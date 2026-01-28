Палеонтологи нашли вымершего муравья в коллекции янтаря Гете

Иоганн Вольфганг фон Гете известен миру как автор «Фауста», но современники знали его и как увлеченного натуралиста, собравшего более 18 000 геологических образцов. Однако к янтарю Гете относился утилитарно. В его каталогах эти камни числились как «горючие вещества» или служили реквизитом для оптических опытов. Поэт смотрел сквозь янтарь, изучая преломление света, но не искал ничего внутри.

Долгое время коллекция хранилась в Веймаре нетронутой. Тем временем палеоэнтомологи бились над загадкой вымершего рода муравьев Ctenobethylus. Ученые находили их отпечатки, но из-за плохой сохранности не могли понять, куда именно отнести этот вид на древе эволюции. Систематика рода превратилась в хаос из дублирующих названий и ошибок.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, проверили содержимое «камней Гёте». На исследование обратил внимание сайт «Вокруг света». Биологи не стали распиливать или шлифовать камни — это уничтожило бы историческую ценность экспонатов. Ученые отправили 30 кусков янтаря в Гамбург, на синхротрон DESY.

Образцы просветили мощным пучком рентгеновского излучения (метод микро-КТ). Это позволило построить трехмерную модель внутренней структуры камня с точностью до микрометра. Сквозь мутную оболочку камня исследователи увидели, в одном из камней (образец № 1552.b) находится древнее насекомое.

Это был рабочий муравей вида Ctenobethylus goepperti. Разрешение сканирования оказалось настолько высоким, что палеонтологи разглядели не только внешнюю оболочку, но и эндоскелет — тенториум (внутренний каркас головы) и детали грудного отдела. Обычно эти структуры у ископаемых в янтаре не видны.

Мощные челюсти и строение головы указали на то, что этот муравей жил не в земле, а на деревьях. Он доминировал 40 миллионов лет назад в хвойных лесах Европы, занимая ту же экологическую нишу, что и современные пахучие муравьи-древоточцы рода Liometopum. Кроме того, детали анатомии позволили уточнить систематику. Оказалось, спорный род Eldermyrmex —тот же самый Ctenobethylus.

Научная работа подтверждает концепцию «коллектомики»: музейные хранилища — не просто полки с пыльными вещами, а законсервированные данные, которые ждут появления новых технологий считывания. Случилась и своего рода историческая ирония: Гете использовал янтарь, чтобы понять природу человеческого зрения, а спустя два века физика позволила увидеть то, что было скрыто от глаз самого Гете.

Максим Абдулаев 65 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.