Воздействие пыли повысило риск деменции у ликвидаторов последствий теракта 11 сентября

Из прошлых исследований известно, что спасатели, ликвидировавшие последствия террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года, серьезно подорвали здоровье, неся службу. В новой работе американские медики рассказали, что воздействие пыли и частиц мусора, которому ликвидаторы подвергались при разборе завалов, повысило у них риск ранней деменции.

Башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке обрушились после того, как их протаранили захваченные террористами пассажирские авиалайнеры. Тогда погиб 2751 человек, включая 157 пассажиров и членов команды на борту обоих самолетов.

В результате обрушения пыль и частицы мусора с содержанием опасных химикатов, измельченного стекла и тяжелых металлов разлетелись по Нижнему Манхэттену. Занятые в расчистке завалов ликвидаторы подвергались сильному воздействую вредных веществ в воздухе и сообщали об остром дискомфорте в желудочно-кишечном тракте и затрудненном дыхании.

Поскольку длительное вдыхание загрязненного воздуха с пылью и твердыми частицами считается потенциальным фактором риска ранней деменции, исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (США) предположили, что участие в разборе завалов после атаки на ВТЦ повысило вероятность соответствующих когнитивных нарушений у ликвидаторов последствий. Наблюдения за состоянием более 5000 спасателей подтвердили подозрения. Статья с выводами об этом недавно вышла в журнале JAMA Network Open.

Для анализа исследователи взяли данные программы медицинского мониторинга за ликвидаторами последствий атаки на ВТЦ, проживающими на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. В выборку вошли 5010 человек до 60 лет, преимущественно мужчины, которые не страдали деменцией на момент первой оценки когнитивного состояния. Далее проверку повторяли каждые полтора года на протяжении в среднем пяти лет. Возраст участников на момента включения в программу в среднем составлял 53 года.

Исследуемых распределили на несколько групп в зависимости от степени вредного воздействия, которому они подверглись: легкая, средняя, умеренная, высокая и сильно выраженная. Большинство ликвидаторов отнесли к первой и второй категориям. В первую включили тех, кто пользовался индивидуальными средствами защиты либо не работал в условиях загрязненного воздуха с мелкодисперсной пылью и потенциальными нейротоксинами.

За время наблюдений за участниками диагноз «деменция» в возрасте до 65 лет, что считается ранним началом, поставили 228 раз. Анализ показал, что вероятность столкнуться с болезнью была тем выше, чем более серьезному воздействию токсичной пыли подвергались ликвидаторы.

После поправок на социальные, демографические, медицинские и другие факторы выяснилось, что каждое увеличение тяжести воздействия на единицу коррелировало с 42-процентным возрастанием риска ранней деменции. У участников с максимально тяжелым воздействием риск ранней деменции оказался в 42 раза выше, чем в среднем по населению.

Исследователи не впервые изучают болезни, которыми страдают спасатели, разбиравшие завалы после терактов 11 сентября. В 2022 году специалисты того же американского вуза установили, что у людей, устранявших последствия атаки на ВТЦ, втрое чаще, чем в целом по населению, наблюдались признаки когнитивных нарушений.

Тем не менее новая работа важна, поскольку она впервые показала связь ранней деменции со степенью воздействия пыли. Кроме того, полученные результаты позволили предположить, что использование средств индивидуальной защиты уменьшило риск негативных последствий, заявил в комментарии CBS News один из авторов исследования Шон Клоустон (Sean Clouston).

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