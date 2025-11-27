  • Добавить в закладки
27 ноября, 08:30
Любовь С.
Госпитализация из-за инфекций увеличила риск развития деменции на 83%

Систематический анализ данных более четырех миллионов пациентов из Европы, США, Азии и Океании показал, что госпитализация из-за таких тяжелых инфекций, как сепсис и пневмония, значительно повышает риск развития деменции.

# болезнь Альцгеймера
# инфекции
# метаанализ
# пневмония
# сепсис
# сосудистая деменция
Кадр из сериала Доктор Хаус, восьмой сезон, 22-я серия / © Bad Hat Harry Productions / Fox

Ежегодно нейродегенеративные заболевания, характеризующиеся постепенным отмиранием клеток головного мозга, уносят жизни около 1,8 миллиона человек. Наиболее распространенная форма деменции — болезнь Альцгеймера — как ранее рассказывал Naked Science, повреждает мозг в два этапа и чаще всего диагностируется у лиц старше 65 лет. 

Чтобы понять, связана ли госпитализация из-за тяжелых инфекций с развитием нейродегенеративных заболеваний, международная исследовательская группа под руководством Вэй Юй Чуа (Wei Yu Chua) и Энг-Кинг Тана (Eng-King Tan) из Национального университета Сингапура провела метаанализ 16 исследований, в которые вошли данные 4 266 276 пациентов из Великобритании, США, Европы, Новой Зеландии, Тайваня и Финляндии. 

Результаты научной работы, опубликованной в журнале Aging, показали, что риск развития всех форм деменции у пациентов, перенесших инфекцию, требующей лечения в стационаре, был на 83% выше по сравнению с теми, кто не был госпитализирован. Особенно тревожными оказались данные по типам инфекций: сепсис повышал риск на 78%, пневмония — на 69%, инфекции мочевыводящих путей — на 57%, а инфекции кожи и мягких тканей — на 42%.  

Более того, риск развития сосудистой формы деменции у таких пациентов вырос почти в 3,7 раза, а болезни Альцгеймера — в 1,6 раза. Это, вероятно, связано с повреждением сосудов и хроническим воспалением, которые развиваются в ответ на инфекцию и могут нарушить работу гематоэнцефалического барьера. Проникнув в мозг, воспалительные молекулы и патогены ускоряют образование и накопление белков амилоида и тау, играющих ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. При сосудистой деменции инфекции могут повреждать мелкие сосуды головного мозга. 

Поскольку последствия перенесенных инфекций могут быть долговременными, исследователи указали на необходимость внимательного наблюдения за когнитивным здоровьем пациентов старше 60 лет. Особенно важно следить за их состоянием в течение первого года после госпитализации, когда риск развития когнитивных нарушений наиболее высок. 

Снизить риск развития деменции можно, внедрив ранние программы когнитивного мониторинга, а также профилактические меры — контроль воспаления, поддержание здоровья сосудисто-сердечной системы и  вакцинация против респираторных инфекций. 

«Мы должны воспринимать инфекцию не только как временное заболевание, но и как потенциальный фактор ускоренного старения мозга», — подытожили ученые.

Любовь С.
# болезнь Альцгеймера
# инфекции
# метаанализ
# пневмония
# сепсис
# сосудистая деменция
