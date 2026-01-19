Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Международная торговля лягушками привела к распространению смертельно опасного грибка
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) — патогенный грибок, вызывающий у амфибий смертельное заболевание кожи — хитридиомикоз. Он возник и широко распространился на рубеже ХX и XXI веков. По мнению исследователей, этот патоген уже сократил численность более 500 видов земноводных, из которых приблизительно 90 считаются полностью вымершими.
Происхождение и пути распространения грибка долгое время оставались неясными. Биологи выдвигали гипотезы: возможно, грибок, всегда существовавший в разных экосистемах, стал агрессивнее из-за глобальных изменений климата. Или же возник в конкретном регионе, откуда его недавно занесли в другие части света, что вызвало катастрофические последствия для местных амфибий, не имевших иммунитета.
С развитием генетических методов ученые узнали, что Bd состоит из нескольких генетических линий. Самую изученную из них называют глобальной пандемической линией (Bd-GPL). Но существовала и менее изученная — Bd-BRAZIL, которую считали эндемиком атлантических лесов Бразилии. Однако позже эту линию обнаружили в Восточной Азии, что поставило вопрос о причинах и путях ее появления в регионе.
В новом исследовании, которое опубликовали в журнале Biological Conservation, ученые провели масштабный скрининг музейных образцов амфибий, собранных по всему миру с начала XIX века. Они применили неинвазивные методы, чтобы выявить древние следы инфекции. Так удалось создать детальную картину временного и географического распространения патогена до его официального описания в 1999 году.
Кроме того, авторы научной работы проанализировали конкретного носителя грибка — лягушку-быка. Они провели генетическое типирование образцов грибка с бразильских лягушачьих ферм, а также секвенировали митохондриальную ДНК самих лягушек из разных стран, чтобы проследить их родство и возможные пути перемещения. Параллельно изучали структуру глобальной торговли живыми лягушками-быками за последние 50 лет. Исследователи построили сетевую модель торговых потоков и выделили ключевые страны-экспортеры и импортеры.
Оказалось, на бразильских лягушачьих фермах линия Bd-BRAZIL доминирует, создавая постоянный источник инфекции для животных на экспорт. Карта торговых путей идеально совпала с картиной глобального распространения этой линии. Данные показали активный экспорт живых лягушек из Бразилии в США в 1990-х и 2000-х, а затем — из США в Южную Корею в середине 2000-х годов.
Хронология торговых операций предшествовала или совпала с датами первых обнаружений Bd-BRAZIL в этих регионах. Причем почти все случаи выявления линии за пределами Бразилии связали именно с лягушками-быками из торговли или ферм, а не с местными дикими видами.
Таким образом, эндемичную бразильскую линию смертоносного грибка непреднамеренно распространили по миру через каналы легальной международной торговли живыми лягушками-быками. Речь шла не о торговле замороженными лапками, где патоген не выживает, а именно о перемещении живых и внешне здоровых, но зараженных животных — для создания новых ферм и продажи на рынках.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году
Наш организм не синхронизирован с современным образом жизни и это создает нам много проблем: мы переедаем, страдаем депрессиями и болезнями сердца. Коренным образом с этим бороться нельзя, по крайней мере, не вернувшись к жизни охотников-собирателей. Но значительной части этих проблем вполне можно помочь… носимым устройством. Причем это не далекая перспектива, а реальность уже наших дней.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Исследователи Центра языка и мозга ВШЭ с помощью магнитоэнцефалографии изучили, как мозг взрослых и детей реагирует на слова при чтении. Они показали, что у детей мозг дольше обрабатывает даже часто употребляющиеся в речи слова, а слова, которые встречаются редко, и псевдослова обрабатывает одинаково — медленно и по частям. С возрастом система перестраивается: высокочастотные слова переходят на быстрый маршрут, а вот новые сочетания букв по-прежнему анализируются медленно.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Ноября, 2022
Тайны микроскопов Левенгука
23 Апреля, 2013
Почему эволюция на островах идет быстрее?
21 Января, 2015
Фотографии, которые потрясли мир
11 Февраля, 2021
Starship — тропою летных испытаний
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии