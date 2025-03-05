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Масштабный анализ подтвердил дурную репутацию пятниц в хирургии
Медицинская статистика показывает, что когда операцию проводят в выходные или днем ранее, то есть в пятницу, вероятность негативного исхода после нее бывает выше, чем когда процедуру выполняют в будние. В новом масштабном исследовании канадские и американские врачи рассмотрели результаты почти полумиллиона хирургических вмешательств и подтвердили эту тенденцию, получившую название «эффект выходного дня».
В статье, вышедшей в журнале JAMA Network Open, исследователи сравнили показатели смертности, повторных госпитализаций и послеоперационных осложнений в течение месяца, 90 дней и через год после вмешательств в двух группах пациентов: прооперированных непосредственно перед выходными и в начале рабочей недели. В выборку включили около 430 тысяч человек, которым выполняли 25 видов распространенных хирургических процедур в больницах канадской провинции Онтарио с начала 2007-го по конец 2019 года.
По словам авторов, их анализ обширнее и глубже предыдущих работ такого рода. В его рамках рассмотрели как плановые, так и экстренные операции, учитывали возраст и опыт хирургов, а также длительнее отслеживали состояние больных.
В итоге медики установили, что «пятничные» пациенты имели в среднем на 5% более высокий риск смерти, осложнений и повторного попадания в стационар, чем люди, перенесшие операцию сразу после выходных. Тенденция сохранялась во всех трех рассмотренных периодах и проявлялась несколько сильнее в плановых операциях и таких направлениях, как ортопедическая хирургия и урология.
Когда исследователи отдельно проанализировали показатели смертности, выяснилось, что в первой группе вероятность умереть в течение 30 дней была выше на 9%, а спустя три месяца и год соответствующий риск составлял 10% и 12%.
С учетом того, что анализ включал данные пациентов разных клиник и ранее схожие результаты показывали исследования в других странах, ученые заключили, что «эффект выходного дня» широко распространен в системах здравоохранения по всему миру.
Его главной причиной авторы новой работы посчитали сокращение медицинского персонала в выходные. Прооперированные в пятницу обычно остаются в больнице на субботу и воскресенье, когда врачей и медсестер меньше, а доступ к старшим специалистам ограничен. Кроме того, в пятницу чаще оперируют молодые хирурги с меньшим опытом практики (в среднем 14 лет против 17 лет у работающих с понедельника), что может влиять на качество проведения процедуры, особенно в сложных случаях.
По мнению исследователей, больницы могут сгладить эффект, если увеличат количество работающих сотрудников в выходные и обеспечат связь со старшими врачами и терапевтами при необходимости.
Авторы этой работы не впервые изучают влияние календаря на хирургию. В прошлом году та же группа медиков проверила, не страдает ли исход операций, если их проводят в пятницу, выпадающую на 13-е число. Медики не нашли подтверждений опасениям суеверных пациентов: анализ не выявил существенных различий в плане результатов для больных по сравнению с пятницами в другие даты.
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