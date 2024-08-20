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Пауки сделали приманку из самцов светляков, «превратив» их в самок
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
Исследование провела международная группа биологов и специалистов смежных областей из Китая, Сингапура, Кении и Словении. Статью об их открытии опубликовал журнал Current Biology.
Наблюдая за пауками-кругопрядами Araneus ventricosus, которые преимущественно обитают в Китае, Японии и Корее, ученые обратили внимание на то, что в их сети попадали светляки Abscondita terminalis. Но жертвами зачастую становились самцы, а не самки.
Специалисты заподозрили, что членистоногие хищники могут каким-то образом привлекать самцов светляков в паутину, и решили подробнее изучить их ловчую стратегию. Для этого биологи провели серию полевых экспериментов, в которых наблюдали за 161 паутиной, отслеживая поведение пауков и случаи попадания в их сети добычи — светляков A. terminalis.
В итоге удалось установить, что, когда паук замечал в паутине самца светляка, который продолжал подавать световые сигналы, хищник устремлялся к добыче. Захватив и опутав жертву, паук совершал серию атак с укусами и оставлял насекомое в паутине. При этом характер свечения последнего менялся.
Дело в том, что обычно самцы A. terminalis для привлечения самок производят серию вспышек с помощью двух своих лантернов — специальных органов на брюшке. Малоподвижные самки для этих же целей задействуют один лантерн и подают сигнал в виде отдельных вспышек.
Эксперименты показали, что у атакованных пауками самцов A. terminalis свечение становилось похожим на одиночные сигналы самок, которыми те привлекают особей противоположного пола. Таким образом, жертвы превращались в приманку, завлекающую в паутину еще больше самцов светляков.
По результатам наблюдений также выяснилось, что в присутствии паука к нему в сеть попадало больше самцов светляков, чем когда хищник отсутствовал. По мнению ученых, жертвы меняли характер свечения не сами, пытаясь подать сигнал бедствия, а именно под воздействием атак хищника.
Авторы новой научной работы оговорились, что пока не определили, яд паука или сами укусы заставляли оказавшихся в плену самцов светляков подавать другие световые сигналы. Это предстоит установить в новых исследованиях.
Также биологи предположили, что в природе наверняка существует множество других неописанных примеров, когда хищники воздействуют на жертв, а затем используют для привлечения дополнительной добычи.
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