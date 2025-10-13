  • Добавить в закладки
Александр Речкин
Александр Речкин
13 октября, 11:03
Рейтинг: +475
Посты: 1205

В России представили марсоход, работающий на энергии ветра

Роботизированный марсоход, способный превращать силу ветра в электричество, представили на ХХ Международном фестивале науки «Наука 0+». 

# космос
# Марс
# Россия
# технологии
В России представили марсоход, работающий на энергии ветра / © ТАСС / Автор: Екатерина Замахина
В России представили марсоход, работающий на энергии ветра / © ТАСС / Автор: Екатерина Замахина

Как сообщил ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ имени М. В. Ломоносова Антон Рогачев, модель уже готовят к испытаниям — первым «марсианским» полигоном станет Камчатка.

Портативный марсоход весит около 70 килограммов. На его платформе установлена система на основе турбин Савониуса — вертикального ветрогенератора. Чтобы робот мог подзарядиться, достаточно ветра со скоростью примерно 10 метров в секунду.

На Красной планете такой аппарат сможет выполнять целый комплекс задач: собирать образцы грунта, исследовать атмосферу и вести фотосъемку местности. Камчатские испытания позволят проверить, как робот поведет себя при разных скоростях ветра — от легкого бриза до настоящего шторма.

