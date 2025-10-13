Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В России представили марсоход, работающий на энергии ветра
Роботизированный марсоход, способный превращать силу ветра в электричество, представили на ХХ Международном фестивале науки «Наука 0+».
Как сообщил ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ имени М. В. Ломоносова Антон Рогачев, модель уже готовят к испытаниям — первым «марсианским» полигоном станет Камчатка.
Портативный марсоход весит около 70 килограммов. На его платформе установлена система на основе турбин Савониуса — вертикального ветрогенератора. Чтобы робот мог подзарядиться, достаточно ветра со скоростью примерно 10 метров в секунду.
На Красной планете такой аппарат сможет выполнять целый комплекс задач: собирать образцы грунта, исследовать атмосферу и вести фотосъемку местности. Камчатские испытания позволят проверить, как робот поведет себя при разных скоростях ветра — от легкого бриза до настоящего шторма.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали новый метод обезвреживания нефтесодержащих отходов в Арктической зоне России. Он основан на комбинированном использовании бактериальных препаратов с добавками пероксида кальция, источника кислорода при обезвреживании отходов с использованием геотубных технологий. Технология успешно прошла полевые испытания.
Специалисты UST Inc. разработали технологию получения кожи из грибов, продолжая следовать философии компании, основанной на создании экологичного транспорта и бережном отношении к природе. Организация стремится использовать исключительно безопасные для окружающей среды материалы, такие как кожа на грибной основе, которую можно производить и на Земле, и даже в космосе.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Орион»: улететь за пределы околоземной орбиты
От мысленных экспериментов — к квантовому компьютеру
Новая климатическая эпоха: суровые зимы или экономическое процветание?
Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце
В честь нового запуска БАК: как физики разобрали Вселенную на шестеренки
Costa Concordia: крупнейшая операция по подъему затонувшего судна
Консерваторы опасливее либералов
10 самых необычных грибов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии