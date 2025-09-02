Уведомления
Древнее городище в Ленинградской области оказалось старше, чем предполагали
Археологи СПбГУ проанализировали вещевую коллекцию, найденную во время раскопок городища Городец в Ленинградской области. Эксперты установили, что городище существовало дольше, чем предполагалось ранее, и доказали, что культурный слой поселения сильно перемешан.
Результаты исследования опубликованы во втором томе сборника «Археология Северной Руси и Балтики: к 80-летию Глеба Сергеевича Лебедева».
Городище, в котором производились археологические раскопки, расположено в деревне Городец Лужского района Ленобласти на холме на правом берегу Городецкого ручья. Оно является объектом культурного наследия федерального значения и нередко привлекает внимание археологов как объект исследования древних культур.
Первые сведения о найденных древностях в этой местности относятся к 1850 году, когда крестьянин Тимофей Раков на валу городища у церкви нашел 95 древних монет, оказавшихся московскими копейками XVII века. За последние сто лет исследователи неоднократно обследовали городище, при этом планомерные раскопки проводились на нем только в 1970–1973 годах под руководством будущего профессора Санкт-Петербургского университета Глеба Лебедева. Именно его работы стали важной вехой в развитии всей археологии Северо-Запада России, поскольку он также исследовал целый ряд памятников на близлежащих Вревском и Череменецком озерах. Сведения о результатах своих работ он включил в книгу «Археологические памятники Ленинградской области».
В ходе своих раскопок Глеб Сергеевич разделил средневековый культурный слой городища на три основных стратиграфических горизонта. Верхний — горизонт I — относится к XII–XIII векам, то есть до гибели городища в большом пожаре. Средний (горизонт II) датирован в основном XI веком, а нижний (горизонт III) — в пределах IX–X веков. Сегодня коллекция находок из Городца под Лугой хранится в Фонде археологии Государственного музея истории Санкт-Петербурга и насчитывает более 50 определимых артефактов.
В 2025 году исследователи СПбГУ вновь обратились к этой коллекции и проанализировали ее с учетом сведений, накопленных российской археологией за прошедшие полвека. В первую очередь — хронологической шкалы Великого Новгорода, разработанной на основании дендрохронологических дат, и позволяющей достаточно точно датировать большинство артефактов с территории средневековой Новгородской земли.
«Городище Городец под Лугой хорошо известно нам по предварительным публикациям 1970-х годов, мы со студенческих лет знаем, что это один из ключевых памятников западной части средневековой Новгородской земли. Однако анализ и публикация всего комплекса находок с городища выполнены только сейчас, спустя много лет после завершения раскопок Глеба Сергеевича Лебедева. Советской и российской археологией накоплено множество материалов, которые по тем или иным причинам до сих пор не введены в научный оборот, и такая «археология музейных коллекций» в настоящее время получает все большее распространение, и мы этому содействуем», — рассказала заведующая Лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия имени Г. С. Лебедева СПбГУ Елена Михайлова.
Проведенный анализ показал, что в каждом из выделенных в ходе раскопок стратиграфических горизонтов встречаются вещи, явно относящиеся к разным временам, а культурный слой городища поврежден и перемешан. По словам ученых СПбГУ, из-за этого материалы Городца не могут служить эталонной коллекцией для изучения средневековой истории Полужья. Это значит, что многие предварительные выводы по истории поселения нуждаются в корректировке. В частности, не следует ограничивать историю жизни на городищенском холме XIII веком, когда сильный пожар уничтожил всю застройку. Позднее, в XVI-XVIII веке здесь существовал монастырь, преемницей монастырской церкви является ныне существующая на городище часовня, а связанные с обителью находки стали частью культурного слоя городища.
Коллекция средневековых находок Городца тоже имеет свои особенности. Здесь гораздо меньше стеклянных и каменных бус, чем обычно встречается в древнерусских поселениях, также значительная доля украшений изготовлена из железа, и найдено большое количество ножей с долом по клинку.
По словам археологов, главной целью их работы было введение в научный оборот коллекции предметов, полученных при раскопках городища Городец под Лугой и так и оставшихся не опубликованными. Материалы раскопок городищ значимы для реконструкции многих сторон средневековой жизни: от географии расселения до изучения политических, экономических и культурных процессов.
Ученые отмечают, что рассмотренная коллекция заслуживает дальнейшего изучения и анализа. Наилучшим продолжением работы станут раскопки участка на южном краю городища и верификация результатов работ 1970-х годов современными.
