Лекция
16+
Мифы о радиации и реальность

Слушатели узнают, что такое ионизирующее излучение.

Центр «Архэ»
16 октября, 20:00 Идет 2 ч
750 Стоимость
О мероприятии

Биофизик и научный журналист Михаил Орлов расскажет, каким видят это физическое явление и его биологическое действие в книгах и фильмах и что выяснили ученые. Почему правильнее говорить «ионизирующее излучение» (ИИ), а не «радиация». Слушатели узнают, что такое электромагнитный спектр (ЭМИ), граница ИИ и корпускулярные излучения.

16
Четверг
Октябрь 2025
timepad Онлайн
20:00
25 сентября, 05:02
Александр Речкин
3
# АЭС
# радиация
# технологии
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
24 сентября, 11:47
Редакция Naked Science

Экопроект «Газпром нефти» поможет изучению и сохранению природы Восточной Сибири

Экологи «Газпром нефти» совместно с учеными провели экспедицию для сбора данных о биологическом разнообразии удаленных районов на границе Якутии и Иркутской области. Исследование стало частью многолетней программы по изучению растительного и животного мира около Чонской группы участков, результаты которой помогут в экологичной разработке месторождений Восточной Сибири.

Биология
# биология
# Сибирь
# тайга
# экология
22 сентября, 12:38
Юлия Трепалина

Ученые подсказали, как сохранить приветливость в повседневной спешке

Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.

Психология
# доброжелательность
# осознанность
# просоциальное поведение
# суета
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Евгений Истомин
46 минут назад
Михаил, абсолютно соответствует. Вы упорно не понимаете или делаете вид, что не понимаете прочитанное вами и сказанное оппонентом. И потом пишите

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Евгений Истомин
52 минуты назад
Михаил, в том и дело. Вы не говорите, вы льёте помои. Это разные вещи. Чувствуете разницу? Интеллигенция "не обязательно умная и образованная"? Ну,

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Евгений Истомин
1 час назад
Михаил, вот только факт про методы работы ТЦК не перестаёт быть фактом. А статьи УК вам всё же не помешает знать. Считайте это добрым советом. Потому

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Евгений Истомин
1 час назад
Михаил, судя по тому, как вы защищаете ТЦК и их методы работы с людьми, вы как будто их поддерживаете или хотите, чтобы у нас было так же. И я не

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Евгений Истомин
1 час назад
Михаил, опять простыня и ничего по сути. Так и где опровержения влияния эффекта рекламы? Реклама обладает эффектом внушения. Так же, как эффектом

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Евгений Истомин
1 час назад
Михаил, я смотрю вы никак не успокоитесь. Что, так сильно припекло чуть ниже спины? Или поговорить не с кем? А может друзей нет? Судя по всему скорее

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Иван Колупаев
4 часа назад
AR, да не переживай, это не диалог был. Так, посмеялся немножко, иди с миром.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

AR
5 часов назад
Иван, не надо со мной в диалог вступать, "тебя" не просили.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Александр, пусть "сейчас" — это от 1969 года до настоящего момента. Вопрос в том, какие основания есть для утверждения, что пилотируемые миссии на

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Иван Колупаев
6 часов назад
Александр, и причем здесь Мексика? Вы "предсказали" что цена бензина в России не растет выше уровня инфляции оказалось это не так.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Ar Ar
7 часов назад
Александр, взял цены до массового появления электрокаров. Но исходя из вашего сообщения должно быть якобы постоянное повышение. И даже цены на

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Roman S
7 часов назад
Кликбейт. 👎

Ученые предложили простой способ увеличить урожай фруктов

Александр Березин
8 часов назад
Иван,а когда люди заходят на АЗС в Мексике, то никому не плюя в лицо платят куда больше. Так в целом довольно часто бывает с нашими людьми.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
8 часов назад
Иван,а когда люди заходят на АЗС в Мексике, то никому не плюя в лицо платят куда больше. Так в целом довольно часто бывает с нашими людьми.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
8 часов назад
Dmitriy, если под "сейчас" иметь в виду эпоху после 1969 года или эпоху с конца 2020-х -- такие исследования есть. Подготовка к ним идет и сейчас, полным ходом.

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Иван Колупаев
8 часов назад
AR, у тебя? Такая что и попробовать боишься и сразу пытаешься перевести стрелки? 😁 Не бойся, часть вопросов действительно простые. Вот только баллов

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Nikita Lazarenko
8 часов назад
Не только на щепе и навозе)))

Новый пример конвергентной эволюции: химики узнали, что грибы создали псилоцибин двумя разными путями

AR
9 часов назад
Иван, травма?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Dmitriy Dorian
9 часов назад
Иван, ну я не знаю, без изучения оснований, в чём успехи именно пилотируемых полётов на Луну с точки зрения её изучения. Образцы грунта и

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Иван Морозов
10 часов назад
Пиндосы как обычно желаемое выдают за действительное сколько можно терпеть эту нацию лгунов.

Эксперты предупредили о возможной задержке лунной программы США из-за Starship

