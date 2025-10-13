  • Добавить в закладки
13 октября, 14:42
Юлия Трепалина
136

Названы цвета автомобилей с повышенным риском стать жертвой «бомбардировок» птичьим пометом

❋ 4.2

Некоторые люди жалуются, что птицы регулярно испражняются на их машины. Опрос водителей показал, что автомобили определенного цвета и даже марок действительно чаще других становятся целью для пернатых.

Офтоп
# автомобили
# помет
# птицы
# цвет
птичьи испражнения на авто
© Nitpicker, Shutterstock

Исследование провела компания Alan’s Factory Outlet — американский поставщик металлоконструкций, в том числе гаражей и навесов для парковок. Тысячу автовладельцев из США (средний возраст респондентов — 40 лет) подробно расспросили о проблеме птичьих «бомбардировок».

В результате удалось выяснить, что чаще всего от этого страдают обладатели машин коричневого, красного и черного цветов. Наименее «привлекательными» для пернатых оказались белые и серебристые автомобили. То есть светлые оттенки, вероятно, могут в какой-то мере защищать от «воздушных атак», а темные — наоборот, повышать их риск.

Похожий опрос в 2012 году в Великобритании организовала торговая сеть Halfords, продающая автомобильные запчасти и аксессуары, а также предоставляющая услуги автосервиса. К исследованию тогда привлекли 1140 автомобилистов из пяти британских городов: Брайтона, Глазго, Лидса, Манчестера и Бристоля. Больше всего птичьи испражнения досаждали владельцам красных, синих и черных автомобилей, а серые/серебристые и зеленые привлекали пернатых в наименьшей степени.


© Alan’s Factory Outlet

Ссылаясь на данные прошлых научных работ, в Alan’s Factory Outlet назвали возможные причины этого явления. Вероятно, эффект связан со способностью птиц видеть в ультрафиолетовом диапазоне. Определенные оттенки могут в большей степени привлекать внимание пернатых, что отчасти объясняет их избирательность в «пометометании».

Кроме того, в блестящих поверхностях машин, таких как капоты и боковые зеркала, птицы могут видеть собственное отражение. В брачный период некоторые виды, например сизые голуби, могут ошибочно принимать это изображение за соперника, что способно провоцировать стремление пометить свою территорию и атаку на мнимого конкурента с помощью испражнений.

Анализ ответов американских водителей также показал, что чаще птичьим «бомбардировкам» подвергались пикапы Ram Trucks, внедорожники Jeep и автомобили марок Chevrolet, Nissan и Dodge. Отметим, что исследование на другой выборке автовладельцев, скорее всего, показало бы другие результаты, поэтому их не стоит воспринимать слишком серьезно.

Впрочем, попадание на машину птичьих испражнений совсем не шутка: 11% респондентов пожаловались, что помет повредил лакокрасочное покрытие. Более половины водителей (57%) сообщили, что ездили на платную мойку, чтобы смыть с машины птичьи фекалии, а 39% указали, что им приходится делать это несколько раз в месяц.

Неудивительно, что почти четверть опрошенных тратят на устранение последствий «воздушных атак» свыше 500 долларов в год (более 40 тысяч рублей по обменному курсу). Среди обладателей Tesla и BMW такие крупные расходы оказались у двух третей.

Видимо, из-за частоты происшествий у 29% респондентов сложилось впечатление, что их машину атакуют целенаправленно. Почти 60% участников заявили, что порой птицы метили их авто несколько раз за день, а 35% сталкиваются с проблемой еженедельно. У 6% из-за таких инцидентов срывались планы, а 14% опрошенных отметили, что пачкались в помете еще и сами.

Чтобы минимизировать риск таких неприятных случаев, организаторы опроса — поставщики навесов — вполне ожидаемо посоветовали парковать машины на крытых стоянках либо использовать защитный тент-чехол, если авто остается на открытом воздухе.

Также не следует ставить машину в зонах риска: под деревьями, кустами, линиями электропередач, уличными вывесками и около других мест, где могут устраиваться птицы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
849 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Офтоп
# автомобили
# помет
# птицы
# цвет
За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 12:45
Игорь Байдов

Сыворотка на основе растительных экстрактов ускорила рост волос за несколько недель

Ежедневное использование сыворотки с экстрактом тропического растения всего за восемь недель увеличило густоту и толщину волос у испытуемых. Международная группа исследователей проверила эффективность нового состава, объединившего, помимо экстракта растения, кофеин и белки, стимулирующие клеточный рост, и осталась довольна результатом.

Медицина
# волосы
# здоровье
# Облысение
13 октября, 12:49
Мария Азарова

Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил, кого в 2025 году посчитали достойным премии по экономическим наукам.

Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по экономике
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
10 октября, 15:55
Игорь Байдов

Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.

Биология
# голые землекопы
# ДНК
# долголетие
# животные
# продолжительность жизни
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
