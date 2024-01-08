Страшно, аж жуть: почему появляются фобии

Интерес побеждает страх. Об этом вам скажет любой психолог. Поэтому исследовать фобии — свои и чужие — весьма любопытное занятие. Naked Science попытался разобраться в причинах появления навязчивых страхов. И самых необычных, и таких, как «модная» нынче трипофобия.

Для начала разберемся в терминологии. Чем отличается страх от фобии? Страх — естественное состояние организма, которое необходимо нам, чтобы распознавать опасность и защищаться от нее. В случае фобии причина страха неадекватна. При этом человек осознает, что его страх «искусственный» или чрезмерно преувеличен, но все равно не может ничего с собой поделать, несмотря на то, что он причиняет ему значительный дискомфорт.

Это и в самом деле так — помимо неприятных ощущений в теле (тремор, учащенное сердцебиение, повышенная потливость) навязчивые страхи попросту мешают жить, иногда вплоть до фактической инвалидизации: человек не может выйти из дома (потому что, например, боится открытых пространств) или не может вступить в романтические отношения (потому что боится противоположного пола).

Тоже самое, кстати, наблюдается при ритуальных и навязчивых мыслях и действиях — человек осознает чуждость такого поведения, но избавится от всего этого не может. Поэтому невроз навязчивых состояний (обсессивно-компульсивное расстройство) и религиозные ритуалы еще Фрейд возводил к общему знаменателю. Вероятно, к этим же расстройствам имеют косвенное отношения и фобии. Но в целом причины их возникновения другие. Поговорим для начала про общие факторы.

Фобии. Начало

Общепринято считать, что наиболее вероятен риск возникновения навязчивых страхов, в первую очередь, когда на ребенка влияют тревожные родители. Здесь может играть роль как генетика, так и воспитание. Это и понятно — если ребенок видит, что главный авторитет его жизни (родитель) сам боится всего на свете, то закономерно, что тоже самое будет делать и малыш. Мир становится для него опасным, ведь его боится папа или мама. Не говоря уже о том, что и само воспитание строится в ключе избегания всех возможных опасностей. Итог — вырастает подозрительный, пессимистичный, мнительный человек, в котором выражено желание контроля (за ситуацией, за людьми). При этом любой стресс может сформировать фобию. Именно эта схема объясняет подавляющее большинство навязчивых страхов.

Еще один фактор — постоянное общение с тревожными людьми. Это могут быть не только родители, но и друзья, родственники, соседи. Рано или поздно человек может «заражаться» подобными настроениями, поднимая из глубин души собственную тревожность. Фобиям также подвержены люди с повышенной враждебностью, неуверенные в себе. На этой почве, например, хорошо расцветает социофобия или страх перед противоположным полом. Человек попросту проецирует свои враждебные чувства на других людей и начинает их бояться. Или же он просто опасается, что за его агрессию люди начнут порицать его, что тоже запускает механизм формирования навязчивого страха.

Нельзя забывать и то, как формируется фобия. Это зачастую происходит через так называемый механизм якорения, который связан с ассоциативным мышлением. Например, человека может укусить собака, он пугается и начинает бояться собак. Правда, спровоцировать полноценную фобию такое происшествие может далеко не у всех. Для этого нужно иметь подготовленную «почву», о которой мы говорили выше. Поэтому фобия, как правило, представляет собой «слоеный пирог»: случай, который спровоцировал развитие того или иного страха (такого эпизода в реальности, кстати, может и не быть), а дальше — более глубинные и неосознаваемые вещи вроде влияния воспитания в раннем возрасте.

При этом каждая фобия в целом уникальна и происхождение их не вполне понятно. Но психологи и психиатры все равно строят гипотезы. Рассказываем о самых необычных фобиях.

Цветы.нет

В это сложно поверить, но есть люди, которые панически боятся… цветов. Это антофобы. Боязнь цветов может быть вызвана разными факторами. В первую очередь, аллергией. Поначалу человек пытается всеми силами избегать лишь определенные виды цветов, но дело заканчивается тем, что он в буквальном смысле шарахается от любого из этих прекрасных созданий.

