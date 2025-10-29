Ускоренную потерю зубов связали с повышенным риском смерти у пожилых

Темпы утраты зубов у людей старше 65 лет могут указывать на риск преждевременной смерти. К такому выводу ученые пришли, изучив данные о состоянии здоровья более восьми тысяч пожилых людей, проживающих в 23 провинциях Поднебесной.

Плохое состояние полости рта давно ассоциируется с повышенным риском преждевременной смерти: ранее исследователи из США обнаружили, что при диабете скорость потери зубов у взрослых увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Особым фактором риска считаются заболевания пародонта, однако регулярная чистка зубов и уход за деснами, как оказалось, связаны с меньшим риском развития артериальной гипертензии и диабета второго типа.

Теперь, изучив данные Китайского продольного исследования долголетия (CLHLS) — одной из крупнейших баз наблюдений за пожилыми людьми в мире, группа ученых под руководством Линьцзя Дуань (Linjia Duan) и Ниньин Сун (Ningying Song) из Сычуаньского университета (Китай) показала, что не только общее количество зубов, но и скорость их потери напрямую связаны с продолжительностью жизни. Результаты научной работы опубликованы в журнале BMC Geriatrics.

В исследование вошли данные о состоянии здоровья 8073 человек, средний возраст которых составил 83 года. Почти половина участников — мужчины. На протяжении нескольких лет ученые наблюдали за состоянием здоровья испытуемых, фиксируя количество оставшихся естественных зубов. Чтобы оценить темпы потери зубов, участников разделили на четыре категории. В первую вошли участники, количество зубов у которых за год не изменилось, во вторую — те, кто терял менее двух зубов в год, в третью — от двух до четырех зубов, а в четвертую — более четырех зубов ежегодно.

За 3,5 года умерло 5176 человек, то есть около 64% участников. После статистических поправок на возраст, пол, уровень образования, образ жизни, хронические заболевания и исходное количество зубов, исследователи обнаружили, что смертность возрастала пропорционально скорости утраты зубов. В частности, при медленной потере риск смерти возрастал на 11%, при умеренной — на 20%, а при быстрой — на 33%. Более того, ежегодная утрата одного зуба в год повышала риск преждевременной смерти на 4%.

Связь между количеством зубов в пожилом возрасте и продолжительностью жизни, Дуань и Сун объяснили множеством факторов. Во-первых, потеря зубов затрудняет пережевывание пищи, что ухудшает питание и приводит к дефициту белков, витаминов и минералов. Во-вторых, воспалительные процессы в полости рта негативно влияют на общее состояние организма, повышая уровень С-реактивного белка (маркера воспаления в организме). В-третьих, потеря зубов нередко сопровождается депрессией и изоляцией, усиливающими уязвимость пожилых людей.

Авторы статьи отметили, что наблюдение за состоянием полости рта и количеством зубов может помочь врачам своевременно выявлять группы риска. К счастью, регулярная чистка зубов, посещение стоматолога и использование протезов могут снизить вред от утраты зубов на общее состояние здоровья.

Хотя наличие протезов может потенциально снизить риск преждевременной смерти, статистическую значимость этого эффекта ученые не подтвердили. Впрочем, результаты ранее проведенных исследований показали, что использование съемных протезов улучшает качество питания и общее самочувствие пожилых людей.

Результаты призывают воспринимать уход за полостью рта как элемент профилактической медицины: в условиях стремительного старения населения Китая и всего мира такие меры могут сыграть ключевую роль в продлении и улучшении качества жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Любовь С. 281 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.