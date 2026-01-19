Международная торговля лягушками привела к распространению смертельно опасного грибка

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) — патогенный грибок, вызывающий у амфибий смертельное заболевание кожи — хитридиомикоз. Он возник и широко распространился на рубеже ХX и XXI веков. По мнению исследователей, этот патоген уже сократил численность более 500 видов земноводных, из которых приблизительно 90 считаются полностью вымершими.

Происхождение и пути распространения грибка долгое время оставались неясными. Биологи выдвигали гипотезы: возможно, грибок, всегда существовавший в разных экосистемах, стал агрессивнее из-за глобальных изменений климата. Или же возник в конкретном регионе, откуда его недавно занесли в другие части света, что вызвало катастрофические последствия для местных амфибий, не имевших иммунитета.

С развитием генетических методов ученые узнали, что Bd состоит из нескольких генетических линий. Самую изученную из них называют глобальной пандемической линией (Bd-GPL). Но существовала и менее изученная — Bd-BRAZIL, которую считали эндемиком атлантических лесов Бразилии. Однако позже эту линию обнаружили в Восточной Азии, что поставило вопрос о причинах и путях ее появления в регионе.

В новом исследовании, которое опубликовали в журнале Biological Conservation, ученые провели масштабный скрининг музейных образцов амфибий, собранных по всему миру с начала XIX века. Они применили неинвазивные методы, чтобы выявить древние следы инфекции. Так удалось создать детальную картину временного и географического распространения патогена до его официального описания в 1999 году.

Кроме того, авторы научной работы проанализировали конкретного носителя грибка — лягушку-быка. Они провели генетическое типирование образцов грибка с бразильских лягушачьих ферм, а также секвенировали митохондриальную ДНК самих лягушек из разных стран, чтобы проследить их родство и возможные пути перемещения. Параллельно изучали структуру глобальной торговли живыми лягушками-быками за последние 50 лет. Исследователи построили сетевую модель торговых потоков и выделили ключевые страны-экспортеры и импортеры.

Оказалось, на бразильских лягушачьих фермах линия Bd-BRAZIL доминирует, создавая постоянный источник инфекции для животных на экспорт. Карта торговых путей идеально совпала с картиной глобального распространения этой линии. Данные показали активный экспорт живых лягушек из Бразилии в США в 1990-х и 2000-х, а затем — из США в Южную Корею в середине 2000-х годов.

Хронология торговых операций предшествовала или совпала с датами первых обнаружений Bd-BRAZIL в этих регионах. Причем почти все случаи выявления линии за пределами Бразилии связали именно с лягушками-быками из торговли или ферм, а не с местными дикими видами.

Таким образом, эндемичную бразильскую линию смертоносного грибка непреднамеренно распространили по миру через каналы легальной международной торговли живыми лягушками-быками. Речь шла не о торговле замороженными лапками, где патоген не выживает, а именно о перемещении живых и внешне здоровых, но зараженных животных — для создания новых ферм и продажи на рынках.

Андрей Серегин 27 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.