Удивительно, но есть люди, которые испытывают страх при виде обычных цветов / ©Getty images

Но зачастую никакой аллергии у антофоба на растения нет. И вот здесь нужно, что называется, «копать». В процессе психотерапии всплывают случаи из прошлого, когда человек банально нюхал букет с цветами, из которого вылетела пчела и ужалила его. Цветы также могут ассоциироваться с похоронами. Такой страх прячет под собой другие — боязнь смерти, боли, мертвецов. Но интересно не это. Многие психологи уверены, что провоцирующие факторы (триггеры) лишь запускают механизм фобии. Взрослый человек боится уже не первоначального объекта фобии, а своего собственного страха, неприятных ощущений, которые его при этом сопровождают.

Смертельные страхи

Кстати, про похороны. Существует отдельный вид навязчивого страха похоронной атрибутики, который включает и опасения быть погребенным заживо, тесно перекликающиеся с клаустрофобией (боязнью замкнутых пространств) и некрофобией (страхом трупов) — это тафофобия. Особенно этот страх был «популярен» в Средние века и вплоть до XIX столетия, когда уровень развития медицины оставлял желать лучшего и человека в самом деле могли похоронить еще живым. Смерть банально путали с состоянием оцепенения — комой.

Из-за этого герцог Мекленбургский даже ввел в 1772 году обязательную отсрочку похорон до третьего дня после смерти. Это еще что — до самого 1934 года в странах Европы и Северной Америки патентовались и производились так называемые «безопасные гробы», которые были оборудованы специальным механизмом спасения на случай ошибочного захоронения человека. Например, большим колоколом, расположенным над поверхностью земли и соединенным веревкой с конечностью покойника в гробу.

Устройство безопасного гроба Викторианской эпохи / ©Getty images

Тафофобия была настолько распространена, что богатые люди даже приказывали бальзамировать себя после смерти, как некая жительница Манчестра Ханна Безуик, тело которой стало знаменитой Манчестерской мумией, хранящейся в Манчестерском музее в Англии. Жертвами страха быть погребенным заживо были и очень знаменитые люди. Например, Альфред Нобель или британский писатель Уилки Коллинз, который каждую ночь оставлял «предсмертную записку», где просил тщательно удостовериться в его смерти, если он не проснется. Артур Шопенгауэр тоже завещал перед своими похоронами выждать пять дней, в результате чего его близким изрядно мешал запах разложения тела.

Тафофобия, впрочем, всего лишь частный случай танатофобии — страха смерти как такового. Кстати, это одна из немногих тафофобий, которые характерны в большей степени для пожилых людей. Дело в том, что навязчивыми страхами зачастую страдают дети и молодые люди. Многие фобии к 50-60 годам обычно проходят сами собой. А вот страх смерти — нет, он может наоборот усилиться. И это понятно: чем старше человек, тем более явственно он ощущает скорую кончину. Возможно, поэтому многие люди к старости обращаются к религии, ведь страх смерти — один из базовых страхов, на который опираются едва ли не все религиозные учения, обещая перерождение или «жизнь вечную».

При этом все люди смертны, но танатофобия возникает не у всех. Нередко ее развитие «запускает» травмирующее событие — собственная перенесенная травма, болезнь или смерть близкого человека. Иногда, впрочем, подобный страх формируется средой, например, религиозной. Танатофобия даже может развиться у человека, который очень озабочен экзистенциальной проблематикой и поиском смысла жизни.

4 + 13

Страх смерти — основополагающий для человека. Неудивительно, что многие фобии основаны именно на нем. Например, знаменитая боязнь числа 13 — тоже вполне «официально» считается фобией и имеет собственное название: трискайдекафобия. А страх пятницы 13-го именуется параскеведекатриафобией. К страху смерти здесь «примешиваются» религиозные верования. Впрочем, неясно — какие именно. Может быть, они связаны с тем, что у многих народов число 12 считается священным, поэтому следующее за ним — 13 — таит в себе нечто неизвестное и опасное. Существует и библейское предание, что Иуда Искариот сидел за столом на тайной вечере тринадцатым. В колоде Таро XIII карта обозначает Смерть. Страхом числа 13 многие, даже совсем не религиозные люди, страдают до сих пор. И не просто люди, но целые государственные ведомства. Так, из-за суеверности многих пилотов, в США никогда не было истребителей под номером F-13. За моделью YF-12 сразу следовал самолет F-14.

