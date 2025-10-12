Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы
Редкоземельные элементы — основа современной технологии и чистой энергетики. Именно они обеспечивают работу смартфонов, электромобилей, ветрогенераторов и даже военной техники. Ниже представлена десятка стран, владеющих крупнейшими запасами этих стратегически важных ресурсов.
Редкоземельные элементы (РЗЭ) — группа из 17 металлов, включающая 15 лантаноидов, а также скандий и иттрий. Несмотря на то, что их нельзя назвать по-настоящему редкими, распределены они по планете крайне неравномерно, что делает их стратегически ценными.
Китай — 44 миллиона тонн. Китай безусловно лидирует в сфере редкоземельных металлов, располагая почти половиной всех мировых запасов и контролируя большую часть добычи и переработки. Стратегическое управление этими ресурсами позволило стране закрепить за собой ключевую роль в глобальной цепочке поставок.
Бразилия владеет вторыми по величине запасами редкоземельных элементов в мире — около 21 миллиона тонн. Несмотря на внушительный потенциал, добыча пока остается ограниченной. Страна активно развивает геологоразведку и инфраструктуру, чтобы в ближайшие годы нарастить производство и укрепить позиции на рынке.
На долю Индии приходится около 6,9 миллиона тонн. Индия постепенно увеличивает объемы добычи, а правительство инвестирует в развитие перерабатывающих мощностей и логистики для укрепления национальной индустрии РЗЭ.
Австралия занимает четвертое место в мире с запасами около 5,7 миллиона тонн. В стране реализуется ряд крупных горнодобывающих проектов, направленных на расширение добычи. Стабильная экономика, благоприятный инвестиционный климат и богатая минеральная база делают Австралию одним из ключевых игроков в мировой индустрии редкоземельных металлов.
Россия располагает примерно 3,8 миллиона тонн редкоземельных металлов. Страна активно развивает геологоразведку и добычу, стремясь укрепить свое присутствие на мировом рынке.
Во Вьетнаме сосредоточено около 3,5 миллиона тонн редкоземельных элементов. Основные месторождения расположены вдоль северо-западной границы с Китаем и на восточном побережье. Вьетнам активно развивает добычу, чтобы сократить зависимость от импорта и увеличить экспортный потенциал.
Соединенные Штаты занимают седьмое место по объему запасов — около 1,9 миллиона тонн. Основное месторождение — рудник Маунтин-Пасс в Калифорнии, работающий с 1950-х годов. Несмотря на это, США остаются сильно зависимыми от импорта, прежде всего из Китая, особенно на этапе переработки руды в готовые материалы.
Дания (в частности на территории Гренландии) располагает почти 1,5 миллионами тонн редкоземельных элементов, что делает ее восьмым по значимости игроком. Хотя добыча пока ограничена, значительные запасы открывают большие перспективы для будущего промышленного развития острова.
Танзания владеет примерно 890 тысячами тонн редкоземельных металлов. Добыча находится на ранних этапах, но ресурсы страны обладают большим потенциалом для будущей разработки и привлечения инвестиций.
Южная Африка замыкает десятку лидеров с запасами около 860 тысяч тонн. Хотя страна обладает значительными залежами, добыча остается ограниченной. Ведутся активные исследования и разработки, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на эти стратегические металлы.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
