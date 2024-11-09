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Некоторые «божьи черновики» могли пережить кембрийский взрыв
Живые существа в знакомом нам виде появились в начале кембрийского периода, причем быстро и сразу в большом разнообразии. Они заменили собой причудливых жителей эдиакарского периода — вендобионтов, которые ни на что не похожи. Однако находка из Эстонии показала, что жившие в сегментированных трубках червеобразные Conotubus hemiannulatus еще довольно долго обитали у берегов древнего континента Балтика. Скорее всего, благодаря его удаленности и прохладному климату.
Палеонтологическую летопись принято делить на две резко различные части. Первая — докембрий, который охватывает большую часть истории Земли (около четырех миллиардов лет). Первая жизнь появилась в его начале, а затем она была представлена главным образом микроорганизмами.
Под конец докембрия, в эдиакарский период, возникли странные крупные существа — похожие на живые фракталы с уникальными типами симметрии и загадочным образом жизни. Их называют «черновиками Бога», намекая на первые неудачные попытки эволюции создать животных.
Современный этап эволюции — фанерозой — начался с кембрийского периода, произведшего на свет множество современных типов организмов, многие из которых живы до сих пор. Однако в последнее время граница между докембрием и фанерозоем (по сути, эдиакарским и кембрийским периодами) становится все более размытой.
С одной стороны, у детищ кембрийского взрыва — быстрого появления новых групп в начале фанерозоя — находятся протерозойские родственники. Например, кимберелла (Kimberella quadrata) — по всей видимости, предок современных моллюсков. С другой стороны — все чаще организмы, похожие на эдиакарские, обнаруживают в более поздних породах, по меньшей мере кембрийских. Это прежде всего строматоверис (Stromatoveris sp.), который напоминает перьевидных существ с фрактальной организацией вроде чарнии (Charnia masoni).
Новый пример исследователи нашли в Эстонии, в породах, относящихся к раннему кембрийскому периоду — терренувской эпохе (539-521 миллион лет назад). Большая часть этой небольшой страны покрыта отложениями ордовика и силура, однако на северном побережье есть тонкая полоса более древних пород.
Авторы новой статьи в журнале Gondwana Research заново исследовали музейную коллекцию и описали 25 образцов, которые отнесли к Conotubus hemiannulatus — червеобразным существам с органическим скелетом.
Конотубус был неподвижен, жил в чем-то вроде стопки конусов, закрытой снизу, и, вероятно, питался тем, что ловил с помощью щупалец вокруг рта на верхней части тела. Рядом ученые обнаружили скелеты, напоминающие Gaojiashania из той же группы клаудинид.
И тех и других существ ранее описывали только из отложений конца эдиакарского периода — это представители так называемого мира червей (wormworld), которые в целом имели более понятный облик, чем остальные эдиакарцы.
Авторы научной работы объяснили такой «анахронизм» тем, что в начале кембрия отдаленная и довольно прохладная Балтика — тогда отдельный континент в умеренных широтах Южного полушария — стала убежищем (рефугиумом), где выживали реликты докембрийского времени. Возможно также, что Conotubus hemiannulatus и другие клаудиниды с органическими, а не минеральными трубками были лучше адаптированы к новой среде, потому продержались дольше.
В статье палеонтологи призвали получше присмотреться к другим находкам, сделанным в современной Балтии и ее окрестностях. Не исключено, что в них тоже удастся распознать последние из «черновиков Бога».
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