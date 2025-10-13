Названы цвета автомобилей с повышенным риском стать жертвой «бомбардировок» птичьим пометом

Некоторые люди жалуются, что птицы регулярно испражняются на их машины. Опрос водителей показал, что автомобили определенного цвета и даже марок действительно чаще других становятся целью для пернатых.

Исследование провела компания Alan’s Factory Outlet — американский поставщик металлоконструкций, в том числе гаражей и навесов для парковок. Тысячу автовладельцев из США (средний возраст респондентов — 40 лет) подробно расспросили о проблеме птичьих «бомбардировок».

В результате удалось выяснить, что чаще всего от этого страдают обладатели машин коричневого, красного и черного цветов. Наименее «привлекательными» для пернатых оказались белые и серебристые автомобили. То есть светлые оттенки, вероятно, могут в какой-то мере защищать от «воздушных атак», а темные — наоборот, повышать их риск.

Похожий опрос в 2012 году в Великобритании организовала торговая сеть Halfords, продающая автомобильные запчасти и аксессуары, а также предоставляющая услуги автосервиса. К исследованию тогда привлекли 1140 автомобилистов из пяти британских городов: Брайтона, Глазго, Лидса, Манчестера и Бристоля. Больше всего птичьи испражнения досаждали владельцам красных, синих и черных автомобилей, а серые/серебристые и зеленые привлекали пернатых в наименьшей степени.



© Alan’s Factory Outlet

Ссылаясь на данные прошлых научных работ, в Alan’s Factory Outlet назвали возможные причины этого явления. Вероятно, эффект связан со способностью птиц видеть в ультрафиолетовом диапазоне. Определенные оттенки могут в большей степени привлекать внимание пернатых, что отчасти объясняет их избирательность в «пометометании».

Кроме того, в блестящих поверхностях машин, таких как капоты и боковые зеркала, птицы могут видеть собственное отражение. В брачный период некоторые виды, например сизые голуби, могут ошибочно принимать это изображение за соперника, что способно провоцировать стремление пометить свою территорию и атаку на мнимого конкурента с помощью испражнений.

Анализ ответов американских водителей также показал, что чаще птичьим «бомбардировкам» подвергались пикапы Ram Trucks, внедорожники Jeep и автомобили марок Chevrolet, Nissan и Dodge. Отметим, что исследование на другой выборке автовладельцев, скорее всего, показало бы другие результаты, поэтому их не стоит воспринимать слишком серьезно.

Впрочем, попадание на машину птичьих испражнений совсем не шутка: 11% респондентов пожаловались, что помет повредил лакокрасочное покрытие. Более половины водителей (57%) сообщили, что ездили на платную мойку, чтобы смыть с машины птичьи фекалии, а 39% указали, что им приходится делать это несколько раз в месяц.

Неудивительно, что почти четверть опрошенных тратят на устранение последствий «воздушных атак» свыше 500 долларов в год (более 40 тысяч рублей по обменному курсу). Среди обладателей Tesla и BMW такие крупные расходы оказались у двух третей.

Видимо, из-за частоты происшествий у 29% респондентов сложилось впечатление, что их машину атакуют целенаправленно. Почти 60% участников заявили, что порой птицы метили их авто несколько раз за день, а 35% сталкиваются с проблемой еженедельно. У 6% из-за таких инцидентов срывались планы, а 14% опрошенных отметили, что пачкались в помете еще и сами.

Чтобы минимизировать риск таких неприятных случаев, организаторы опроса — поставщики навесов — вполне ожидаемо посоветовали парковать машины на крытых стоянках либо использовать защитный тент-чехол, если авто остается на открытом воздухе.

Также не следует ставить машину в зонах риска: под деревьями, кустами, линиями электропередач, уличными вывесками и около других мест, где могут устраиваться птицы.

Юлия Трепалина 849 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.