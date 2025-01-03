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Палеонтологи обнаружили яйцо древнего родственника химер
Цельноголовые, или химерообразные, — это своеобразные хрящевые рыбы, дальние родичи акул и скатов. Их лучшие времена остались в прошлом: сейчас в море плавает лишь полсотни видов. Из-за полностью хрящевого скелета древние химерообразные плохо сохраняются, а окаменевшие яйца таких рыб — и вовсе редкость. Авторам новой статьи повезло: они описали такую находку из США и уточнили систематику яиц цельноголовых.
Рыбы — большая сборная группа позвоночных, хорошо приспособленная к жизни в воде. Хотя подавляющее большинство современных рыб относится к лучеперым, до сих пор живы и представители более древних групп. Например, лопастеперые рыбы латимерии или хрящевые — акулы, скаты и химеры.
Химер также называют цельноголовыми — за характерную слитость верхней челюсти с основной частью черепа. Их скелет полностью состоит из хрящей. Костей, как и у акул со скатами, у химер нет, — отсюда трудности с сохранением их окаменевших остатков. А значит, изучением эволюции этих загадочных существ.
Несомненна их древность: они явно разошлись с другими хрящевыми уже 400 миллионов лет назад. И с тех пор эволюционировали самостоятельно, приобретя особый план строения (большую голову с длинным узким телом), ядовитый шип и склонность жить на большой глубине.
Многие акулы и скаты относятся к яйцеживородящим. То есть из тела матери выходит малек, уже покинувший яйцевые оболочки. Химеры же просто откладывают яйца, которые, однако, имеют замысловатую форму. Они похожи на широкое веретено, в средней части которого развивается зародыш. Спереди торчит клювовидный вырост (через него рыбка выбирается наружу), а сзади — ножка. Бока обрамляют две мембраны или сети, укрепленные жилками, — так, что яйцо двусторонне симметрично. Вся конструкция имеет размер до 30-40 сантиметров.
Примерно так же были устроены яйца древних химерообразных, некогда очень многочисленных рыб. Об этом свидетельствуют окаменелости, которые впервые описали еще в конце XIX века. Самые древние относятся к концу триасового периода — им более 200 миллионов лет.
Находкой из новой статьи Journal of Paleontology помоложе и датируется эоценовой эпохой палеогена (свыше 30 миллионов лет). Яйцо обнаружили на западе штата Вашингтон (США), в образовавшихся на большой глубине породах формации Линкольн Крик. Это настоящая сокровищница окаменелостей хрящевых третичного периода.
Как это обычно бывает, от яйца сохранился лишь слепок внешних покровов. По всей видимости, оно имело плотные покровы из коллагена — как и у современных химер. Внешне яйца древних и современных цельноголовых очень похожи. Однако сами рыбы сильно отличаются, например устройством зубов. Поэтому палеонтологи обычно считают точное определение родовой и видовой принадлежности яиц древних рыб затруднительным.
Взамен еще в позапрошлом веке предложили условные группы яиц химер — ихнофоссилий. Они не обязательно соответствуют конкретным таксонам самих рыб. Поэтому такую систему необходимо постоянно уточнять и пересматривать.
Изучив новый образец, а также классические труды предшественников и их находки, ученые предложили изменить ихнотаксон химеротека (Chimaerotheca). Они назвали его синонимом Vaillantoonia, — термин введен на полвека раньше (еще в 1891 году) и потому имеет приоритет. То есть должен остаться единственным используемым.
Любопытно, что исходно описавший Vaillantoonia sp. ученый счел ее окаменевшей шишкой голосеменного растения — саговника. Однако затем в ней все же пришлось признать яйца химерообразной рыбы.
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Цельноголовые, или химерообразные, — это своеобразные хрящевые рыбы, дальние родичи акул и скатов. Их лучшие времена остались в прошлом: сейчас в море плавает лишь полсотни видов. Из-за полностью хрящевого скелета древние химерообразные плохо сохраняются, а окаменевшие яйца таких рыб — и вовсе редкость. Авторам новой статьи повезло: они описали такую находку из США и уточнили систематику яиц цельноголовых.
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