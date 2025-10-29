Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ускоренную потерю зубов связали с повышенным риском смерти у пожилых
Темпы утраты зубов у людей старше 65 лет могут указывать на риск преждевременной смерти. К такому выводу ученые пришли, изучив данные о состоянии здоровья более восьми тысяч пожилых людей, проживающих в 23 провинциях Поднебесной.
Плохое состояние полости рта давно ассоциируется с повышенным риском преждевременной смерти: ранее исследователи из США обнаружили, что при диабете скорость потери зубов у взрослых увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Особым фактором риска считаются заболевания пародонта, однако регулярная чистка зубов и уход за деснами, как оказалось, связаны с меньшим риском развития артериальной гипертензии и диабета второго типа.
Теперь, изучив данные Китайского продольного исследования долголетия (CLHLS) — одной из крупнейших баз наблюдений за пожилыми людьми в мире, группа ученых под руководством Линьцзя Дуань (Linjia Duan) и Ниньин Сун (Ningying Song) из Сычуаньского университета (Китай) показала, что не только общее количество зубов, но и скорость их потери напрямую связаны с продолжительностью жизни. Результаты научной работы опубликованы в журнале BMC Geriatrics.
В исследование вошли данные о состоянии здоровья 8073 человек, средний возраст которых составил 83 года. Почти половина участников — мужчины. На протяжении нескольких лет ученые наблюдали за состоянием здоровья испытуемых, фиксируя количество оставшихся естественных зубов. Чтобы оценить темпы потери зубов, участников разделили на четыре категории. В первую вошли участники, количество зубов у которых за год не изменилось, во вторую — те, кто терял менее двух зубов в год, в третью — от двух до четырех зубов, а в четвертую — более четырех зубов ежегодно.
За 3,5 года умерло 5176 человек, то есть около 64% участников. После статистических поправок на возраст, пол, уровень образования, образ жизни, хронические заболевания и исходное количество зубов, исследователи обнаружили, что смертность возрастала пропорционально скорости утраты зубов. В частности, при медленной потере риск смерти возрастал на 11%, при умеренной — на 20%, а при быстрой — на 33%. Более того, ежегодная утрата одного зуба в год повышала риск преждевременной смерти на 4%.
Связь между количеством зубов в пожилом возрасте и продолжительностью жизни, Дуань и Сун объяснили множеством факторов. Во-первых, потеря зубов затрудняет пережевывание пищи, что ухудшает питание и приводит к дефициту белков, витаминов и минералов. Во-вторых, воспалительные процессы в полости рта негативно влияют на общее состояние организма, повышая уровень С-реактивного белка (маркера воспаления в организме). В-третьих, потеря зубов нередко сопровождается депрессией и изоляцией, усиливающими уязвимость пожилых людей.
Авторы статьи отметили, что наблюдение за состоянием полости рта и количеством зубов может помочь врачам своевременно выявлять группы риска. К счастью, регулярная чистка зубов, посещение стоматолога и использование протезов могут снизить вред от утраты зубов на общее состояние здоровья.
Хотя наличие протезов может потенциально снизить риск преждевременной смерти, статистическую значимость этого эффекта ученые не подтвердили. Впрочем, результаты ранее проведенных исследований показали, что использование съемных протезов улучшает качество питания и общее самочувствие пожилых людей.
Результаты призывают воспринимать уход за полостью рта как элемент профилактической медицины: в условиях стремительного старения населения Китая и всего мира такие меры могут сыграть ключевую роль в продлении и улучшении качества жизни.
Космическое одиночество человечества может оказаться естественным статистическим законом Вселенной: новая математическая модель показала, что вероятность возникновения сразу нескольких разумных цивилизаций крайне мала.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Ноября, 2016
Главные научные достижения 2016 года
10 Июля, 2020
Великие мореходы Хейердала
13 Января, 2015
Рудиментарные органы человека
2 Августа, 2016
Розуэлльский инцидент: правда и вымысел
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии