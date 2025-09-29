О мероприятии

Наука о питании — одна из самых сложных областей, потому что еда связана со всем организмом и образом жизни. А еще потому что за областью науки стоят огромные деньги и интересы тех, кто хочет их заработать. Физиолог и популяризатор науки Антон Захаров расскажет, как ученые проводят исследования: от экспериментов на животных до масштабных наблюдений за людьми. Слушатели узнают, почему так трудно дать однозначный ответ на вопрос «полезен ли этот продукт?» и как отличить качественные данные от мифов.