13 числа избегают многие современные европейские авиакомпании и строители домов, обозначающие злосчастный номер как 12+1. Интересно, что в Италии и Китае число 13, наоборот, считается счастливым.

Зато в Поднебесной есть свой «цифровой» страх — тетрафобия или боязнь числа четыре. Суеверие распространено не только в Китае, но также в Японии и Корее. Причина кроется в произношении иероглифа, обозначающего «четыре» — «сы». Это слово в китайском языке произносится почти также, как «смерть» и различается только тонами. В корейский и японский языки эти слова с незначительными изменениями в произношениями пришли из китайского.

Лифт в Шанхае: этажи пронумерованы с пропусками номеров, содержащих цифру 4. Отсутствуют также номера 13 и 14 / ©Википедия

Тетрафобия настолько «популярна» в странах Восточной Азии, что в больницах и общественных учреждениях этажи с номерами, оканчивающимися на четыре почти всегда отсутствуют. А номера телефонов, имеющие много четверок в своем составе, стоят у операторов мобильной связи намного дешевле других. Это еще что — Nokia даже не использует злокозненную цифру в названиях моделей сотовых телефонов, предназначенных для азиатских рынков.

А вообще страх тех или иных цифр не такое уж редкое явление. В Афганистане, например, бояться числа 39, потому что в местной культуре эта цифра ассоциируется с проституцией. В Европе, помимо числа 13, не любят, как известно, цифру 666, которая ассоциируется с «числом зверя».

Боязнь… дыр

А вот причины известной многим трипофобии — боязни кластерных отверстий в любом биоматериале, будь то кожа или оболочка растений — кажется, и вовсе происходят из тьмы веков. И хотя трипофобия не признана Американской психиатрической ассоциацией, британские ученые Арнольд Уилкинс и Джефф Коул все равно изучают ее. Это и понятно, ведь этим страхом, граничащим с чувством отвращения, страдает, кажется, огромное число людей. На веб-сайтах и блогах (например, trypophobia.com), посвященных трипофобии, об этом самодиагностированном заболевании рассказывают тысячи пользователей.

Облик Пипы Суринамской, вынашивающей спине своих детенышей – настоящий ужас трипофоба / ©Getty images

Исследователи утверждают, что реакция отвращения и страха кластерных отверстий основана на ответе мозга ассоциациям, которые связаны с опасностью. Ученые проанализировали примеры изображений, изучая их «люминесценцию, контраст, длину волны света» и другие составляющие, и пришли к выводу, что изображения имеют «уникальные характеристики». После того, как исследователи опрашивали трипофобов об их ощущениях, ученые наблюдали то, как протекает негативная реакция на изображения ядовитых животных, например, змей. Ученые выяснили, что трипофобия — есть ничто иное, как бессознательная рефлекторная реакция, основанная на «примитивной части мозга, которая связывает образ кластерных отверстий с чем-то опасным».

Вероятно, наши далекие африканские предки ни раз наблюдали то, как в коже их соплеменников, например, откладывают яйца какие-нибудь оводы. После того, как личинки вылуплялись из кожи, в ней оставались характерные одинаковые отверстия. Они могли гноится и становится причиной болезни и гибели сородичей. Чем не причина трипофобии?

I’ll be back

Но существуют страхи, которые, скорее, связаны не с прошлым, а с будущим. К ним, например, относится робофобия — навязчивый страх или ненависть по отношению к любой робототехнике, вне зависимости от того, насколько развита технология: будь то человекоподобный робот или обычный бионический протез.

Эту фобию часто ассоциируют с ксенофобией (нетерпимостью к чужой культуре, иностранцам). И хотя «поводов» для робофобии пока не так много, многие люди уже сегодня боятся роботов и искусственного интеллекта. Немалую роль в этом сыграло искусство, особенно, фантастическая литература и кино. Чего только стоят «терминаторы» или какой-нибудь «Обливион».

К числу потенциальных робофобов, кстати, относят таких видных деятелей науки и техники (казалось бы!), как Стивен Хокинг, Стив Возянк и Илон Маск, которые поставили свои подписи под открытым письмом, посвященным опасности искусственного интеллекта. Как видим, причиной фобии может быть все, что угодно. Главное — «правильно» подготовленная почва: повышенный градус общей тревожности. А за травмирующими ситуациями дело не станет.

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