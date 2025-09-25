Слушатели узнают, в чем заключается механизм тренировки клеток иммунитета.

Как работает иммунитет и как это сказывается на здоровье

О мероприятии

В чем заключается механизм тренировки клеток иммунитета? Насколько опасно то, что эти клетки иногда «стреляют по своим»?

Выпускник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, преподаватель биологии Антон Терентьев рассмотрит множество аспектов, объединит их в целую картинку и объяснит, что определяет здоровье людей.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация