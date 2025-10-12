  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
12 октября, 10:58
Рейтинг: +50
Посты: 84

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Редкоземельные элементы — основа современной технологии и чистой энергетики. Именно они обеспечивают работу смартфонов, электромобилей, ветрогенераторов и даже военной техники. Ниже представлена десятка стран, владеющих крупнейшими запасами этих стратегически важных ресурсов.

# мир
# полезные ископаемые
# редкоземельные металлы
# ресурсы
# технологии
Карьер в Китае / © iStock Photos
Карьер в Китае / © iStock Photos

Редкоземельные элементы (РЗЭ) — группа из 17 металлов, включающая 15 лантаноидов, а также скандий и иттрий. Несмотря на то, что их нельзя назвать по-настоящему редкими, распределены они по планете крайне неравномерно, что делает их стратегически ценными.

Китай — 44 миллиона тонн. Китай безусловно лидирует в сфере редкоземельных металлов, располагая почти половиной всех мировых запасов и контролируя большую часть добычи и переработки. Стратегическое управление этими ресурсами позволило стране закрепить за собой ключевую роль в глобальной цепочке поставок.

Бразилия владеет вторыми по величине запасами редкоземельных элементов в мире — около 21 миллиона тонн. Несмотря на внушительный потенциал, добыча пока остается ограниченной. Страна активно развивает геологоразведку и инфраструктуру, чтобы в ближайшие годы нарастить производство и укрепить позиции на рынке.

На долю Индии приходится около 6,9 миллиона тонн. Индия постепенно увеличивает объемы добычи, а правительство инвестирует в развитие перерабатывающих мощностей и логистики для укрепления национальной индустрии РЗЭ.

Австралия занимает четвертое место в мире с запасами около 5,7 миллиона тонн. В стране реализуется ряд крупных горнодобывающих проектов, направленных на расширение добычи. Стабильная экономика, благоприятный инвестиционный климат и богатая минеральная база делают Австралию одним из ключевых игроков в мировой индустрии редкоземельных металлов.

Россия располагает примерно 3,8 миллиона тонн редкоземельных металлов. Страна активно развивает геологоразведку и добычу, стремясь укрепить свое присутствие на мировом рынке.

Во Вьетнаме сосредоточено около 3,5 миллиона тонн редкоземельных элементов. Основные месторождения расположены вдоль северо-западной границы с Китаем и на восточном побережье. Вьетнам активно развивает добычу, чтобы сократить зависимость от импорта и увеличить экспортный потенциал.

Соединенные Штаты занимают седьмое место по объему запасов — около 1,9 миллиона тонн. Основное месторождение — рудник Маунтин-Пасс в Калифорнии, работающий с 1950-х годов. Несмотря на это, США остаются сильно зависимыми от импорта, прежде всего из Китая, особенно на этапе переработки руды в готовые материалы.

Дания (в частности на территории Гренландии) располагает почти 1,5 миллионами тонн редкоземельных элементов, что делает ее восьмым по значимости игроком. Хотя добыча пока ограничена, значительные запасы открывают большие перспективы для будущего промышленного развития острова.

Танзания владеет примерно 890 тысячами тонн редкоземельных металлов. Добыча находится на ранних этапах, но ресурсы страны обладают большим потенциалом для будущей разработки и привлечения инвестиций.

Южная Африка замыкает десятку лидеров с запасами около 860 тысяч тонн. Хотя страна обладает значительными залежами, добыча остается ограниченной. Ведутся активные исследования и разработки, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на эти стратегические металлы.

