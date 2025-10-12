Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Кошки — одни из самых популярных домашних питомцев. Инфографика наглядно показывает, в каких странах люди чаще всего держат дома этих животных.

Владельцы кошек в Европе / (© FEDIAF, Arciom Antanovic

По данным European Pet Food Industry Federation, в каждом четвертом домохозяйстве Европы проживает хотя бы один представитель семейства кошачьих.

Самой котолюбивой страной оказалась Румыния. Там коты живут практически в половине семей (48%).

Также кошки популярностью большой пользуются в Польше (41%) и Латвии (37%). Также в топ-5 котолюбивых стран вошли Россия и Венгрия.

Общее количество домашних кошек в Европе в 2024 году составляло примерно 129 миллионов.