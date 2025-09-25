О мероприятии

Биофизик и научный журналист Михаил Орлов расскажет, каким видят это физическое явление и его биологическое действие в книгах и фильмах и что выяснили ученые. Почему правильнее говорить «ионизирующее излучение» (ИИ), а не «радиация». Слушатели узнают, что такое электромагнитный спектр (ЭМИ), граница ИИ и корпускулярные излучения.