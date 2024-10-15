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Палеонтологи открыли мелкого ядовитого ящера, жившего больше 200 миллионов лет назад
Американские исследователи обнаружили в позднетриасовых отложениях в Аризоне фрагмент нижней челюсти уникального животного. Вместе с ней сохранились несколько зубов вымершего существа, а характерные бороздки на их поверхности подсказали палеонтологам, что перед ними — древний ядовитый ящер.
Среди множества разнообразных инструментов охоты и защиты у животных особенно экзотическим можно назвать яд. Такой адаптацией обладают как некоторые птицы и головоногие, так и тропические лягушки и многие рептилии. На ум сразу приходят ядовитые змеи: в их зубах есть специальные каналы, через которые токсин попадает в рану жертвы. Подобное устройство ядовитого аппарата можно встретить, например, у ядозуба, чье имя говорит само за себя. Иначе действуют комодские вараны: у них токсин дополняет и без того опасные зубы и когти, вызывает шок и мешает крови жертвы сворачиваться.
Схожим оружием владели и некоторые вымершие предки современных рептилий. Древнейшим из обнаруженных ядовитых ящеров считается уатчитодон (Uatchitodon) — позднетриасовая рептилия, жившая около 220 миллионов лет назад. От нее найдены только зубы, но их строение, а именно — желобки на поверхности зубов, подсказало палеонтологам, что укус животного был ядовитым.
Такие же бороздки на клыках находили у Sphenovipera jimmysjoyi — вымершего представителя клинозубых, жившего в середине юрского периода. К слову, его последний живой родственник — это гаттерия.
На днях журнал PeerJ опубликовал описание уникальной находки ядовитых зубов ранее неизвестного вида рептилии. Американские палеонтологи обнаружили в Аризоне фрагмент нижней челюсти вымершего ящера, на которой сохранилось несколько зубов. Специалисты распознали на них каналы, которые, судя по всему, служили для доставки яда в рану жертвы.
По утверждениям исследователей, найденное животное относится к подклассу пресмыкающихся Diapsida, однако из-за недостатка ископаемых свидетельств определить более точное положение на филогенетическом дерево сложно. Тем не менее некоторые особенности строения челюсти и трех зубов (их размер не превышает 0,8 миллиметра) позволили палеонтологам отнести находку к новому роду и виду.
Они назвали ящера Microzemiotes sonselaensisа — первая часть имени состоит из греческих слов «маленький» и «каратель», а вторая происходит от названия геологической формации в Аризоне, где нашли экземпляр. Возраст этого местонахождения указывает на то, что M.sonselaensisа жил 217,7-213,87± 0,078 миллиона лет назад, то есть в норийском ярусе верхнего отдела триасового периода.
Бороздки на боковых поверхностях трех зубов свидетельствуют о том, что обнаруженное животное использовало яд для охоты или защиты. Там сохранилась эмаль, поэтому считать, что они возникли из-за разрушения, нельзя. Коническая и изогнутая форма зубов больше всего соотносится с ныне живущим аризонским ядозубом (Heloderma suspectum), его еще прозвали «монстром Гила».
Авторы статьи предположили, что способ доставки яда у нового ящера был таким же, как у ядозубов, поэтому отравление могло происходить пассивно при продолжительных укусах — захвате добычи примерно на час. Палеонтологи не исключили, что M.sonselaensisа мог жить вместе с уатчитодоном, правда, у этих рептилий были разные стратегии охоты. Зубы уатчитодона позволяли ему разрезать тело добычи, а недавно открытый хищник, скорее всего, прокалывал его.
К тому же M.sonselaensisа, вероятно, был довольно мелким животным — не больше землеройки — и охотился на столь же мелких позвоночных либо насекомых. Последнее косвенно подтверждает износ верхушек зубов: возможно, они стерлись о хитиновый экзоскелет.
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