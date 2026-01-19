Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году

Наш организм не синхронизирован с современным образом жизни и это создает нам много проблем: мы переедаем, страдаем депрессиями и болезнями сердца. Коренным образом с этим бороться нельзя, по крайней мере, не вернувшись к жизни охотников-собирателей. Но значительной части этих проблем вполне можно помочь… носимым устройством. Причем это не далекая перспектива, а реальность уже наших дней.

Антропологи и этнографы в конце XX века установили необычный факт: охотники-собиратели из глухих уголков земли, вопреки мифам, очень здоровые люди. Да, детская смертность у них повышенная (нет лекарств и вакцин), но те, кто дожил до совершеннолетия, имеют те же шансы дожить до 70, что и современный человек.

С одной важной разницей: у них очень редки заболевания сердца, ожирение, депрессия, даже болезнь Альцгеймера встречается много реже, чем у цивилизованных людей того же возраста. Все это заставило ряд ученых провозгласить охотников-собирателей «моделями» здоровой старости и предложить искать в их образе жизни ключи к тому, как не утратить здоровье остальным людям.

В процессе выяснилось удивительное: на первый взгляд, причины «модельного» здоровья охотников-собирателей во взрослом возрасте совершенно не ясны. Гипотезы о том, что они подвергаются каким-то большим физическим нагрузкам, не прошли проверку измерениями: оказалось, эти люди делают примерно столько же шагов за день, что и современный человек, а основную часть времени проводят так же неподвижно, как мы. Правда, в основном не сидя, а на корточках или на коленях. Попытки измерить физические затраты энергии даже привели к парадоксальному выводу, что охотники-собиратели тратят ее меньше цивилизованных народов.

Не удалось объяснить все и более здоровым питанием: у многих охотников-собирателей в отдельные сезоны практически вся пища очень нездоровая. Например, хадза в Танзании до 80% калорий в сухой сезон получают из меда, исключительно сладкого продукта. Но они выглядят как наши олимпийские бегуны, а не как люди, до половины года живущие едва ли не на одних сладостях.

В массовой культуре принято связывать нулевое ожирение охотников-собирателей с тяжелым физическим трудом. Но научные работы показывают, что рабочих часов в этих обществах всего три-четыре в сутки, вдвое меньше, чем у нас. А серьезные физические нагрузки вроде бега или стрельбы из лука часто измеряются минутами в типичные сутки, причем на них уходит не больше калорий, чем тратит на работе современный человек / © Wikimedia Commons

Может, просто меньше едят? Снова нет: точные измерения количества потребляемых современными охотниками килокалорий показали, что примерно так же обстоит дело у людей, ведущих современный образ жизни. Редкость депрессий и тревожности пытались объяснить более здоровым сном, но массовые точные замеры их сна с умными часами неожиданно показали, что охотники-собиратели спят по шесть часов, даже чуть меньше нас с вами. Так что науке еще не удалось до конца разобраться с тем, как работает «модельное» здоровье.

Но это совсем не означает, что мы не можем попробовать прийти к нему каким-то совсем иными путями — с опорой на современную науку.

Как цивилизация боролась с «болезнями цивилизации» и что из этого вышло

Проблема так называемых болезней цивилизации — лишнего веса, депрессии, плохого сна и тревожности — по-настоящему остра и требует решения. Юрий Успенский, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГПМУ Минздрава России, отметил:

«Ожирение и нарушение пищевого поведения, неправильные пищевые предпочтения, употребление углеводистой пищи, сладких газированных напитков — суть того, что лежит в основе развития болезней цивилизации. Сейчас больше людей умирает от последствий метаболического синдрома, чем от инфекционных и онкологических заболеваний».

На научных конференциях по теме с каждым десятилетием фигурируют все более и более неутешительные цифры / © Wikimedia Commons

Люди с лишним весом в прямом смысле перегружают свое сердце: ему нужно дать организму больше крови, чтобы тот смог нести более тяжелое тело. Естественно, гибель от болезней сердца и сосудов в обществе остается главной причиной смертности.

Проблему эпидемии лишнего веса в науке констатировали еще в 1970-е, тогда же огромную популярность набрали два метода борьбы с лишним весом: диеты и «повышенные нагрузки». К началу 2020-х стало окончательно ясно, что хотя кому-то индивидуально они и помогают, но в масштабе общества в целом точно не работают. Доля людей и с лишним весом, и с ожирением выросла как в США (хотя автомобилизация там увеличилась не сильно), так и в странах третьего мира, включая бедные и со слабой автомобилизацией.

