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Полина Меньшова
4

Здоровый образ жизни компенсировал предрасположенность к ранней смерти на 62%

5.6

Сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, физическая активность и другие компоненты здорового образа жизни способны компенсировать влияние генов, которые сокращают ее длительность. При этом нездоровый образ жизни негативно сказывается на долголетии вне зависимости от генетики.

Медицина
# генетика
# здоровый образ жизни
# продолжительность жизни
# смерть
Кадр из сериала «Детство Шелдона»
Кадр из сериала «Детство Шелдона» / © wbd.com

На продолжительность жизни влияют как гены, так и образ жизни, который ведет человек. В числе факторов, на которые в этой связи принято обращать внимание, употребление табака и алкоголя, рацион, количество и качество сна, а также наличие и интенсивность физической нагрузки. Согласно недавнему исследованию, внимание к этим аспектам способно продлить жизнь, а невнимание — сократить ее вне зависимости от того, есть ли у человека генетическая предрасположенность к ранней смерти.

Международная группа ученых включила в исследование 353 742 человек старше 18 лет, сведения о которых попали в Биобанк Великобритании с 2006 по 2010 год и за которыми наблюдали до 2021 года. Результаты исследования, согласно которым здоровый образ жизни может компенсировать действие генов, сокращающих ее длительность, более чем на 60%, опубликовал журнал BMJ Evidence Based Medicine.

С опорой на данные предыдущих научных работ авторы статьи оценили полигенный риск (PRS) — общую генетическую предрасположенность к более долгой или короткой жизни — и взвешенный показатель здорового образа жизни. По критериям когортного исследования LifeGen, к длительной и короткой жизни оказались предрасположены по 20% участников новой работы, к средней — 60%. По системе из американского исследования NHANES образ жизни 23% выборки оценили как благоприятный, 56% — как средний и 22% — как неблагоприятный.

Почти за 13 лет, в течение которых участники исследования находились под наблюдением, умерли 24 239 человека из выборки. У тех, кто был предрасположен к короткой продолжительности жизни, вероятность ранней смерти была на 21% выше, чем у тех, чья генетика предрасполагала к долголетию, вне зависимости от образа жизни. У участников исследования, которые вели «неблагоприятный» образ жизни, риск преждевременной смерти оказался на 78% выше, чем у тех, кто придерживался «благоприятного» образа жизни, без связи с генетической предрасположенностью.

При этом генетический риск ранней смерти в сочетании с «неблагоприятным» образом жизни означал в два раза более высокую вероятность смерти, чем сочетание предрасположенности к долголетию и «благоприятного» образа жизни. Главными факторами, которые определяли здоровый образ жизни, были отказ от курения, регулярная физическая активность, сон 7-9 часов ночью и сбалансированное питание.

Сопоставив и проанализировав данные наблюдений, исследователи допустили, что генетический риск сокращения жизни или преждевременной смерти возможно компенсировать здоровым образом жизни приблизительно на 62%. По мнению авторов статьи, люди с высокой предрасположенностью к снижению продолжительности жизни могут увеличить ее почти на 5,5 лет в сорокалетнем возрасте, если будут вести здоровый образ жизни. Учитывая, что привычки, связанные с образом жизни, как правило, закрепляются к среднему возрасту, важно постепенно формировать их до этого времени.

Авторы статьи отметили, что у их исследования есть ограничения. Например, они оценивали образ жизни участников только в один момент времени, хотя он мог различаться в разном возрасте. Кроме того, выборка состояла из европейцев, что может не позволить обобщить полученные результаты.

Тем не менее ученые назвали внимание к образу жизни «мощным дополнением» к традиционным мерам здравоохранения. По их мнению, проведенное исследование «проливает свет на ключевую роль здорового образа жизни в смягчении влияния генетических факторов на сокращение продолжительности жизни».

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Медицина
# генетика
# здоровый образ жизни
# продолжительность жизни
# смерть
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