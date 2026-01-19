  • Добавить в закладки
19 января, 16:40
Андрей Серегин
7

Международная торговля лягушками привела к распространению смертельно опасного грибка

❋ 3.8

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.

Биология
# грибок
# ДНК
# лягушки
# эпидемия
Мертвая лягушка Atelopus limosus, инфицированная грибком Bd / © flickr

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) — патогенный грибок, вызывающий у амфибий смертельное заболевание кожи — хитридиомикоз. Он возник и широко распространился на рубеже ХX и XXI веков. По мнению исследователей, этот патоген уже сократил численность более 500 видов земноводных, из которых приблизительно 90 считаются полностью вымершими.

Происхождение и пути распространения грибка долгое время оставались неясными. Биологи выдвигали гипотезы: возможно, грибок, всегда существовавший в разных экосистемах, стал агрессивнее из-за глобальных изменений климата. Или же возник в конкретном регионе, откуда его недавно занесли в другие части света, что вызвало катастрофические последствия для местных амфибий, не имевших иммунитета.

С развитием генетических методов ученые узнали, что Bd состоит из нескольких генетических линий. Самую изученную из них называют глобальной пандемической линией (Bd-GPL). Но существовала и менее изученная — Bd-BRAZIL, которую считали эндемиком атлантических лесов Бразилии. Однако позже эту линию обнаружили в Восточной Азии, что поставило вопрос о причинах и путях ее появления в регионе.

В новом исследовании, которое опубликовали в журнале Biological Conservation, ученые провели масштабный скрининг музейных образцов амфибий, собранных по всему миру с начала XIX века. Они применили неинвазивные методы, чтобы выявить древние следы инфекции. Так удалось создать детальную картину временного и географического распространения патогена до его официального описания в 1999 году.

Кроме того, авторы научной работы проанализировали конкретного носителя грибка — лягушку-быка. Они провели генетическое типирование образцов грибка с бразильских лягушачьих ферм, а также секвенировали митохондриальную ДНК самих лягушек из разных стран, чтобы проследить их родство и возможные пути перемещения. Параллельно изучали структуру глобальной торговли живыми лягушками-быками за последние 50 лет. Исследователи построили сетевую модель торговых потоков и выделили ключевые страны-экспортеры и импортеры.

Оказалось, на бразильских лягушачьих фермах линия Bd-BRAZIL доминирует, создавая постоянный источник инфекции для животных на экспорт. Карта торговых путей идеально совпала с картиной глобального распространения этой линии. Данные показали активный экспорт живых лягушек из Бразилии в США в 1990-х и 2000-х, а затем — из США в Южную Корею в середине 2000-х годов.

Хронология торговых операций предшествовала или совпала с датами первых обнаружений Bd-BRAZIL в этих регионах. Причем почти все случаи выявления линии за пределами Бразилии связали именно с лягушками-быками из торговли или ферм, а не с местными дикими видами.

Таким образом, эндемичную бразильскую линию смертоносного грибка непреднамеренно распространили по миру через каналы легальной международной торговли живыми лягушками-быками. Речь шла не о торговле замороженными лапками, где патоген не выживает, а именно о перемещении живых и внешне здоровых, но зараженных животных — для создания новых ферм и продажи на рынках.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
27 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# грибок
# ДНК
# лягушки
# эпидемия
