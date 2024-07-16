Психиатры определили, в какой части мозга возникает паранойя

В появлении паранойи, то есть нарушения, при котором человек становится чрезмерно мнительным и постоянно подозревает, что ему хотят причинить вред, «виновата» конкретная часть головного мозга. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные людей и обезьян.

Паранойей называют состояние психики, когда человек чрезмерно и иррационально подозрителен, не доверяет посторонним. Он зачастую убежден, что окружающие намерены его обмануть, или ждет, что они причинят ему вред каким-то другим способом. Согласно предыдущим исследованиям, паранойя возникает, когда у человека нарушается способность формировать и корректировать убеждения, анализируя действия и их последствия. Однако точный механизм, приводящий к этому состоянию, понятен не был.

Специалисты из Йельского университета в США изучили существующие научные работы, посвященные паранойе. Их проводили несколько лабораторий на людях и макаках-резусах. Результаты метаанализа опубликовал журнал Cell Reports.

Ученые работали с данными 20 самцов обезьян и 1225 человек. Для некоторых людей, участвовавших в экспериментах, при этом было характерно выраженное параноидальное поведение, а макак-резусов разделили на три группы: с повреждениями в магноцеллюлярном медиодорсальном таламусе, с поражениями в орбитофронтальной коре и без поражений (контрольная группа).

В каждом из рассмотренных исследований людям и обезьянам предлагали выполнить одно и то же задание: выбрать на экране действие, которое, по их мнению, приведет к вознаграждению. Чем меньше была вероятность получения награды, тем больше кликов требовалось. При этом определять, какой путь наиболее успешный, людям и обезьянам приходилось опытным путем, снова и снова пробуя разные варианты.

После определенного количества попыток варианты, с наибольшей и наименьшей вероятностью ведущие к вознаграждению, без предупреждения менялись на экране местами. Участникам нужно было сориентироваться в изменившихся условиях, найти новую наилучшую тактику.

Поражения в разных областях мозга негативно повлияли на поведение обезьян, но это влияние было разным. Макаки с травмой орбитофронтальной коры чаще выбирали одни и те же варианты, даже если не получали вознаграждение. А обезьяны с повреждениями в медиодорсальном таламусе постоянно меняли тактику — даже в тех случаях, когда им удавалось найти верный путь и получить награду. Вероятно, они воспринимали окружающую среду как особенно изменчивую, предположили исследователи. Именно это было свойственно людям с ярко выраженными симптомами паранойи.

По словам авторов публикации, полученные результаты позволили лучше понять, что происходит в человеческом мозге при паранойе и какую роль в этом играет медиодорсальный таламус. Они также помогут изучить и при необходимости скорректировать действие медикаментов, которые применяют, чтобы облегчить состояние пациентов с паранойей.

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