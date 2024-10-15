Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Кишечный микробиом повлиял на позвоночник
Микробиом, то есть разнообразие и соотношение микроорганизмов в кишечнике, критически важен для здоровья и может стать причиной болезней разных органов. Международная команда ученых обнаружила, что большое количество некоторых кишечных бактерий тесно связано с наличием у человека распространенного заболевания позвоночника.
Поскольку человеческий организм — сложная система, в которой все взаимосвязано, состояние того или иного органа зачастую зависит от неожиданных факторов. Недавние исследования показали, что недостаточное количество сна способно повысить риск диабета, а одиночество ускоряет старение сильнее, чем лишний вес и сигареты.
Специалисты из нескольких университетов США, Финляндии, Китая и Великобритании обнаружили специфическую особенность кишечного микробиома у людей с дегенеративным спондилолистезом пояснично-крестцового отдела позвоночника — приобретенным смещением позвонка, которое вызывает боль и может привести к хирургическому вмешательству или инвалидности. Статью, в которой они описали эту закономерность, опубликовал научный журнал JOR Spine.
В исследовании участвовали 33 человека старше 50 лет, у 21 человека из которых был дегенеративный спондилолистез пояснично-крестцового отдела позвоночника. У всех людей из выборки ученые взяли на анализ кровь, кал и слюну, а также образцы позвоночных дисков после операции.
У пациентов со спондилолистезом обнаружили в три раза больше бактерий, которые вызывают воспаление, чем у людей без этого заболевания. Ранее медики предполагали, что микробиом кишечника способен стимулировать системное воспаление и влиять на обмен веществ, впоследствии вызывая заболевания спины, однако теперь эта гипотеза получила подтверждение.
«Когда мы сравнили две группы пациентов по возрасту, полу, весу, болевому синдрому, рациону, осанке и другим критериям, от которых зависит состояние позвоночника, никакой разницы не обнаружили. Единственное существенное различие было в микробиоме кишечника. Большое количество некоторых очень важных кишечных бактерий оказалось связано с дегенеративным спондилолистезом нижней части спины».
По словам авторов исследования, полученные результаты позволят разработать новые методы лечения дегенеративного спондилолистеза пояснично-крестцового отдела. Акцент в них, считают ученые, стоит делать на кишечнике, а именно на восстановлении нормального микробиома.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Ученые применили новую технику сканирующей электронной микроскопии для наблюдения за носителями заряда на полупроводниковом гетеропереходе. Так впервые удалось добиться скорости, позволяющей увидеть процессы, предсказанные теорией полупроводников.
Хотя эмоции человека во многом можно определить по выражению лица, правильное их распознавание зависит еще от нескольких факторов. Ученые из Германии предложили модель восприятия чужого эмоционального состояния, которая уточняет этот процесс и отражает его сложность.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дети-маугли
Михаил Гельфанд: «Каждый кричащий о страшном вреде ГМО ответственен за слепых детей в Азии»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии