа опубликована в журнале Science.
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