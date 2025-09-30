  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Неожиданная биология: прорывы сентября

Слушатели узнают, как мозг додумывает реальность.

Центр «Архэ»
14 октября, 20:00
700 Стоимость
Физиолог, популяризатор науки и учитель биологии Сергей Лопатин расскажет о том, что ученые разобрались: как клетки плетут из ДНК… ловчие сети; почему «руки из попы» — не чья-то особенность, а прорыв в эволюции позвоночных; и даже как мозг додумывает реальность. Подводя итоги сентября, лектор обсудит эти и многие другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления об устройстве жизни.

14
Вторник
Октябрь 2025
20:00
30 сентября, 11:47
Александр Речкин
3
# биология
# клетки
# открытия
