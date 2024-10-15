Кишечный микробиом повлиял на позвоночник

Микробиом, то есть разнообразие и соотношение микроорганизмов в кишечнике, критически важен для здоровья и может стать причиной болезней разных органов. Международная команда ученых обнаружила, что большое количество некоторых кишечных бактерий тесно связано с наличием у человека распространенного заболевания позвоночника.

Поскольку человеческий организм — сложная система, в которой все взаимосвязано, состояние того или иного органа зачастую зависит от неожиданных факторов. Недавние исследования показали, что недостаточное количество сна способно повысить риск диабета, а одиночество ускоряет старение сильнее, чем лишний вес и сигареты.

Специалисты из нескольких университетов США, Финляндии, Китая и Великобритании обнаружили специфическую особенность кишечного микробиома у людей с дегенеративным спондилолистезом пояснично-крестцового отдела позвоночника — приобретенным смещением позвонка, которое вызывает боль и может привести к хирургическому вмешательству или инвалидности. Статью, в которой они описали эту закономерность, опубликовал научный журнал JOR Spine.

В исследовании участвовали 33 человека старше 50 лет, у 21 человека из которых был дегенеративный спондилолистез пояснично-крестцового отдела позвоночника. У всех людей из выборки ученые взяли на анализ кровь, кал и слюну, а также образцы позвоночных дисков после операции.

У пациентов со спондилолистезом обнаружили в три раза больше бактерий, которые вызывают воспаление, чем у людей без этого заболевания. Ранее медики предполагали, что микробиом кишечника способен стимулировать системное воспаление и влиять на обмен веществ, впоследствии вызывая заболевания спины, однако теперь эта гипотеза получила подтверждение.

«Когда мы сравнили две группы пациентов по возрасту, полу, весу, болевому синдрому, рациону, осанке и другим критериям, от которых зависит состояние позвоночника, никакой разницы не обнаружили. Единственное существенное различие было в микробиоме кишечника. Большое количество некоторых очень важных кишечных бактерий оказалось связано с дегенеративным спондилолистезом нижней части спины».

По словам авторов исследования, полученные результаты позволят разработать новые методы лечения дегенеративного спондилолистеза пояснично-крестцового отдела. Акцент в них, считают ученые, стоит делать на кишечнике, а именно на восстановлении нормального микробиома.

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