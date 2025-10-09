Слушатели узнают про бесценные источники информации в работе по краеведению и восстановлению истории семьи.

О мероприятии

История системы учета населения нашего государства формировалась на протяжении нескольких столетий. Еще Петр I утвердил ревизские сказки и тем самым заложил фундаментальные основы налогового учета всего населения Российской Империи. Он же создал уникальную систему обязательных исповедных росписей, которые просуществовали до 1917 года и отчасти стали причиной долгих лет атеизма в СССР.

Сегодня эти документы стали историей, но по-прежнему являются бесценным источником информации в работе по краеведению и восстановлению истории семьи. О них расскажет директор по развитию Агентства архивного поиска «Трибус» Сергей Кобец.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 19:00 Бесплатно