  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
Михаил Орлов
42

Палеонтологи обнаружили яйцо древнего родственника химер

4.2

Цельноголовые, или химерообразные, — это своеобразные хрящевые рыбы, дальние родичи акул и скатов. Их лучшие времена остались в прошлом: сейчас в море плавает лишь полсотни видов. Из-за полностью хрящевого скелета древние химерообразные плохо сохраняются, а окаменевшие яйца таких рыб — и вовсе редкость. Авторам новой статьи повезло: они описали такую находку из США и уточнили систематику яиц цельноголовых.

Палеонтология
# химеры
# хрящевые рыбы
# эволюция
# эоцен
# яйца
Echinochimaera — пример древней химерообразной рыбы
Echinochimaera — пример древней химерообразной рыбы / © x.com, S. Hattori

Рыбы — большая сборная группа позвоночных, хорошо приспособленная к жизни в воде. Хотя подавляющее большинство современных рыб относится к лучеперым, до сих пор живы и представители более древних групп. Например, лопастеперые рыбы латимерии или хрящевые — акулы, скаты и химеры.

Химер также называют цельноголовыми — за характерную слитость верхней челюсти с основной частью черепа. Их скелет полностью состоит из хрящей. Костей, как и у акул со скатами, у химер нет, — отсюда трудности с сохранением их окаменевших остатков. А значит, изучением эволюции этих загадочных существ.

Несомненна их древность: они явно разошлись с другими хрящевыми уже 400 миллионов лет назад. И с тех пор эволюционировали самостоятельно, приобретя особый план строения (большую голову с длинным узким телом), ядовитый шип и склонность жить на большой глубине.

Многие акулы и скаты относятся к яйцеживородящим. То есть из тела матери выходит малек, уже покинувший яйцевые оболочки. Химеры же просто откладывают яйца, которые, однако, имеют замысловатую форму. Они похожи на широкое веретено, в средней части которого развивается зародыш. Спереди торчит клювовидный вырост (через него рыбка выбирается наружу), а сзади — ножка. Бока обрамляют две мембраны или сети, укрепленные жилками, — так, что яйцо двусторонне симметрично. Вся конструкция имеет размер до 30-40 сантиметров.

Примерно так же были устроены яйца древних химерообразных, некогда очень многочисленных рыб. Об этом свидетельствуют окаменелости, которые впервые описали еще в конце XIX века. Самые древние относятся к концу триасового периода — им более 200 миллионов лет.

Находкой из новой статьи Journal of Paleontology помоложе и датируется эоценовой эпохой палеогена (свыше 30 миллионов лет). Яйцо обнаружили на западе штата Вашингтон (США), в образовавшихся на большой глубине породах формации Линкольн Крик. Это настоящая сокровищница окаменелостей хрящевых третичного периода.

Окаменевшие капсулы химерообразных рыб Vaillantoonia sp / © cambridge.org, S. Kiel et al., 2024

Как это обычно бывает, от яйца сохранился лишь слепок внешних покровов. По всей видимости, оно имело плотные покровы из коллагена — как и у современных химер. Внешне яйца древних и современных цельноголовых очень похожи. Однако сами рыбы сильно отличаются, например устройством зубов. Поэтому палеонтологи обычно считают точное определение родовой и видовой принадлежности яиц древних рыб затруднительным.

Взамен еще в позапрошлом веке предложили условные группы яиц химер — ихнофоссилий. Они не обязательно соответствуют конкретным таксонам самих рыб. Поэтому такую систему необходимо постоянно уточнять и пересматривать.

Изучив новый образец, а также классические труды предшественников и их находки, ученые предложили изменить ихнотаксон химеротека (Chimaerotheca). Они назвали его синонимом Vaillantoonia, — термин введен на полвека раньше (еще в 1891 году) и потому имеет приоритет. То есть должен остаться единственным используемым.

