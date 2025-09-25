  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
18+
Как работает иммунитет и как это сказывается на здоровье

Слушатели узнают, в чем заключается механизм тренировки клеток иммунитета.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
13 октября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

В чем заключается механизм тренировки клеток иммунитета? Насколько опасно то, что эти клетки иногда «стреляют по своим»?

Выпускник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, преподаватель биологии Антон Терентьев рассмотрит множество аспектов, объединит их в целую картинку и объяснит, что определяет здоровье людей.

Расписание
13
Понедельник
Октябрь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

25 сентября, 11:51
Александр Речкин
2
# биология
# здоровье
# иммунитет
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
Выбор редакции
24 сентября, 11:32
Александр Березин

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».

Космонавтика
# Китай
# космос
# Луна
# Россия
# США
24 сентября, 11:47
Редакция Naked Science

Экопроект «Газпром нефти» поможет изучению и сохранению природы Восточной Сибири

Экологи «Газпром нефти» совместно с учеными провели экспедицию для сбора данных о биологическом разнообразии удаленных районов на границе Якутии и Иркутской области. Исследование стало частью многолетней программы по изучению растительного и животного мира около Чонской группы участков, результаты которой помогут в экологичной разработке месторождений Восточной Сибири.

Биология
# биология
# Сибирь
# тайга
# экология
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
Выбор редакции
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Эксперт рассказала, как не допустить анемии при употреблении чая матча

    25 сентября, 11:50

  2. Пермские ученые нашли способ повысить безопасность 42 тысяч российских мостов

    25 сентября, 11:23

  3. Психологи выяснили, почему разговор с нейросетью кажется неестественным

    25 сентября, 11:13

  4. Физики нашли способ повысить температуру сверхпроводимости

    25 сентября, 11:00
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Сергей Механик
17 минут назад
Не помню где, но не так давно где-то уже была информация про якобы реальное применение "боевых" комаров. 🤨

DARPA сделала ставку на технологию разведывательных микророботов

Николай Цыгикало
22 минуты назад
Foxtrot, тем более что оно должно еще и менять свою геометрию, если двигатель форсажный.

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Сергей Механик
23 минуты назад
Однако слышал, что уже созданы специальные нейросети для заигрываний и флирта. 😏

Психологи выяснили, почему разговор с нейросетью кажется неестественным

Сергей Механик
30 минут назад
Александр, тонкий юмор понял. 😉

Где будут жить дольше всего, а где — меньше всего — прогнозируемая продолжительность жизни в разных странах

Dmitriy Dorian
33 минуты назад
Александр, "именно в привезенных с Луны астронавтами грунте была впервые найдена вода" Но это не аргумент в пользу именно пилотируемых миссий.

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Александр Березин
1 час назад
Dmitriy, "Вопрос в том, какие основания есть для утверждения, что пилотируемые миссии на Луну были более "результативны" (непонятно, что имеется в виду),

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Александр Березин
1 час назад
Artem, уважаемый неизвестный мне любитель тыкать. Вы сами можете зайти на сайт Вентуски, выбрать там тот же показатель микрочастиц, что и я, а затем

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
1 час назад
Artem, "Александр, вы специально говоря про автобусы сразу вставляете новые электробусы за оверр дофига денег, а говоря про троллейбусы начисто

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Artem Suleymanov
1 час назад
Александр, Лол что? А это ты как придумал?

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Artem Suleymanov
1 час назад
Александр, вы специально говоря про автобусы сразу вставляете новые электробусы за оверр дофига денег, а говоря про троллейбусы начисто

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
2 часа назад
Ar, "взял цены до массового появления электрокаров. Но исходя из вашего сообщения должно быть якобы постоянное повышение." Конечно должно быть,

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
2 часа назад
Иван, "Александр, и причем здесь Мексика?" А она тут при том, что там рыночные цены на бензин. А в России -- заниженные усилиями государства. "Вы

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

C gd
2 часа назад
Для работы в зоопарках, собирать полезные ископаемые, тяжелая работа в опасных условиях самое то. Не для промышленности в общем понимании, но самое

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Александр Березин
2 часа назад
Александр, "Дорогой Александр, за троллейбусом вообще не надо ездить! " Дорогой Александр С., в городе, где широко применяются троллейбусы ( и

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

andrii
2 часа назад
Одна из оголодавших песчанок выбралась из клетки и перегрызла провода, что привело к нарушению поступления кислорода. !!! они решили что лучше

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Александр Березин
2 часа назад
Ситуация в Таллине сейчас сама отвечает на ваш вопрос, почему мы не хотим рассматривать его опыт. Пусть сами дышат пятью микрограммами микрочастиц

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
2 часа назад
Александр, "Почему-то автор не рассматривает возможность импорта электромобилей из Кита" А вам не кажется, что с учетом опыта СВО опора на любой

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
2 часа назад
Иван, если внимательно взглянуть на авторство статьи выше, то можно заметить, что там не стоит Александр Березин. Но если вас интересует лично мое

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Foxtrot Uniform
2 часа назад
Сопло, конечно, любопытное... И потери там наверняка - мама не горюй, и с термозащитой (особенно на форсаже) - немало проблем. Очень интересно, как

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Александр Французов
3 часа назад
Сергей, очевидно, что климат в первую очередь.

Где будут жить дольше всего, а где — меньше всего — прогнозируемая продолжительность жизни в разных странах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно