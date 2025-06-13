Женская привлекательность оказалась универсальной — в отличие от мужской

Почти 13 тысяч человек в 50 странах сочли женские лица более привлекательными, чем мужские: эта закономерность сохранялась вне зависимости от пола, культурной и этнической принадлежности оценивающего.

Хотя у многих животных самцы отличаются внешней привлекательностью — будь то яркое оперение или сложные ритуалы ухаживания, — у людей все наоборот. Внимание на это несоответствие обратил Чарльз Дарвин более 150 лет назад, тем самым породив десятилетия споров среди ученых. В попытках ответить на вопрос, почему у Homo sapiens половой отбор, по-видимому, благоприятствует феминности, а не маскулинности, международная исследовательская группа из Института Макса Планка (Германия), Университета Квинсленда (Австралия) и Каролинского института (Швеция) выяснила, как различаются оценки привлекательности лиц в 50 странах.

Проанализировав 28 научных работ с изображениями лиц без макияжа, эмоций и аксессуаров, исследователи попросили 12 671 респондента оценить фотографии 11 191 человека. Полученные оценки затем свели к единому знаменателю и проанализировали с помощью многоуровневых моделей. По итогу женские лица в среднем получили более высокие оценки (на 0.4 стандартных отклонения), причем эта разница наблюдалась как в оценках мужчин, так и женщин.

Результаты исследования, опубликованного на сервере препринтов по биологии bioRxiv, также показали, что представительницы прекрасного пола «щедро» оценивали женские лица — не только в сравнении с мужскими, но и по абсолютному значению. Это, вероятно, объясняется солидарностью с другими женщинами, а также культурными и социальными нормами, призывающими дам с детства быть красивыми.

Мужчины были строже — причем как к себе, так и к женщинам. Впрочем, их оценки едва ли можно назвать конкуренцией. Скорее, это глобальная мужская «скупость» на похвалу. Ранее исследователи обнаружили, что мужчины снижают оценки товарам и фильмам чаще, чем женщины.

Самое интересное выяснилось после добавления в модель морфологических параметров: примерно 66% разницы в оценках объяснялось выраженностью феминных черт — округлых линий и отсутствием «угловатости». Когда же из уравнения убирали эти черты, привлекательность женских лиц резко падала, однако на оценки лиц представителей сильного пола это не повлияло. Вот почему исследователи заключили, что феминность — универсальный «усилитель» привлекательности.

Интересно, что такой «гендерный перекос» сохранялся почти во всех культурах, кроме некоторых стран Африки и Южной Азии, где различий в оценках между женскими и мужскими лицами практически не наблюдалось. Значит, культурные и социальные особенности могут повлиять даже на «естественное» суждение о красоте, что усложняет эволюционные модели, связывающие суждения о привлекательности исключительно с репродуктивными стратегиями.

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Любовь Соковикова 197 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.