К примеру, в Египте машин на душу в разы меньше, чем в Штатах, а островные государства Полинезии часто слишком малы, чтобы там вообще были автомобили. Но и там, и там доля людей с лишним весом обогнала американскую. Эпидемия ожирения по-прежнему наступает: при серьезной моде на диеты и фитнес-залы страдающих метаболическим синдромом за последние полвека стало много больше, а не меньше.

Фиаско на традиционных путях борьбы попробовали компенсировать медикаментозно: «Оземпик» стал самым быстро набирающим популярность лекарством 2020-х годов. Причина успеха в том, что это средство — по сути, гормон, подавляющий аппетит.

Однако и у него получилось далеко не все. Мы говорим даже не про редкие случаи проблем со зрением от приема «Оземпика». Ключевая проблема в том, что от 20% до 50% всех, начинающих его принимать, рано или поздно бросают это. Основные причины — тошнота или диарея, в странах победнее — стоимость лекарства. А после прекращения терапии вес возвращается в исходное состояние буквально в первые же месяцы.

В общем, длительная борьба цивилизации с болезнями цивилизации пока идет с неоднозначным успехом. Но есть и хорошие новости.

Стимуляция блуждающего нерва: случайное открытие и его неслучайный механизм

В 1938 году врачи экспериментально начали лечить людей с приступами эпилепсии — но нечувствительных к лекарственному лечению — с помощью электростимуляции блуждающего нерва. Однако путь от первых экспериментов до клинической практики оказался долгим.

Лишь в 1997 году Управление по безопасности лекарств и пищевых продуктов США одобрило электростимуляцию блуждающего нерва для лечения лекарственно-резистентной эпилепсии, а через 10 лет и для лечения депрессии. И тут же, по мере внедрения в практику, пошла информация, что он действует не только на эпилепсию.

Сначала, в 2000-х, фундаментальные исследования показали роль вагуса, блуждающего нерва, в воспалительных процессах. А в 2007 году в рецензируемом научном журнале Obesity опубликовали случайное наблюдение: у пациентов с депрессией происходило значительное снижение веса, несмотря на отсутствие специальных диет и физических нагрузок

Что такое блуждающий нерв и почему он может воздействовать на, казалось бы, настолько не связанные между собой вещи? Блуждающим, или вагусом, называют десятый черепной нерв, он же самый длинный черепной нерв, а еще самый большой нерв в человеческом организме. Несмотря на название, он лишь начинается в черепе, дальше идет к груди и животу, попутно иннервирует самые разные жизненно важные системы организма. Например, он идет к легким, сердцу, желудку и кишечнику.

Упрощенная схема хода блуждающего нерва (vagus nerve на схеме) / © 2025, StatPearls Publishing

Этот нерв классифицируют как «смешанный»: он содержит и двигательные волокна, и чувствительные, и парасимпатические. Причем в парасимпатической нервной системе он играет важнейшую роль.

Тут стоит пунктирно разобраться с терминами. Парасимпатическая и симпатическая нервные системы — две части вегетативной, «автономной», нервной системы. Первая работает в ситуациях «бей или беги» (fight-or-flight) — это подготовка к стрессу или сильной опасности. Проще говоря, она работала, когда наши предки отгоняли льва от антилопы или охотились на мамонта. Под ее действием у нас временно подавляется аппетит, растет вязкость крови (количество тромбоцитов в ней увеличивается), сужаются сосуды, нарастает давление.

Все это прекрасно работало при противостоянии со львом или мамонтом: более вязкая кровь медленнее вытекает из ран, лучше свертывается на воздухе, организм, отвлекший энергию от переваривания пищи на борьбу, лучше выживает.

Но сегодня все это играет против нас. Охотник человек за десятки минут либо убьет льва и догонит слона, либо потерпит неудачу. Поэтому у него состояние повышенного давления и вязкости крови не может быть длительным.

Перенесемся в наше время: человек на работе в конфликте с начальником. Это не лев и не мамонт — его нельзя быстро одолеть и забыть. А длительное, порой многочасовое, состояние стресса пагубно сказывается на теле.

Во-первых, повышенное давление и вязкость крови создают трудности для сердца: ему сложнее эту кровь перекачивать, повышается риск инфарктов или инсультов.

Во-вторых, происходит компенсация от стрессового подавления аппетита (заедание стресса). В-третьих, длительное нахождение в таком состоянии может спровоцировать тревожность, плохой сон и даже депрессию.

Что может побороть такие реакции симпатической нервной системы? Уравновешивающая ее своим «противодействием» парасимпатическая система. Если симпатическая могла бы сделать своим лозунгом «Бей или беги», то у парасимпатической девиз другой: «Отдых и пищеварение» (rest-and-digest в англоязычной научной литературе).

Под ее воздействием организм перестает будоражить сам себя, начнется восстановление, расслабление и накопление энергии. Это нерв успокоения — он активен, когда мы в спокойном состоянии, расслаблены, отдыхаем.

Что это все означает на практике?

Клинические испытания стимуляции блуждающего нерва без операции

Когда стимуляцией блуждающего нерва снижали частоту эпилептических припадков или боролись с депрессией, электростимулирующее устройство в титановом корпусе имплантировали под кожу. Однако этот путь явно неудобен: операция вообще всегда риск, а у людей с избыточным весом часто встречаются проблемы с сердцем, отчего полная анестезия может быть рискованной.

Поэтому в начале 2020-х научная группа Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России решила пойти другим путем: создать устройство, подающие очень слабые импульсы тока на ушную ветвь блуждающего нерва, через клипсу, крепящуюся на ухо (на фото).

Нужно было испытать, насколько такое воздействие эффективно в сравнении с теми, что имплантировались в тело. Для этого провели клинические испытания: набрали группу в сотню человек с ожирением и средним индексом массы тела 33,1 килограмма на квадратный метр. Половина из них носила настоящее стимулирующее устройство, половина — его имитацию.

Владимир Шварц, один из разработчиков нового метода стимуляции блуждающего нерва. Справа от разработчика прибор, с помощью которого идет сама стимуляция / © Healbe

Стимуляция происходила не постоянно, а по несколько раз в день, перед едой. В первой группе через полгода подавляющее большинство (82% всех участников) потеряло более 5% веса, а во второй, группе плацебо, это случилось только у 11,6%. Среднее снижение ИМТ в группе с носимым устройством было от 33,1 до 31,6 килограмма на квадратный метр.

Измерения показали, что механизм работы устройства ожидаемый: стимуляция блуждающего нерва сократила среднесуточный объем еды, который поглощали участники клинических испытаний. Снижение составило с 2536 до 1854 граммов в сутки, хотя они не получали ни диетических рекомендаций, ни лекарств. Это произошло за счет улучшенной передачи блуждающим нервом сигналов о насыщении в мозг — от желудочно-кишечного тракта, от органов которого получает информацию этот нерв.

Важно отметить: прибор в своих возможностях не ограничен борьбой с лишним весом. На нее ориентирован лишь первый режим его работы — программа «Снижение аппетита». В рамках этого его надо использовать за 30 минут до еды, трижды в день от четырех до 24 недель.

Таблицы из научной работы о клинических испытаниях нового устройства / © Рогожкина Е. А. и соавторы

Второй режим работы для многих не менее, если не более, значимый: программа «Нейробаланс». У него другие и время применения, и цели. В этом случае у человека нормализуется баланс вегетативной нервной системы, падает уровень гормонов стресса. Проще говоря, он становится менее тревожным, стабилизируется сон и улучшается настроение. В норме такую программу применяют по окончании рабочего дня вечером.

Конечно, Neem, как назвала прибор компания-производитель, не волшебная палочка: у него есть определенные требования, которые нежелательно нарушать. Вешать его на ухо надо в состоянии покоя — как физического, так и умственного. Сила тока подбирается индивидуально под человека, чтобы во время работы прибора было лишь легкое покалывание, без малейших болевых ощущений. Если его закрепили не там, где надо, или он сполз, устройство автоматически прекратит работу и начнет мигать перемежающимся зеленым и красным огоньком, чтобы дать понять: что-то пошло не так.

Теперь устройство для стимуляции блуждающего нерва не только не требует операции, но и сравнительно портативно / © Healbe

И все же, по сравнению с предшествующими доступными обычным людям системами стимуляции блуждающего нерва это настоящая мини-революция. Не нужна операция, не нужно присутствие врача при терапии. Нет опасности снижения зрения, как при медикаментозном лечении лишнего веса. Нет серьезных побочных явлений от лекарственных средств борьбы с бессонницей или антидепрессантов — нет даже необходимости в рецепте врача.

Неудивительно, что уже начавшая производство компания «Хилби» планирует в одном только 2026 году продать 100 тысяч таких приборов.

Реклама. ООО «Хилби». ИНН 7725756196. Erid: 2SDnjeUwX7v

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.