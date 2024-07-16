Театральные репетиции эмоционально сблизили школьников

Подростки перестали интересоваться играми, что приводит к проблемам в общении. В седьмом классе они жалуются на учителей и нагрузку, а в восьмом — на родителей и нежелание общаться. Ученые из МГППУ изучили модель работы с подростками с помощью театральной педагогики, чтобы помочь им разрешать конфликты в классе.

Психологи провели 10 занятий, в которых приняли участие 137 подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Занятия проводились в МБОУ СОШ № 4 в Кашире, Московской области, с января по апрель 2024 года. Было подготовлено два спектакля: «Реальная классика» и «Спасибо вам, родные. Воспоминания героев ВОВ». Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник науки».

Сами учащиеся отрицали наличие проблем в общении со сверстниками. В результате занятий отмечено улучшение коммуникативных навыков, снижение числа межличностных конфликтов и улучшение отношений между учениками из параллельных классов.

«Подросткам необходима профилактика конфликтного поведения, – рассказывает один из авторов проекта Татьяна Поскакалова, научный сотрудник сектора «Центр исследования и проектирования цифровых сред» ЦМИСД МГППУ. – Они должны обладать навыками, которые помогут им преодолевать конфликты – социальной компетенцией, рефлексивными навыками, умением разрабатывать стратегии поведения при улаживании конфликтов. Театральная педагогика, включая метод этюдов, может быть полезным инструментом для развития этих навыков».

Некоторые подростки создавали сложности в работе — они избегали театральной деятельности, не хотели работать над спектаклями. Такие подростки были либо очень конфликтными, либо замкнутыми и травмированными.

Еще одной проблемой было то, что подростки не интересовались играми. Это связано с тем, что игры ушли из современного детства, и теперь дети не учатся взаимодействовать, осуществлять первые социальные пробы через игры, как это было раньше.

В результате использования метода этюдов, у подростков были выявлены следующие проблемы. В седьмых классах, в этюдах, которые они создавали, основной проблемой были сложные отношения с учителями. Ученики жаловались на большую нагрузку, несправедливые оценки и избыточность письменных работ. В их представлении, разрешение конфликта всегда выглядело как уступки со стороны учителей.

В восьмых классах, были обнаружены проблемы в общении с родителями. Многие подростки не хотели собирать информацию о своих прабабушках и прадедушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, потому что не хотели общаться с родителями или знали, что родители не интересуются их жизнью. Однако, они предлагали идеи для постановок военных вальсов и искали информацию о своих предках в интернете. В их этюдах они показывали жесты агрессии и придумывали сценки о несчастной любви и отверженности.

«Несмотря на то, что подростки акцентировали внимание на конфликтах с учителями и родителями, педагоги школы отметили, что основные проблемы в общении у них возникают со сверстниками, – отмечает участник проекта Алтана Манджиева, студентка МГППУ. – Однако, ученики отрицали наличие проблем в общении. Это связано с тем, что они не анализировали свои эмоции, мотивы и цели в общении. Для разрешения конфликтов со сверстниками, они предлагали “детский” вариант – пожать руки и согласиться, что дружба лучше вражды, не углубляясь в причины конфликта».

Обнаружено, что подростки часто не осознают свою роль в конфликтах и привыкли, что проблемы за них решают взрослые. Многие конфликты связаны с боязнью потерять достоинство или выглядеть белой вороной.

После 10 занятий социальный педагог заметила положительные изменения в классах, где проводились театральные занятия. Она отметила, что у учеников улучшились навыки общения, уменьшилось количество конфликтов между ними, а также улучшились отношения между учениками из параллельных классов. Кроме того, учителя-предметники заметили улучшение образовательных результатов учеников.

Благодаря занятиям удалось снизить психологическое напряжение у учеников, которые были изолированы от коллектива. Многие дети с трудными семейными обстоятельствами стали активнее участвовать в жизни школы.

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МГППУ 67 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.