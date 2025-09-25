О мероприятии

В 1930-е годы Советский Союз встал на рельсы индустриализации — по всей стране росли заводы-гиганты, сооружались плотины, строились дома и рылись каналы. Помимо грандиозного проекта Беломорканала были и другие, включая грандиозный план обводнения Москвы. В его основу был положен Канал им. Москвы (тогда «Москва — Волга»), который по тем временам был одним из самых сложных в техническом плане проектов в мире. Сооружения канала могли соперничать по красоте с лучшими образцами советской архитектуры.

Сотрудник Музея Москвы Федор Дядичев расскажет, что из запланированного удалось воплотить в жизнь, куда можно доплыть из Москвы на корабле и как устроены сложные технические сооружения канала.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.