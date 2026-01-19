  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 января, 14:15
Игорь Байдов
47

Программисты выявили скрытую уязвимость в онлайн-шахматах

❋ 4.2

Израильские специалисты выяснили, что для гарантированного выигрыша в онлайн-шахматах достаточно получить помощь специальной компьютерной программы всего в трех ключевых моментах игры. Этот метод настолько изощрен, что современные автоматические системы защиты могут пропустить его, списав гениальные ходы на внезапное озарение игрока. В мире, где ежедневно закрывают тысячи аккаунтов игроков в шахматы за нечестную игру, возникает новая, более сложная для обнаружения угроза — избирательное читерство.

Технологии
# онлайн-игры
# шахматисты
# шахматы
Магнус Карлсен
Норвежский шахматист и гроссмейстер Магнус Карлсен играет партию в онлайн-шахматы. Скриншот с трансляции / © youtube, chess24

Во время пандемии резко выросла популярность онлайн-шахмат, а вместе с тем и жульничество в игре. Платформы вроде Chess.com ведут непрерывную борьбу с участниками, которые играют не по правилам: системы ежедневно анализируют примерно 20 миллионов партий и в среднем закрывают 3,5 тысячи аккаунтов в день за нарушения.

За первые три месяца 2025 года команда шахматной онлайн-платформы закрыла 314 тысяч аккаунтов. Среди них оказались не только аккаунты любителей, но и 34 титулованных шахматиста. То есть даже опытные и известные шахматисты нарушали правила и попадали под санкции.

Нечестные игроки чаще всего используют стороннюю помощь — в основном бесплатные движки вроде Stockfish. Рейтинг Эло этой программы превышает 3500 пунктов, что намного выше рейтинга любого чемпиона мира. Stockfish сильнее любого человека и при обычных вычислительных ресурсах без особых затруднений обыгрывает даже гроссмейстера.

Чтобы поймать нечестного игрока, Международная шахматная федерация (FIDE) использует сложные алгоритмы, например систему профессора Кеннета Регана. Она вычисляет «внутренний» рейтинг игрока на основе качества каждого его хода и сравнивает с официальным рейтингом Эло. Если игрок, особенно с невысоким рейтингом, начинает играть гораздо лучше, чем ранее, система присваивает его результату высокий «Z-показатель». Порог подозрения — 4,5. Это означает всего один шанс из 300 тысяч, что такая игра случайность.

Эти системы хорошо ловят тех, кто жульничает часто — когда человек почти каждый ход повторяет решения, предложенные шахматным движком. Но если игрок использует подсказки редко, его игра в целом остается похожей на человеческую. Авторы нового исследования как раз показали, что такой аккуратный, выборочный обман может пройти мимо автоматических проверок. Система решает, что игрок просто удачно сыграл в нескольких важных позициях, и не видит повода для наказания.

Программист Дэниэл Керен (Daniel Keren) из Хайфского университета в Израиле и его коллеги смоделировали 100 тысяч шахматных партий. В симуляции друг против друга играли два компьютера уровня среднего шахматиста — с рейтингом 1500 Эло. В половине случаев Керен позволял одному из «игроков» получать совет от сильного «напарника» — версии Stockfish с рейтингом 3190 Эло. Ни один человек не достигал такого рейтинга.

Керен не просто вставлял подсказки наугад. Его система действовала аккуратно и выборочно. Она вмешивалась только в тех ситуациях, когда нужно было кардинально улучшить ход «игрока» по сравнению с тем ходом, что он планировал сделать. Причем по мере развития партии «советчик» начинал действовать строже: первую подсказку система давала более охотно, а для последующих требовала все более весомого игрового преимущества. Такой подход создает «камуфляж», усложняющий обнаружение.

В шахматах игрок, который ходит первым, имеет небольшое преимущество и чаще выигрывает (в 51 проценте случаев), так как начинает сразу атаковать и задает тон партии. Керен и его коллеги выяснили, что всего одна подсказка «советчика» повышает вероятность победы игрока, который ходит первым, с 51 до 66 процентов. Если же игрок получает всего три подсказки, шанс выигрыша увеличивается до 84 процентов, превращая равную игру в почти гарантированный успех.

Такой результат удивил самого исследователя. Он ожидал более скромного эффекта — 55 процентов после первой подсказки и примерно 60 процентов после второй. Реальные показатели оказались куда выше.

Команда Керена обнаружила, что важную роль в успехе играет не количество подсказок, а момент, когда игрок решает схитрить. Один совет примерно через 30 ходов повышал вероятность победы на 15 процентных пунктов. Для сравнения: пять случайных подсказок во время партии увеличивали вероятность победы всего на 7,5 процентного пункта.

Керен пояснил, что автоматические системы, анализирующие тысячи игр, могут счесть один-единственный идеальный ход в середине партии не доказательством читерства, а «гениальным моментом озарения» игрока. Этот ход может решить исход всей партии. Поскольку шахматисты иногда тоже находят эти лучшие решения, доказать такое выборочное читерство только анализом ходов необычайно сложно.

Система Регана, которую применяет FIDE, имеет свои недостатки. Она проверяет, насколько шахматист хорошо играет по сравнению с его обычным уровнем, используя специальные показатели. Если игрок делает много ходов уровня гроссмейстера, а его рейтинг невысокий, это вызывает подозрение. Умный читер, который использует помощь компьютера лишь время от времени, не поднимает показатель подозрительности достаточно высоко. То есть обнаружить его становится очень сложно. 