Любопытно, что исходно описавший Vaillantoonia sp. ученый счел ее окаменевшей шишкой голосеменного растения — саговника. Однако затем в ней все же пришлось признать яйца химерообразной рыбы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Палеонтология
# химеры
# хрящевые рыбы
# эволюция
# эоцен
# яйца
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Янв
700
Как собрать динозавра?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
05 Янв
500
О шерсти, которую мы (не) потеряли
Milmax Science
Казань
Экскурсия
05 Янв
1900
Астрономия Золотой Орды
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
06 Янв
1000
Новогодний вечер в Пулковской обсерватории
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
11 Янв
1500
Куда ползет улитка?
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
11 Янв
900
Археологические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
12 Янв
300
Свобода воли с точки зрения психиатра
Milmax Science
Казань
Лекция
14 Янв
Бесплатно
И дум высокое стремленье
Библиотека № 237
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Лекторий Достоевский
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:16
Березин Александр

Научные прорывы 2024 года по версии Naked Science: от отмены смерти Вселенной до причин Рагнарёка

В прошлом году ученые выяснили, что ускорение расширения Вселенной замедляется, и это может коренным образом изменить ее судьбу. А еще они открыли новый класс патогенов.Не бактерию и не вирус, а вообще до такой степени непонятно что, что назвали ее «обелиск». Кстати, живут они непосредственно внутри вас. Но это еще не все тревожащие новости: согласно генетикам, распространение земледелия и цивилизации шло через геноцид. Кажется, это объясняет великую загадку того, почему эти три явления стали так распространены на нашей планете. Это и многое другое — в научных итогах года от Naked Science.

С точки зрения науки
# StarShip
# антропология
# биология
# космонавтика
# медицина
# обелиски
# темная энергия
# физика
Выбор редакции
Вчера, 11:03
Березин Александр

Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

После того как Европу несколько тысяч лет назад населили индоевропейские пришельцы, разобраться в последующих миграциях их потомков стало очень сложно. Почти все европейцы (конечно, до XXI века) происходят всего от трех отцов из бронзового века, отчего генетические различия между ними были невелики. Новый генетический метод решает эту проблему. В результате ученые отследили не только массовую миграцию готов в начале нашей эры из Скандинавии, но и несколько неожиданную обратную волну миграции накануне эпохи викингов — из Британии и Центральной Европы в Скандинавию.

История
# генетика
# Древняя Русь
# история
# Скандинавия
6 минут назад
Михаил Орлов

Палеонтологи обнаружили яйцо древнего родственника химер

Цельноголовые, или химерообразные, — это своеобразные хрящевые рыбы, дальние родичи акул и скатов. Их лучшие времена остались в прошлом: сейчас в море плавает лишь полсотни видов. Из-за полностью хрящевого скелета древние химерообразные плохо сохраняются, а окаменевшие яйца таких рыб — и вовсе редкость. Авторам новой статьи повезло: они описали такую находку из США и уточнили систематику яиц цельноголовых.

Палеонтология
# химеры
# хрящевые рыбы
# эволюция
# эоцен
# яйца
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
28.12.2024
Андрей

Спутниковые снимки показали, что десятки тысяч озер «перекрасились» за последние 40 лет

Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.

Климат
# водохранилище
# голубые озера
# озеро
# спутниковые снимки
# цвет
28.12.2024
Елизавета Александрова

Астронавты NASA оказались не готовы работать в условиях освещенности Южного полюса Луны

Астронавтам новой лунной программы «Артемида» предстоит работать совсем не в тех условиях освещения, в каких по Луне ходили их легендарные предшественники — члены экипажей «Аполлонов». Будущие высадки должны состояться в полярном регионе, где Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, а значит, постоянно слепит глаза и при этом отбрасывает длинные тени, в которых практически ничего не видно. В NASA признались, что упустили из виду этот аспект при планировании миссий.

Астрономия
# NASA
# Артемида
# Артемида III
# космос
# Луна
# лунная программа
# южный полюс Луны
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
26.12.2024
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
13.12.2024
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Палеонтологи обнаружили яйцо древнего родственника химер

    6 минут назад

  2. Научные прорывы 2024 года по версии Naked Science: от отмены смерти Вселенной до причин Рагнарёка

    Вчера, 12:16

  3. Запах Нового года: пермские ученые рассказали о пользе цитрусов для здоровья и настроения

    Вчера, 11:21

  4. Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

    Вчера, 11:03
Выбор редакции

Научные прорывы 2024 года по версии Naked Science: от отмены смерти Вселенной до причин Рагнарёка

Вчера, 12:16

Последние комментарии

Олег Гапонов
2 часа назад
Очевидно что для ориентации нужно ставить светящиеся разноцветные маяки на возвышенностях. Чтобы люди и техника в любых условиях могли по ним

Астронавты NASA оказались не готовы работать в условиях освещенности Южного полюса Луны

knyazevdvd@yandex.ru
3 часа назад
Роман, Если ты чего-то не понял, это не повод для гордости.

