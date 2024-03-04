Найден эффективный способ снизить недоверие к вакцинации

Пандемия коронавирусной инфекции имела множество прямых и косвенных негативных эффектов. Но одного из них никто не ожидал — во всем мире резко снизилось доверие к вакцинации. Ситуация стала настолько серьезной, что в ряде стран министерства здравоохранения объявляют чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию из-за масштабных вспышек давно подавленных инфекций вроде кори, паротита и краснухи. Новое исследование показало, что существует практически бесплатный и очень простой способ радикально изменить сложившееся положение в лучшую сторону.

Ученые из Великобритании, Нидерландов и Португалии тестировали ранее разработанную методику работы с пациентами, которые испытывают четко сформулированное недоверие к вакцинации. В исследовании приняли участие 2545 респондентов из США и Великобритании, все они отказывались прививаться. С частью из них медики общались по усовершенствованной схеме взаимодействия врачей и пациентов, которая называется Empathetic Refutational Interview («Эмпатическое опровергающее интервью»). Остальные стали контрольной группой — отвечая на их сомнения, касающиеся вакцинации, медики, как обычно, просто приводили конкретные факты и статистику.

В результате среди тех, с кем разговаривали «эмпатично», 64 процента выразили желание продолжить обсуждение вопросов, связанных с вакцинацией. А 12 процентов — изменили свое отношение к вакцинации на более положительное. Это большой успех, поскольку обычно негативно расположенные к прививкам пациенты в большинстве случаев стремятся завершить разговор как можно быстрее. А изменяют свое отношение к этому вопросу и вовсе единицы. Кроме того, более двух третьей респондентов (около 69 процентов) по результатам опроса отметили, что основанная на эмпатии методика гораздо лучше «обычного» общения с медиками.

Суть схемы общения Empathetic Refutational Interview в том, что врач не начинает работу с возражениями пациента банальным перечислением фактических контраргументов. Эта методика подразумевает четыре этапа общения:

Сначала пациента просят подробно поделиться своими сомнениями и причинами недоверия к вакцинации, чтобы медик мог понять точку зрения конкретного человека перед ним;

На втором этапе врач или иной сотрудник медицинского учреждения высказывает пациенту свое понимание его позиции, чувств и переживаний — проявляет максимальную эмпатию;

Только тогда, опираясь на ранее озвученные ложные либо основанные на искаженных фактах убеждения конкретного человека, медик подробно и понятным языком предоставляет актуальное и корректное объяснение механизмов вакцинации, особенностей используемых препаратов;

Наконец, лишь на четвертом этапе приходит время тех самых статистических данных, которые могут подтвердить важность коллективной иммунизации.

Проще говоря, цель всего взаимодействия с сомневающимся пациентом — дать ему полную картину с научной точки зрения, чтобы человек мог принять осознанное информированное решение. Но в ситуации постоянной «бомбардировки» оторванными от контекста цифрами и фактами со всех сторон люди начинают их попросту игнорировать. А поскольку стресс никуда не исчезает, включаются психологические защитные механизмы: мы принимаем в качестве основной ту точку зрения, которая удачно попала в наше мировоззрение, оказалась более понятной и приятной. В любой ситуации противоречия с этой точкой зрения возникает агрессивный ответ, сгладить который можно только адресуя всю коммуникацию на тот же уровень взаимодействия — не фактологический, а психологический. То есть общаясь как люди, а не машины.

Научная работа с описанием серии экспериментов, методики и результатами опросов опубликована в рецензируемом журнале Health Psychology. Ее препринт размещен в открытом доступе на портале Центра открытой науки (Center for Open Science). Основные тезисы исследования его авторы опубликовали на сайте Бристольского университета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.