Керен подчеркнул, что работа его команды не призывает к жульничеству. Программист и его коллеги хотели показать, что в онлайн-шахматах, где часто проводят турниры с крупным призовым фондом, появился новый уровень риска: теперь читерство становится не массовым, а избирательным. Одного алгоритмического анализа ходов недостаточно, чтобы решить проблему, необходимо искать новые меры защиты. 

Результаты исследования представлены на сайте препринтов Корнеллского университета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
470 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Технологии
# онлайн-игры
# шахматисты
# шахматы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Янв
Бесплатно
Палеонтология — 2025. Не только динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Янв
2000
Экзопланеты — миры иных звезд
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
1000
Итоги 2025 года в биофармацевтике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Семь констант математики
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Грибы северо-запада России. Весенние виды
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Янв
Бесплатно
От биоимпеданса до фотонов: как гаджеты анализируют тело
Урания
Москва
Лекция
21 Янв
600
Инсульт и инфаркт миокарда; как защитить себя от катастрофы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Мифы в действии: как и для чего создавали театр в Древней Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Янв
1200
Археологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
16 января, 15:28
ФизТех

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.

ФизТех
# литий-ионные аккумуляторы
# материал
# технологии
# химия
# электролит
# электроника
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
12 января, 15:32
Адель Романова

Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Астрономия
# DART
# Дидим
# Диморф
# космос
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Программисты выявили скрытую уязвимость в онлайн-шахматах

    19 января, 14:15

  2. Физики обнаружили считавшееся невозможным состояние материи

    19 января, 13:59

  3. Социологи исследовали эффективность университетских программ академического развития

    19 января, 12:55

  4. Ученые предложили способ спасти лунный транспорт от электричества вечной ночи

    19 января, 12:49
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Иван Колупаев
8 минут назад
Sam, подавить пво Москвы задачка не из простых. В отличии от венесуэльской. Да и охраняют президента не 30 кубинцев отнюдь.

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Иван Колупаев
12 минут назад
Полетит. Но... 😁 - Солдат спрашивает у прапорщика: - Товарищ прапорщик, а крокодилы летают? - Конечно, нет! Ерунда какая! - Да?.. А товарищ генерал

NASA доставило ракету миссии «Артемида II» на стартовую площадку в преддверии исторического полета к Луне

Вадим Корнев
16 минут назад
рванет? не??

NASA доставило ракету миссии «Артемида II» на стартовую площадку в преддверии исторического полета к Луне

Костя Шалаев
24 минуты назад
саня, Между Бренсоном и Ага Ханом 4. Там нынешний владелец и приписка - бывший Эпштейна.

Инфографика: на каких частных островах живут миллиардеры

Иван Колупаев
37 минут назад
Пью, если вы чего-то не помните это не всегда означает что этого не было. Да и сомневаюсь что такие вещи вы могли бы _помнить_ вам самому-то ведь явно

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Пью Полуслепой
51 минута назад
Александр, Может еще Китай 90хх был побогаче России 90хх? А что-то не помню чтобы в России 90хх 80летние пенсионеры питались мясом.

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Пью Полуслепой
53 минуты назад
Александр, Цитата - Фокус внимания ученые направили на группу из 5 203 человек. Исследование СТАРТОВАЛО в 1998 году, когда все эти люди уже перешагнули

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Пью Полуслепой
1 час назад
Виктор, Ну и что?И много вы территорий завоевали?

Гиперопекаемые дети оказались подвержены риску преждевременной смерти во взрослом возрасте

Александр Березин
1 час назад
Пью, в Китае не было никакого кризиса в 1996 году, а мясо ели даже в дореволюционной России, которая была победнее Китая 90-х.

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Aleksei Romanov
2 часа назад
klim, мне кажется вы со своим президентом, кокса перенюхали. Раз решили, что я один из вас...

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Александр Французов
2 часа назад
не доросли пока , чтобы понимать

Загадки архитектуры прошлого: семь сооружений, чьи технологии и причины возведения вызывают споры

Александр Французов
2 часа назад
а чего не хотят опреснять соленую? это более продуктивно же

Семь установок, превращающих воздух в питьевую воду, которые могут помочь справиться с глобальной нехваткой воды

Пью Полуслепой
2 часа назад
Эскимо-хаус для рабсеян. Зато недорого

В России предложили способ строить жилье и хранилища из снега для освоения Арктики

Пью Полуслепой
2 часа назад
Интересно что это за 80летние китайцы участвовали в исследовании, которые в 1998 ели мясо? В то время китайцы были не очень богаты мягко говоря... Да и

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Пью Полуслепой
3 часа назад
Вячеслав, Цивилизация на Марсе без снабжения с Земли не выживет

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Пью Полуслепой
3 часа назад
Антон, тогда еще не было пустынь

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Имя Фамилия
3 часа назад
Интересно, исследователи данные по нелегальным трудовым мигрантам, которые приезжают по туристической визе и потом остаются работать, как-то

Карта: страны, зарабатывающие больше всего на туризме

Kostik Kit
4 часа назад
Александр, есть такие "пациенты", которые считают православие некой религией праславян-ариев.

Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет

klim
4 часа назад
Aleksei, при чем здесь вы и новосиб? Россия не бьет по станциям перекидки колесных пар на границе украины и ЕС, особенно с польшей. потому что колея жд

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Александр Французов
5 часов назад
Аva, самой лучшей.

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно