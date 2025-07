Древние грибы «зомбировали» муравьев 133 миллиона лет назад

Янтарь с включенными древними грибами нашли в 2017 году в штате Качин на северо-востоке Мьянмы. Возраст образцов, хранящихся в Юньнаньском университете и Нанкинском институте геологии и палеонтологии (оба — в Китае), оценили в 99 миллионов лет с помощью радиоизотопного датирования.

Находка оказалась полна сюрпризов: авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, описали сразу два новых вида — Paleoophiocordyceps gerontoformicae и Paleoophiocordyceps ironomyiae — с выдающейся сохранностью морфологических структур.

Первый гриб обнаружили на куколке муравья древнего рода Gerontoformica: он прорастал из железы на груди насекомого. Это первый подобный случай для Ophiocordyceps,

грибков из того же рода, что упоминается в The Last of Us как причина катастрофы. Второй экземпляр, Paleoophiocordyceps ironomyiae, паразитировал на древней мухе семейства Ironomyiidae, образовав грибное тело на ее спинке. Исследователи предположили, что оба вида манипулировали поведением своих хозяев.

Форму и структуру плодовых тел определили с помощью микрокомпьютерной томографии и морфологического анализа. Схожие с современными «зомби-грибами» черты позволили отнести грибы к представителям эволюционной линии Ophiocordyceps (сегодня они заражают муравьев, заставляя подниматься на возвышенности и застывать на месте, распространяя споры). Возраст эволюционной линии оценили в 133 миллиона с помощью молекулярно-филогенетического анализа, проведенного на основе пяти генетических маркеров.

Ученые пришли к выводу, что предки этих грибов изначально паразитировали на жуках, затем перешли на бабочек и муравьев. Примечательно, что такие переходы совпали с бурным расцветом насекомых в меловом периоде — это, вероятно, подстегнуло и ускорило разнообразие паразитических грибов.

Интересным оказалось и поведение муравьев, запечатленное в янтаре: поскольку куколки не могут самостоятельно покидать гнездо, захваченную паразитом особь, вероятно, вынесли наружу здоровые муравьи. Такое поведение соответствует современным проявлениям «социального иммунитета» в муравьиных колониях — значит, формы коллективной защиты, возможно, существовали уже более 100 миллионов лет назад.

Находка стала первым прямым доказательством совместной эволюции паразитических грибов и насекомых. Авторы научной работы отметили, что приблизительно 133 миллиона лет назад грибы Ophiocordyceps играли важную роль в регулировании численности насекомых — так же, как и сегодня.

Людмила Соколова 213 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.