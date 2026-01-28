Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Палеонтологи нашли вымершего муравья в коллекции янтаря Гете
Исследователи просканировали непрозрачные куски янтаря из личного архива немецкого поэта и обнаружили внутри идеально сохранившееся насекомое. Это заставило переписать классификацию древних видов.
Иоганн Вольфганг фон Гете известен миру как автор «Фауста», но современники знали его и как увлеченного натуралиста, собравшего более 18 000 геологических образцов. Однако к янтарю Гете относился утилитарно. В его каталогах эти камни числились как «горючие вещества» или служили реквизитом для оптических опытов. Поэт смотрел сквозь янтарь, изучая преломление света, но не искал ничего внутри.
Долгое время коллекция хранилась в Веймаре нетронутой. Тем временем палеоэнтомологи бились над загадкой вымершего рода муравьев Ctenobethylus. Ученые находили их отпечатки, но из-за плохой сохранности не могли понять, куда именно отнести этот вид на древе эволюции. Систематика рода превратилась в хаос из дублирующих названий и ошибок.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, проверили содержимое «камней Гёте». На исследование обратил внимание сайт «Вокруг света». Биологи не стали распиливать или шлифовать камни — это уничтожило бы историческую ценность экспонатов. Ученые отправили 30 кусков янтаря в Гамбург, на синхротрон DESY.
Образцы просветили мощным пучком рентгеновского излучения (метод микро-КТ). Это позволило построить трехмерную модель внутренней структуры камня с точностью до микрометра. Сквозь мутную оболочку камня исследователи увидели, в одном из камней (образец № 1552.b) находится древнее насекомое.
Это был рабочий муравей вида Ctenobethylus goepperti. Разрешение сканирования оказалось настолько высоким, что палеонтологи разглядели не только внешнюю оболочку, но и эндоскелет — тенториум (внутренний каркас головы) и детали грудного отдела. Обычно эти структуры у ископаемых в янтаре не видны.
Мощные челюсти и строение головы указали на то, что этот муравей жил не в земле, а на деревьях. Он доминировал 40 миллионов лет назад в хвойных лесах Европы, занимая ту же экологическую нишу, что и современные пахучие муравьи-древоточцы рода Liometopum. Кроме того, детали анатомии позволили уточнить систематику. Оказалось, спорный род Eldermyrmex —тот же самый Ctenobethylus.
Научная работа подтверждает концепцию «коллектомики»: музейные хранилища — не просто полки с пыльными вещами, а законсервированные данные, которые ждут появления новых технологий считывания. Случилась и своего рода историческая ирония: Гете использовал янтарь, чтобы понять природу человеческого зрения, а спустя два века физика позволила увидеть то, что было скрыто от глаз самого Гете.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Американские эпидемиологи выяснили, как привычка выпивать влияет на кишечник в долгосрочной перспективе. Оказалось, постоянное тяжелое пьянство повышает вероятность развития рака прямой кишки почти в два раза. В то же время отказ от алкоголя, даже в зрелом возрасте, реально снижает риск появления предраковых полипов.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Августа, 2014
Счастливы вместе
29 Октября, 2020
Чем согреют безуглеродный мир: водород против атома
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии