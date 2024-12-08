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9 минут назад
Михаил Орлов
15

За полвека популяции акул и скатов сократились вдвое

4.1

Хрящевые рыбы вроде акул считаются свирепыми и неуязвимыми хищниками. На самом деле они занимают самые разные экологические ниши и к тому же находятся в опасности из-за деятельности человека. Новая статья в Science оценила глобальную скорость исчезновения акул и скатов, а также нашла объяснение их плачевному положению.

Биология
# акулы
# зоология
# ихтиология
# океан
# рыбы
Черноперая Акула Carcharhinus limbatus
Черноперая акула Carcharhinus limbatus / © Dustin Minialoff via inaturalist.org

Рыбы — обширная группа первичноводных позвоночных, имеющая довольно пестрый состав. Наряду с лучеперыми рыбами, к которым относится подавляющее большинство, в морях обитают и другие, более древние, в том числе хрящевые рыбы.

Представителей этого класса не так много, лишь около 1200 видов акул, скатов и химер (цельноголовых). Почти все они — хищники с высоким трофическим уровнем, что принесло им славу опасных и хорошо защищенных. Однако на самом деле они довольно уязвимы и гораздо чаще оказываются жертвами человека (в том числе его едой), чем наоборот.

В новой статье, опубликованной ведущим научным журналом Science, дана оценка динамики численности хрящевых за последние 50 лет. Начиная с 1970-х годов их вылов быстро нарастал и достиг максимума в 1980-х. Однако затем объем добываемых рыб пошел на спад, несмотря на удвоенные усилия рыбаков.

Авторы отмечают, что потенциал акул и скатов к самовоспроизведению тогда мог быть подорван. Чтобы оценить масштабы проблемы и выявить причины, ученые получили для хрящевых RLI — индекс на основе Красного списка МСОП (Международного союза охраны природы). Такие расчеты активно используют для сохранения наземных экосистем, однако к Мировому океану пока не применяли.

Расчеты охватывают различные природные места обитания с 1970-х по настоящее время. Они отличаются по географическому положению, глубине акватории и разнообразию экосистем. Так биологи смогли нанести на карту «светлые пятна» биоразнообразия хрящевых (где RLI менялся мало и у рыб в целом все хорошо) и «темные пятна» (там разнообразие акул и скатов резко падает).

Динамика сокращения популяций хрящевых / © science.org, Nicholas K. Dulvy

Авторы учли, что такие рыбы представляют разные экоморфотипы: отличаются строением, размерами и образом жизни. Ученые выяснили, какие экологические группы хрящевых пострадали сильнее и в чем причины. Включая вклад в проблему различных регионов Земли и отдельных стран.

Согласно оценкам, помимо потери в среднем половины популяций, в глобальном масштабе скаты и акулы лишились 19 процентов индекса RLI. Вначале тенденция затронула реки, эстуарии и другие прибрежные акватории, а затем распространилась на открытый океан и в его глубины.

Потеря экоморфотипов, описывающая утраченные функции рыб в сообществах и обозначенная как «экологическая эрозия», составила 22 процента. По словам авторов, главные виновники — страны со слабой экономикой, низкой эффективностью промысла и большим населением прибрежных областей.

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Биология
# акулы
# зоология
# ихтиология
# океан
# рыбы
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