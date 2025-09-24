Уведомления
Слушатели узнают, что такое геном и как «работают» гены.
О мероприятии
Молекулярный биолог Константин Северинов расскажет про масштабный проект по сбору и расшифровке полных геномов 100 тысяч россиян, главная задача которого выявление предрасположенности и ранняя диагностика сложных заболеваний.
Слушатели узнают:
- что включает в себя Национальная генетическая инициатива;
- что такое геном и как «работают» гены;
- чем отличаются геномы разных людей;
- как изменения в геноме связаны с наследственными заболеваниями;
- существуют ли «плохие» гены, а также гены красоты и интеллекта.
