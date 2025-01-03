Палеонтологи обнаружили яйцо древнего родственника химер

Цельноголовые, или химерообразные, — это своеобразные хрящевые рыбы, дальние родичи акул и скатов. Их лучшие времена остались в прошлом: сейчас в море плавает лишь полсотни видов. Из-за полностью хрящевого скелета древние химерообразные плохо сохраняются, а окаменевшие яйца таких рыб — и вовсе редкость. Авторам новой статьи повезло: они описали такую находку из США и уточнили систематику яиц цельноголовых.

Рыбы — большая сборная группа позвоночных, хорошо приспособленная к жизни в воде. Хотя подавляющее большинство современных рыб относится к лучеперым, до сих пор живы и представители более древних групп. Например, лопастеперые рыбы латимерии или хрящевые — акулы, скаты и химеры.

Химер также называют цельноголовыми — за характерную слитость верхней челюсти с основной частью черепа. Их скелет полностью состоит из хрящей. Костей, как и у акул со скатами, у химер нет, — отсюда трудности с сохранением их окаменевших остатков. А значит, изучением эволюции этих загадочных существ.

Несомненна их древность: они явно разошлись с другими хрящевыми уже 400 миллионов лет назад. И с тех пор эволюционировали самостоятельно, приобретя особый план строения (большую голову с длинным узким телом), ядовитый шип и склонность жить на большой глубине.

Многие акулы и скаты относятся к яйцеживородящим. То есть из тела матери выходит малек, уже покинувший яйцевые оболочки. Химеры же просто откладывают яйца, которые, однако, имеют замысловатую форму. Они похожи на широкое веретено, в средней части которого развивается зародыш. Спереди торчит клювовидный вырост (через него рыбка выбирается наружу), а сзади — ножка. Бока обрамляют две мембраны или сети, укрепленные жилками, — так, что яйцо двусторонне симметрично. Вся конструкция имеет размер до 30-40 сантиметров.

Примерно так же были устроены яйца древних химерообразных, некогда очень многочисленных рыб. Об этом свидетельствуют окаменелости, которые впервые описали еще в конце XIX века. Самые древние относятся к концу триасового периода — им более 200 миллионов лет.

Находкой из новой статьи Journal of Paleontology помоложе и датируется эоценовой эпохой палеогена (свыше 30 миллионов лет). Яйцо обнаружили на западе штата Вашингтон (США), в образовавшихся на большой глубине породах формации Линкольн Крик. Это настоящая сокровищница окаменелостей хрящевых третичного периода.

Окаменевшие капсулы химерообразных рыб Vaillantoonia sp / © cambridge.org, S. Kiel et al., 2024

Как это обычно бывает, от яйца сохранился лишь слепок внешних покровов. По всей видимости, оно имело плотные покровы из коллагена — как и у современных химер. Внешне яйца древних и современных цельноголовых очень похожи. Однако сами рыбы сильно отличаются, например устройством зубов. Поэтому палеонтологи обычно считают точное определение родовой и видовой принадлежности яиц древних рыб затруднительным.

Взамен еще в позапрошлом веке предложили условные группы яиц химер — ихнофоссилий. Они не обязательно соответствуют конкретным таксонам самих рыб. Поэтому такую систему необходимо постоянно уточнять и пересматривать.

Изучив новый образец, а также классические труды предшественников и их находки, ученые предложили изменить ихнотаксон химеротека (Chimaerotheca). Они назвали его синонимом Vaillantoonia, — термин введен на полвека раньше (еще в 1891 году) и потому имеет приоритет. То есть должен остаться единственным используемым.

Любопытно, что исходно описавший Vaillantoonia sp. ученый счел ее окаменевшей шишкой голосеменного растения — саговника. Однако затем в ней все же пришлось признать яйца химерообразной рыбы.

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