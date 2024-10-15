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В ТюмГУ рассказали об истории ямальского поселка
Ученый ТюмГУ рассмотрел историю Северного морского пути как крупнейшего российского и советского проекта модернизации ХХ века. Объектом его исследования стал поселок Новый порт.
Статья «Три причала в поселке Новый порт (Местная история Северного морского пути)» историка Михаила Агапова вышла в журнале Sibirica. Работа основана на архивных исследованиях в трех центральных и четырех региональных российских архивах, а также полевых работах в поселке Новый Порт зимой.
Основные черты порта: нейтральный статус, расположение на границе двух экологических регионов и широкая вариативность форм. Эти черты вполне применимы к характеристике Нового Порта. Он возник как оплот советской внешней торговли в 1920-е годы. Это была зона активной международной торговли.
Наряду с Усть-Енисейском и Игаркой Новый Порт был воротами для экспорта сибирского леса. Туда попадали морские и речные суда. Таким образом, Новый Порт соединял морскую и речную части Северного морского пути, который в то время в основном именовался «морским путем в Сибирь». Иными словами, первый период истории Нового Порта был связан с развитием Северного морского пути как регионального сибирского проекта.
Новый Порт обслуживал лишь офшорную перевалку грузов, то есть был вынесен на периферию. В начале 1930-х годов он оказался ниже Игарки и выпал из системы советской транснациональной торговли. Тем не менее Новый Порт не исчез, как другие заброшенные порты.
Во второй период своей истории Новый Порт играл роль форпоста советской арктической колонизации на Обдорском севере в составе «империи» Главного управления Северного морского пути. Перед Главсевморпутем стоял широкий круг задач, таких как развитие Северного морского пути от Мурманска до Берингова пролива, промышленное освоение севера страны, включение коренных народов в производственные процессы.
Третий период истории Нового Порта стартовал в 1960-е годы, когда началось освоение нефти и газа в Западной Сибири, а название поселка дало название открытому поблизости крупному нефтегазоконденсатному месторождению, а также добываемому там сорту нефти. Освоение месторождения Новый Порт кардинально изменило облик поселка Новый Порт. Он стал «лицом» компании «Газпромнефть-Ямал». Кроме того, освоение месторождения включило поселок Новый Порт в систему морских перевозок сжиженного природного газа с арктического побережья России, пусть и в качестве вспомогательного элемента.
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