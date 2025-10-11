Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет
В поселке Дунцзяо города Вэньчан завершили строительство первой очереди завода по сборке, комплексным испытаниям и повторному использованию ракет-носителей компании Interstellar Glory.
Это не только первый в Китае комплексный завод, специализирующийся на сборке, тестировании и повторном использовании ракет, но и ключевой шаг на пути превращения Хайнаня из «космодрома» в полноценный центр космического производства.
Общая площадь застройки — 28 800 квадратных метров. Завод реализует инновационную трехкомпонентную модель «сборка — испытания — повторное использование», создавая единый замкнутый цикл — от производства и сборки до полного системного тестирования и проверки после возвращения ракеты. Такая схема значительно сокращает сроки разработки и заметно снижает стоимость запусков.
«После ввода в эксплуатацию предприятие сможет собирать и испытывать до 24 ракет в год, а с завершением второй очереди — до 36», — сообщил председатель совета директоров Interstellar Glory Пэн Сяобо.
Interstellar Glory — одна из ведущих частных аэрокосмических компаний Китая, и ее деятельность в Вэньчане не ограничивается только этим заводом. По словам Пэна Сяобо, параллельно реализуются еще два проекта:
- морская платформа для посадки и восстановления первой ступени жидкостной ракеты;
- испытательная база универсальных ракетных двигателей.
Морская платформа станет ключевой инфраструктурой для вертикальной посадки первой ступени ракет и уже готовится к испытаниям у берегов Хайнаня. Испытательная база двигателей, одобренная Национальным космическим управлением Китая (CNSA), находится на стадии отвода земли. После ввода в строй она позволит проводить 10–12 испытаний двигательных систем в год, предоставляя услуги как китайским, так и зарубежным компаниям.
Эти три проекта сформируют замкнутую технологическую цепочку — от производства и тестирования до возврата и повторного использования.
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
Событие GW200208 222617, зарегистрированное гравитационными обсерваториями Земли несколько лет назад, стало первым относительно уверенным кандидатом в слияние черных дыр с вытянутыми орбитами. Астрономы выяснили, на что этот признак указывает: слияние, с высокой вероятностью, произошло в довольно плотном скоплении. Ранее скопления с большим числом черных дыр предложили на роль темной материи.
На Красной планете наблюдают многочисленные овраги, и они очень похожи на земные, промытые потоками воды. Планетологи сомневаются в том, что это результат оттаивания ледников: на Марсе для существования воды на поверхности уже давно слишком слабое давление.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Научные парадоксы
5 судьбоносных археологических находок
Знаете ли вы историю изучения Марса? Тест
США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?
Александр Каплан: «Мы создали сверхнадежный нейрокоммуникатор»
Вопросы читателей (ч. 6)
Пластик, освободитель наш и могильщик
Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии