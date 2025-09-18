Уведомления
У людей со множеством татуировок неожиданно выявили сниженный риск меланомы
Группа американских онкологов пришла к парадоксальному выводу, который разошелся с данными многих прошлых исследований. Их анализ показал, что у обладателей двух и более татуировок реже диагностировали меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.
Медики не раз называли татуировки вероятным фактором развития онкологических заболеваний. Ученые из Дании с помощью близнецового метода подтвердили, что обладатели перманентных рисунков на теле чаще сталкиваются с опухолями лимфатических узлов и раком кожи. Шведские врачи ранее сообщили о повышенном риске злокачественной лимфомы у людей с наколками.
Группа специалистов из Института онкологии Хантсмана при Университете Юты (США) решила проверить, есть ли подобная связь между наличием тату и предрасположенностью к меланоме. Ученые полагали, что из-за возможного присутствия в чернилах токсичных компонентов риск этой онкопатологии должен быть выше у имеющих несколько татуировок.
Кроме того, прошлые научные работы показывали, что со временем химикаты в краске для тату способны распадаться и образовывать канцерогенные соединения, которых в составе изначально не было. Также известно, что нанесение наколок может вызывать воспаление, а подобным реакциям часто сопутствует высокий риск рака.
В попытке понять, грозит ли татуированным меланома в большей степени, американские онкологи рассмотрели данные 7000 жителей штата Юта. В выборку вошли 1167 человек с инвазивной меланомой или меланомой in situ, при которой раковые клетки еще не распространились за пределы наружного слоя кожи и их легче удалить. Также в анализ с применением метода многофакторной логистической регрессии включили 5835 контрольных участников. Их подобрали так, чтобы максимально совпадать по основным характеристикам с «раковой» группой.
В итоге исследователи пришли к парадоксальным выводам, которые разошлись с первоначальными ожиданиями. Среди людей, имеющих две или более татуировки, случаи меланомы встречались реже. Напротив, прошедшие только один сеанс татуажа сталкивались с заболеванием чаще, особенно с вариантом in situ.
У прошедших четыре или более процедур нанесения татуировок, а также у людей с тремя либо большим числом крупных татуировок риск меланомы оказался на 56% и 74% ниже, чем у тех, кто никогда не набивал наколок. Также анализ показал, что у сделавших первое тату до 20 лет вероятность такого онкодиагноза была на 52% меньше, чем у нетатуированных участников.
Ученые призвали к осторожности при интерпретации исследования. Скорее всего, на результаты повлияли важные факторы, которые не учли при анализе. Вероятно, они неприменимы к другим видам рака, по которым ранее выявляли обратные корреляции.
Не исключено, что обладатели нескольких татуировок тщательнее ухаживают за кожей и лучше защищают ее от солнца. Однако специалисты допустили и другие версии. Возможно, тату создают физический барьер, блокирующий ультрафиолетовое излучение. Либо же их нанесение способно вызывать иммунный ответ, противодействующий предраковым клеткам.
Чтобы до конца разобраться в этом сложном вопросе, необходимы дополнительные исследования, подчеркнули онкологи. Их статью опубликовал Journal of the National Cancer Institute.
