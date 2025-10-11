  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
11 октября, 08:00
Рейтинг: +19
Посты: 98

В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет

В поселке Дунцзяо города Вэньчан завершили строительство первой очереди завода по сборке, комплексным испытаниям и повторному использованию ракет-носителей компании Interstellar Glory.

# Китай
# космос
# ракеты
# технологии
В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет / © Синьхуа
В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет / © Синьхуа

Это не только первый в Китае комплексный завод, специализирующийся на сборке, тестировании и повторном использовании ракет, но и ключевой шаг на пути превращения Хайнаня из «космодрома» в полноценный центр космического производства.

В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет / © China Science
В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет / © China Science

Общая площадь застройки — 28 800 квадратных метров. Завод реализует инновационную трехкомпонентную модель «сборка — испытания — повторное использование», создавая единый замкнутый цикл — от производства и сборки до полного системного тестирования и проверки после возвращения ракеты. Такая схема значительно сокращает сроки разработки и заметно снижает стоимость запусков.

В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет / © China Science
В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет / © China Science

«После ввода в эксплуатацию предприятие сможет собирать и испытывать до 24 ракет в год, а с завершением второй очереди — до 36», — сообщил председатель совета директоров Interstellar Glory Пэн Сяобо.

В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет / © China Science
В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет / © China Science

Interstellar Glory — одна из ведущих частных аэрокосмических компаний Китая, и ее деятельность в Вэньчане не ограничивается только этим заводом. По словам Пэна Сяобо, параллельно реализуются еще два проекта:

  • морская платформа для посадки и восстановления первой ступени жидкостной ракеты;
  • испытательная база универсальных ракетных двигателей.

Морская платформа станет ключевой инфраструктурой для вертикальной посадки первой ступени ракет и уже готовится к испытаниям у берегов Хайнаня. Испытательная база двигателей, одобренная Национальным космическим управлением Китая (CNSA), находится на стадии отвода земли. После ввода в строй она позволит проводить 10–12 испытаний двигательных систем в год, предоставляя услуги как китайским, так и зарубежным компаниям.

Эти три проекта сформируют замкнутую технологическую цепочку — от производства и тестирования до возврата и повторного использования.

