Медики выявили различия в развитии рака кожи у мужчин и женщин

Анализ обширного массива данных о больных меланомой за несколько десятков лет позволил выявить связанные с полом различия в том, когда и где у людей возникает одна из наиболее опасных форм рака кожи.

Меланома развивается из меланоцитов — пигментных клеток, вырабатывающих меланины. Это крайне агрессивная опухоль, способная расти очень быстро и плохо поддающаяся лечению. По данным ВОЗ, глобальная заболеваемость меланомой в 2020 году составила 3,8 случая на 100 тысяч у мужчин и три случая — у женщин. Среди причин смерти от онкозаболеваний в 2020 году меланома заняла 22-е место: от нее умерли чуть больше 58 тысяч человек в мире.

Хотя медики давно заметили, что злокачественные новообразования на коже чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, и что места их локализации на теле различаются, оставалось неясным, насколько эти тенденции устойчивы и сохраняются ли в разных поколениях. Разобраться в вопросе взялась группа исследователей из Австралии и США. Статью об их работе опубликовал Journal of Investigative Dermatology.

Ученые проанализировали статистику заболеваемости меланомой среди проживающих в австралийском штате Квинсленд, белокожего населения США и в Шотландии за период с 1982 по 2018 год, сопоставляя данные о поле и возрасте пациентов, а также месте возникновения у них опухоли. Медики выбрали эти три региона, поскольку исторически для них характерна высокая (Квинсленд, Австралия), умеренная (США) и низкая (Шотландия) частота случаев меланомы.

Исследование выявило повсеместную тенденцию к росту показателей заболеваемости с течением времени, особенно у женщин. Во всех трех выборках у женщин меланома чаще всего проявлялась на конечностях, а у мужчин — в области туловища, головы и шеи. С возрастом у людей обоего пола случаи меланомы на голове и шее увеличивались.

Анализ также показал, что практически во всех рассмотренных выборках меланомой в раннем возрасте — до 45 лет — женщины заболевали чаще, чем мужчины. Вместе с тем в более пожилом возрасте — после 65 — мужчины становились сильнее подвержены раку кожи.

Кроме того, медики обнаружили, что связанные с полом закономерности в плане локализации опухолей с возрастом могут изменяться. Так, в молодости у женщин меланома поражала кожу ног чаще, чем у мужчин, и с возрастом тенденция сохранялась. Женщины чаще сталкивались с меланомой на коже рук в молодом и среднем возрасте, но с 65 лет и далее более высокая заболеваемость наблюдалась уже у мужчин.

Напротив, у представителей сильного пола распространенность меланомы на коже туловища, головы и шеи была выше в молодости и зрелости, и по мере старения тренд нарастал. Также оказалось, что заболеваемость меланомой на всех участках тела у мужчин с возрастом повышалась быстрее, чем у женщин.

Таким образом, исследователи подтвердили: у мужчин и женщин меланома развивается по-разному. Авторы новой научной работы рассчитывают, что понимание тенденций поможет лучше разобраться в причинах возникновения этого потенциально смертельного типа рака и разработать более действенные меры профилактики, которые, возможно, будут отдельными для мужчин и женщин.

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