Здоровый образ жизни компенсировал предрасположенность к ранней смерти на 62%

Сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, физическая активность и другие компоненты здорового образа жизни способны компенсировать влияние генов, которые сокращают ее длительность. При этом нездоровый образ жизни негативно сказывается на долголетии вне зависимости от генетики.

На продолжительность жизни влияют как гены, так и образ жизни, который ведет человек. В числе факторов, на которые в этой связи принято обращать внимание, употребление табака и алкоголя, рацион, количество и качество сна, а также наличие и интенсивность физической нагрузки. Согласно недавнему исследованию, внимание к этим аспектам способно продлить жизнь, а невнимание — сократить ее вне зависимости от того, есть ли у человека генетическая предрасположенность к ранней смерти.

Международная группа ученых включила в исследование 353 742 человек старше 18 лет, сведения о которых попали в Биобанк Великобритании с 2006 по 2010 год и за которыми наблюдали до 2021 года. Результаты исследования, согласно которым здоровый образ жизни может компенсировать действие генов, сокращающих ее длительность, более чем на 60%, опубликовал журнал BMJ Evidence Based Medicine.

С опорой на данные предыдущих научных работ авторы статьи оценили полигенный риск (PRS) — общую генетическую предрасположенность к более долгой или короткой жизни — и взвешенный показатель здорового образа жизни. По критериям когортного исследования LifeGen, к длительной и короткой жизни оказались предрасположены по 20% участников новой работы, к средней — 60%. По системе из американского исследования NHANES образ жизни 23% выборки оценили как благоприятный, 56% — как средний и 22% — как неблагоприятный.

Почти за 13 лет, в течение которых участники исследования находились под наблюдением, умерли 24 239 человека из выборки. У тех, кто был предрасположен к короткой продолжительности жизни, вероятность ранней смерти была на 21% выше, чем у тех, чья генетика предрасполагала к долголетию, вне зависимости от образа жизни. У участников исследования, которые вели «неблагоприятный» образ жизни, риск преждевременной смерти оказался на 78% выше, чем у тех, кто придерживался «благоприятного» образа жизни, без связи с генетической предрасположенностью.

При этом генетический риск ранней смерти в сочетании с «неблагоприятным» образом жизни означал в два раза более высокую вероятность смерти, чем сочетание предрасположенности к долголетию и «благоприятного» образа жизни. Главными факторами, которые определяли здоровый образ жизни, были отказ от курения, регулярная физическая активность, сон 7-9 часов ночью и сбалансированное питание.

Сопоставив и проанализировав данные наблюдений, исследователи допустили, что генетический риск сокращения жизни или преждевременной смерти возможно компенсировать здоровым образом жизни приблизительно на 62%. По мнению авторов статьи, люди с высокой предрасположенностью к снижению продолжительности жизни могут увеличить ее почти на 5,5 лет в сорокалетнем возрасте, если будут вести здоровый образ жизни. Учитывая, что привычки, связанные с образом жизни, как правило, закрепляются к среднему возрасту, важно постепенно формировать их до этого времени.

Авторы статьи отметили, что у их исследования есть ограничения. Например, они оценивали образ жизни участников только в один момент времени, хотя он мог различаться в разном возрасте. Кроме того, выборка состояла из европейцев, что может не позволить обобщить полученные результаты.

Тем не менее ученые назвали внимание к образу жизни «мощным дополнением» к традиционным мерам здравоохранения. По их мнению, проведенное исследование «проливает свет на ключевую роль здорового образа жизни в смягчении влияния генетических факторов на сокращение продолжительности жизни».

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