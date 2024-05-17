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Экспериментальное лечение избавило пациента от четвертой стадии рака мозга
Австралийский патологоанатом Ричард Сколайер, у которого год назад обнаружили неизлечимую опухоль головного мозга, вместе с онкологом Джорджиной Лонг разработал экспериментальное лечение. Несмотря на риск смертельного отравления лекарствами и смерти, злокачественный процесс в организме ученого удалось прекратить. Результаты эксперимента пока не опубликованы в научных журналах, но Сколайер и Лонг предоставили авторитетные данные подписчикам их аккаунтов в социальных сетях и редакциям СМИ.
Глиобластома — онкологическое заболевание головного мозга. Именно эта опухоль считается самой агрессивной и в конечном счете неизлечимой. Люди с таким диагнозом после его постановки в среднем живут полтора года, а дольше пяти лет удается прожить только пяти процентам всех пациентов.
С такой опухолью головного мозга столкнулся 57-летний профессор Ричард Сколайер: у него выявили глиобластому на четвертой, последней стадии. Доктор вместе с онкологом, профессором Джорджиной Лонг, начал разрабатывать лечение, которое позволит победить смертельное заболевание. В паре им уже удавалось справиться с распространенной в Австралии неизлечимой формой рака — запущенной меланомой кожи. Тогда они нашли способ лечения, который позволил вылечить многочисленных пациентов от этого онкологического заболевания. Этих ученых считают пионерами в исследованиях онкологических заболеваний, они возглавляют Институт меланомы в Австралии.
Общий протокол борьбы с глиобластомой почти не изменился за последние 20 лет: принято немедленно удалять опухоль, а затем применять лучевую и химиотерапию. Сколайер начал лечиться в июне 2023 года, сразу после постановки диагноза.
Вместе с Джорджиной Лонг и большой медицинской командой они решили использовать комбинированную иммунотерапию перед операцией. Этот метод Лонг и Сколайер первыми успешно применили в борьбе с меланомой, но для лечения рака мозга его никто никогда не пробовал использовать.
По словам Лонг, иммунотерапия с использованием комбинации препаратов перед операцией напоминает тренировку собаки-ищейки: «Вы даете ей почувствовать запах контрабанды, в смысле раковых клеток, чтобы после удаления опухоли она смогла их выследить».
Однако лечение было связано с серьезными рисками: из-за токсичности лекарств могли возникнуть отравление и отек мозга, что привело бы к смерти, а задерживать операцию было опасно из-за агрессивности заболевания. Кроме того, некоторые онкологи не были уверены, что лекарства смогут попасть в мозг и вызвать нужную реакцию иммунной системы.
Несмотря на сомнения и страх за коллегу и друга, Лонг собрала команду специалистов и начала эксперимент. Для Сколайера создали персонализированную противораковую вакцину, которая была адаптирована к особенностям его опухоли. Профессор стал первым, кому ввели такой препарат. Обо всех этапах лечения он рассказывал в специальном «дневнике» в нескольких социальных сетях, а также в беседах с журналистами австралийского BBC и других медиа.
В итоге в удаленной опухоли обнаружили следы лекарств, которые применяли для иммунотерапии, а также сигналы, указывающие на активацию иммунных клеток. Это означало, что препараты выполнили свою задачу и организм Сколайера сможет начать бороться с раковыми клетками.
Рецидив, или возвращение, глиобластомы происходит в среднем через полгода после операции. Но в случае Ричарда Сколайера признаки активного рака отсутствуют уже восемь месяцев. По собственным словам, он чувствует себя хорошо, смог вернуться к ежедневным пробежкам и больше времени проводить с семьей.
«Это, конечно, не означает, что рак моего мозга излечен, <…> но приятно осознавать, что он пока не вернулся. Так что у меня еще есть время наслаждаться жизнью с женой Кэти и тремя замечательными детьми», — отметил Сколайер.
Результаты эксперимента Лонг и Сколайера представляют большой интерес для медицинского сообщества. Тандем профессоров может стоять на пороге открытия, которое позволит достичь ремиссии и продлить жизнь пациентам по всему миру со злокачественными опухолями головного мозга.
Тем не менее врач Роджер Ступп, в честь которого назвали действующий протокол лечения глиобластомы, ранее говорил BBC, что пока об успехе экспериментального метода говорить рано. По его мнению, более весомый повод для радости появится, когда Сколайер проживет без рецидивов год или полтора.
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