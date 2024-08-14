Недоношенные дети оказались более развитыми, чем родившиеся вовремя

Когда ребенок рождается раньше 37 недели беременности, вырастает риск того, что у него возникнет синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также появятся проблемы с социализацией и успеваемостью. Однако по когнитивным способностям всех недоношенных можно разделить на три группы, выяснили психиатры из США. В одной из них дети даже превосходят по развитию тех, кто родился вовремя.

Преждевременные роды могут привести к негативным последствиям как для ребенка, так и для матери. Согласно предыдущим исследованиям, роды раньше срока повышают вероятность инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, а также связаны с низким интеллектуальным развитием у недоношенных детей. Тем не менее говорить об одинаковых рисках во всех случаях некорректно.

Ученые из Нью-Йоркского университета в США выяснили, что по когнитивным способностям детей, родившихся раньше 37 недели беременности, можно разделить на три группы. При этом у многих результаты когнитивных и поведенческих тестов будут лучше, чем у появившихся на свет с 37 по 40 неделю. Соответствующая научная статья появилась в журнале Child Development.

В исследовании участвовал 1891 преждевременно родившийся ребенок. Мальчикам и девочкам из выборки было от девяти до 11 лет. Они прошли тесты, которые оценивают когнитивные способности (например, мышление, логические рассуждения, память) и поведение, в частности умение обращать внимание и концентрироваться.

Выяснилось, что по результатам тестирования можно выделить три так называемых нейрокогнитивных профиля. К первому отнесли 19,7% детей из выборки. Их показатели были выше, даже чем у детей, родившихся в срок. Второй профиль был представлен 41% детей с результатами выше нормы в тестах на память, словарный запас и чтение, но при этом ниже нормы в заданиях, связанных с распознаванием образов и рабочей памятью.

В третий профиль включили 39,3% детей из выборки. Они выполнили все задания хуже, чем должно быть в норме. При этом дефицит внимания у них наблюдался почти в четыре раза чаще, чем у детей из первой группы, а оценки в школе были ниже.

Средний балл «отлично» в первой группе получили 66,47% детей, во второй 60,69% школьников учились на «отлично» или на балл выше среднего. В третьей группе дети с результатами, превосходящими средний уровень, составляли всего 32,21%.

При этом у детей, которых отнесли к третьему нейрокогнитивному профилю, объем мозга и площадь поверхности серого вещества были в среднем на 3% меньше, чем у участников исследования из первой группы. Что важно, эта особенность не была связана с тем, насколько раньше срока дети появились на свет.

«Наше исследование опровергает представление о том, что каждый недоношенный ребенок рождается с когнитивными и поведенческими нарушениями. Точная психиатрия не основана на общем диагнозе, потому что у двух пациентов с одинаковым диагнозом, например преждевременные роды, может быть совершенно разный опыт», — отметили ученые.

В дальнейшем исследователи планируют разобраться, влияет ли объем мозга на когнитивные и поведенческие особенности недоношенных детей, а также выявить общие факторы у тех, чьи результаты тестов оказались низкими. Кроме того, необходимо выяснить, что позволило недоношенным детям из первой группы превзойти тех, кто родился в срок.

Отдельно авторы публикации подчеркнули важность того, чтобы у всех детей, родившихся до 37 недели беременности, была равная возможность получать должный уход: «Дети, которые почти каждый день проходят речевую, физическую и поведенческую терапию, что чаще случается в богатых семьях, как правило, лучше справляются с учебными тестами, но есть и другие факторы. Например, дети в сообществах, где больше людей охвачено медицинским страхованием, с меньшей вероятностью относились к третьему профилю».

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