Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Медики выявили различия в развитии рака кожи у мужчин и женщин
Анализ обширного массива данных о больных меланомой за несколько десятков лет позволил выявить связанные с полом различия в том, когда и где у людей возникает одна из наиболее опасных форм рака кожи.
Меланома развивается из меланоцитов — пигментных клеток, вырабатывающих меланины. Это крайне агрессивная опухоль, способная расти очень быстро и плохо поддающаяся лечению. По данным ВОЗ, глобальная заболеваемость меланомой в 2020 году составила 3,8 случая на 100 тысяч у мужчин и три случая — у женщин. Среди причин смерти от онкозаболеваний в 2020 году меланома заняла 22-е место: от нее умерли чуть больше 58 тысяч человек в мире.
Хотя медики давно заметили, что злокачественные новообразования на коже чаще встречаются у мужчин, чем у женщин, и что места их локализации на теле различаются, оставалось неясным, насколько эти тенденции устойчивы и сохраняются ли в разных поколениях. Разобраться в вопросе взялась группа исследователей из Австралии и США. Статью об их работе опубликовал Journal of Investigative Dermatology.
Ученые проанализировали статистику заболеваемости меланомой среди проживающих в австралийском штате Квинсленд, белокожего населения США и в Шотландии за период с 1982 по 2018 год, сопоставляя данные о поле и возрасте пациентов, а также месте возникновения у них опухоли. Медики выбрали эти три региона, поскольку исторически для них характерна высокая (Квинсленд, Австралия), умеренная (США) и низкая (Шотландия) частота случаев меланомы.
Исследование выявило повсеместную тенденцию к росту показателей заболеваемости с течением времени, особенно у женщин. Во всех трех выборках у женщин меланома чаще всего проявлялась на конечностях, а у мужчин — в области туловища, головы и шеи. С возрастом у людей обоего пола случаи меланомы на голове и шее увеличивались.
Анализ также показал, что практически во всех рассмотренных выборках меланомой в раннем возрасте — до 45 лет — женщины заболевали чаще, чем мужчины. Вместе с тем в более пожилом возрасте — после 65 — мужчины становились сильнее подвержены раку кожи.
Кроме того, медики обнаружили, что связанные с полом закономерности в плане локализации опухолей с возрастом могут изменяться. Так, в молодости у женщин меланома поражала кожу ног чаще, чем у мужчин, и с возрастом тенденция сохранялась. Женщины чаще сталкивались с меланомой на коже рук в молодом и среднем возрасте, но с 65 лет и далее более высокая заболеваемость наблюдалась уже у мужчин.
Напротив, у представителей сильного пола распространенность меланомы на коже туловища, головы и шеи была выше в молодости и зрелости, и по мере старения тренд нарастал. Также оказалось, что заболеваемость меланомой на всех участках тела у мужчин с возрастом повышалась быстрее, чем у женщин.
Таким образом, исследователи подтвердили: у мужчин и женщин меланома развивается по-разному. Авторы новой научной работы рассчитывают, что понимание тенденций поможет лучше разобраться в причинах возникновения этого потенциально смертельного типа рака и разработать более действенные меры профилактики, которые, возможно, будут отдельными для мужчин и женщин.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Распознающие хвори: как компьютерное зрение и экспертные системы помогают врачам
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
Вымирающие растения
Ковид в Армении пошел на спад — не потому, что власти с ним справились, а потому, что не справились
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии