Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: В каких городах мира самые дорогие продукты питания

Цены на продукты питания постоянно растут, создавая нагрузку на кошельки потребителей. Инфографика наглядно показывает, в каких странах еда обходится дороже всего.

Инфографика: В каких городах мира самые дорогие продукты питания в 2025 году / © Visual Capitalist, Deutsche Bank

Индекс цен на продукты в 2025 году отражает среднюю стоимость продуктов в долларах США. В качестве ориентира взят Нью-Йорк. По данным Deutsche Bank, самая дорогая еда оказалась в швейцарской Женеве — на пять процентов дороже, чем в Нью-Йорке.

На втором месте в рейтинге оказался Сан-Франциско (США) с индексом 104. Далее следует ещё один швейцарский город — Цюрих (103).

Нью-Йорк, взятый за ориентир, расположился на четвертом месте. За ним следуют еще три американских города — Бостон (92), Чикаго (83) и Лос-Анджелес (81).

Самым дорогим городом Азии оказался Сеул (81). Также в топ-10 городов с самой высокой стоимостью продуктов попали Осло и Гонконг.