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Andrey Trukhachev
5 часов назад
Сергий, что такое атма сфера?

Планетологи выяснили, почему на холодном Марсе были реки и озера

Сергей Мальцев
7 часов назад
Анатолий, сомнительно, что нашим властям нужны такие очевидно глупые заявления, которые проверяются через несколько месяцев. Да и народу тоже

Глава «Роскосмоса» сообщил, сколько запусков понадобится, чтобы развернуть РОС 

Александр Филиппов
11 часов назад
Ага, сплавили в единую. Ничего никуда не сплавили. Таких жестоких сословных границ нигде в мире, кроме Условного Запада, не было. И, ОГОРАЖИВАНИЯ,

Тьма над Европой: от варварских королевств к национальным государствам

Александр Панов
15 часов назад
peiraiki2005, в России экономики растет, промышленность развивается. Ну а как там у вас не знаю. Транш дошел.

Началось строительство первого тяжелого ледокола для Береговой охраны США

Александр Панов
15 часов назад
А славяне к какой группе из индоевропейцев принадлежали.? Кстати как славяне соотносятся со скифами?

Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

Юрий Багов
18 часов назад
Эх, а за четверть века при одном известном правителе только планы появились 600 км построить. Но это не точно.

Сеть высокоскоростных железных дорог Китая поставила новый рекорд по протяженности

Alex D.
20 часов назад
"... но до новой работы то была скорее теория, а не подтвержденные данные" Кажется, тут уместнее слово "гипотеза", а не "теория".

Научные прорывы 2024 года по версии Naked Science: от отмены смерти Вселенной до причин Рагнарёка

Vladimir Vlasov
21 час назад
МИФИ никогда не сделает действующий коммерческий термоядерный реактор. Технология ошибочная. Очевидно, что термоядерное горение происходит в

В НИЯУ МИФИ придумали, как избавить токамаки от радиоактивного трития

Диана Морозова
22 часа назад
sexznakomstva2024 telegram

Спутники показали, как Египет озеленяет пустыню

Сергей Сфыеду
22 часа назад
"И вряд ли это были рабы, поскольку серьезная передача генов по мужской линии в этом случае малореальна" - рабство у древних скандинавов носило

Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

pontiyleontiy
1 день назад
Что ж, чем больше выкопают скелетов и чем точнее будут методы, тем сильнее систематика этого периода будет размываться. Здравый смысл

Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных веков

Александр Березин
1 день назад
Simistru, не -200, а, как написано в новости выше, -180: " на поверхности Титана — около минус 180 градусов Цельсия, а это как раз температура замерзания

Метан в атмосфере Титана оказался результатом нагрева сложной органики

Вася Рогов
1 день назад
Kleopoz, чурка уйди отсюда

Спутники показали, как Египет озеленяет пустыню

Миша Прохоренко
1 день назад
И опять политика.Любят тараканы о России порассуждать, а насчёт ледокола посмотрим.

Началось строительство первого тяжелого ледокола для Береговой охраны США

Андрей Анисимов
1 день назад
Равшан, помет только в твоих птичьих небольших мозгах. А упоротость это болезнь..

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Андрей Анисимов
1 день назад
Р., конечно вас то тупых упоротых дегенератов не станет. Где вы там срач, хамство, глупость и полное отсутствие мозгов и знаний. Про скрепы говорят

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

peiraiki2005
1 день назад
Simistru, Потому что сказочный Севморпуть,который придумали на Раше ...это как Неуловимый Джо из советских анекдотов ...не потому что его поймать никто

Началось строительство первого тяжелого ледокола для Береговой охраны США

peiraiki2005
1 день назад
Александр, На что ты посмотришь ??? Ну как там в Рашке ,весело жить стало ?! Смотрю как из Сирии драпаете !!! А ледоколы США не нужны .... Разве что для

Началось строительство первого тяжелого ледокола для Береговой охраны США

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно